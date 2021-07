PGA Tour Champions Senior Open Championship Par Scores The Associated Press

Thursday At Sunningdale Golf Club Old Course Berkshire, England. Purse: $2.5 million Yardage: 6,641; Par: 70 a-amateur First Round Darren Clarke, Northern Ireland 31-34_65 -5 James Kingston, South Africa 33-32_65 -5 Ricardo Gonzalez, Argentina 31-35_66 -4 Bernhard Langer, Germany 33-33_66 -4 Stephen Dodd, Wales 31-35_66 -4 Jerry Kelly, United States 34-33_67 -3 Jose Coceres, Argentina 33-34_67 -3 Wes Short Jr., United States 32-35_67 -3 Robert Allenby, Australia 35-32_67 -3 Peter Fowler, Australia 33-34_67 -3 Ernie Els, South Africa 32-35_67 -3 Phillip Price, Wales 32-35_67 -3 a-John Kemp, England 34-33_67 -3 Peter Wilson, England 35-33_68 -2 Matt Gogel, United States 32-36_68 -2 Tom Lehman, United States 32-36_68 -2 David Mckenzie, Australia 34-34_68 -2 Jean-Francois Remsey, France 33-35_68 -2 Ian Woosnam, Wales 33-35_68 -2 Thomas Bjorn, Denmark 31-37_68 -2 Colin Montgomerie, Scotland 35-33_68 -2 Thomas Levet, France 33-35_68 -2 Dicky Pride, United States 34-34_68 -2 David Copsey, England 34-35_69 -1 Dan Olsen, United States 35-34_69 -1 David Shacklady, England 33-36_69 -1 Paul Mcginley, Ireland 33-36_69 -1 Paul Broadhurst, England 33-36_69 -1 Jarmo Sandelin, Sweden 36-33_69 -1 Jeff Sluman, United States 33-36_69 -1 Woody Austin, United States 33-36_69 -1 Shaun Micheel, United States 35-34_69 -1 Miguel Angel Jimenez, Spain 36-33_69 -1 Paul Eales, England 34-35_69 -1 Jim Furyk, United States 34-36_70 E Thongchai Jaidee, Thailand 35-35_70 E Scot Parel, United States 34-36_70 E Miguel Angel Martin, Spain 34-36_70 E Ken Tanigawa, United States 35-35_70 E Shane Bertsch, United States 34-36_70 E Tom Pernice Jr., United States 33-37_70 E Masayoshi Nakayama, Japan 33-37_70 E Walt Chapman, United States 35-35_70 E Mark Ridley, England 35-35_70 E Gary Orr, Scotland 35-35_70 E Scott Henderson, Scotland 34-36_70 E Liam Bond, Wales 36-35_71 +1 Andrew Raitt, England 34-37_71 +1 Duffy Waldorf, United States 35-36_71 +1 Rich Beem, United States 34-37_71 +1 Alex Cejka, Germany 36-35_71 +1 Philip Golding, England 35-36_71 +1 Jim Payne, England 36-35_71 +1 Yoshinobu Tsukada, Japan 35-36_71 +1 Christian Cevaer, France 35-36_71 +1 Stuart Little, England 37-34_71 +1 Bob Sowards, United States 34-37_71 +1 Tim Petrovic, United States 37-34_71 +1 Jose Maria Olazabal, Spain 33-38_71 +1 Roger Chapman, England 35-36_71 +1 Jose Carriles, Spain 35-36_71 +1 Paul Stankowski, United States 36-35_71 +1 Simon P. Brown, England 35-36_71 +1 Fran Quinn, United States 37-34_71 +1 Michael Long, New Zealand 32-39_71 +1 Andre Bossert, Switzerland 36-36_72 +2 Santiago Luna, Spain 37-35_72 +2 Joakim Haeggman, Sweden 34-38_72 +2 Steve Cipa, England 35-37_72 +2 David Morland IV, Canada 36-36_72 +2 Mark Mouland, Wales 35-37_72 +2 Andrew Oldcorn, Scotland 35-37_72 +2 Tim Herron, United States 34-38_72 +2 Chris Williams, South Africa 34-38_72 +2 David Frost, South Africa 37-35_72 +2 Dennis Clark, United States 37-35_72 +2 John Bickerton, England 35-37_72 +2 Markus Brier, Austria 36-36_72 +2 a-Trevor A. Foster, England 35-37_72 +2 Jerry Smith, United States 36-36_72 +2 Martyn Proctor, Wales 37-36_73 +3 Euan Mcintosh, Scotland 36-37_73 +3 Rafael Gomez, Argentina 36-37_73 +3 Barry Lane, England 37-36_73 +3 Russ Cochran, United States 36-37_73 +3 Frank Lickliter, United States 33-40_73 +3 a-Gene Elliott, United States 37-36_73 +3 Andrew Crerar, Scotland 33-40_73 +3 Richard O’Hanlon, England 36-37_73 +3 Gary Wolstenholme, England 36-37_73 +3 Mark James, England 36-37_73 +3 David Gilford, England 38-35_73 +3 Mauricio Molina, Argentina 35-38_73 +3 Peter Baker, England 37-36_73 +3 Paul Streeter, England 34-39_73 +3 Clinton Whitelaw, South Africa 35-38_73 +3 Skip Kendall, United States 34-39_73 +3 Mark Booth, England 38-36_74 +4 Emanuele Cononica, Italy 38-36_74 +4 Ken Duke, United States 37-37_74 +4 Malcolm Mackenzie, England 35-39_74 +4 Hugo Mazzalupi, United States 35-39_74 +4 Max Newman, England 38-36_74 +4 Jason Proctor, England 39-35_74 +4 a-Craig Davis, United States 35-39_74 +4 Marc Farry, France 37-37_74 +4 Sion E. Bebb, Wales 39-35_74 +4 Tim Spence, England 36-38_74 +4 Mark Booth, England 38-36_74 +4 Michael Campbell, New Zealand 36-39_75 +5 Paul Lawrie, Scotland 38-37_75 +5 Bernard White, England 36-39_75 +5 Ricky Willison, England 38-37_75 +5 a-Martin Young, England 38-37_75 +5 Roger Tuddenham, England 38-37_75 +5 Jean Van De Velde, France 37-38_75 +5 Glen Day, United States 37-38_75 +5 Steven Green, England 33-72_75 +5 Guy Boros, United States 39-36_75 +5 Bob Cameron, England 35-40_75 +5 Simon Mcgreal, England 37-38_75 +5 Harry Rudolph III, United States 40-36_76 +6 Adrian Hill, England 39-37_76 +6 Stephen Bennett, England 38-38_76 +6 Neil Turley, England 39-37_76 +6 Mark Davis, England 38-38_76 +6 a-Rupert Kellock, England 36-41_77 +7 Dean Wislon, United States 39-38_77 +7 a-Ian Clark, England 36-41_77 +7 Stephen Gromett, England 39-38_77 +7 Simon Wilkinson, Wales 39-38_77 +7 a-Garry Lacy, England 40-37_77 +7 Magnus P. Atlevi, Sweden 36-41_77 +7 Jay Williamson, United States 35-42_77 +7 Neil Cheetham, England 40-38_78 +8 Jonathan S. Cheetham, England 38-40_78 +8 John King, England 43-36_79 +9 Peter Cherry, England 42-37_79 +9 a-Thomas Burley, England 37-72_79 +9 Anthony Lawrence, England 42-37_79 +9 a-Bob Royak, United States 38-41_79 +9 David Ray, England 41-39_80 +10 Gary Emerson, England 37-43_80 +10 a-Andy Oates, England 40-42_82 +12 Leon Stanford, England 41-42_83 +13