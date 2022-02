Wednesday’s Short Track Speedskating Start List

Wednesday Men 5000m Relay Finals Final A 1. TBA. 2. TBA. 3. TBA. 4. TBA. 5. TBA. Final B 1.…

Wednesday

Men

5000m Relay

Finals

Final A

1. TBA.

2. TBA.

3. TBA.

4. TBA.

5. TBA.

Final B

1. TBA.

2. TBA.

3. TBA.

Women

1500m

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Zhang Yuting, China.

2. Choi Minjeong, South Korea.

3. Petra Jaszapati, Hungary.

4. Rianne de Vries, Netherlands.

5. Kamila Stormowska, Poland.

6. Arianna Sighel, Italy.

Quarterfinal 2

1. Arianna Fontana, Italy.

2. Kim A Lang, South Korea.

3. Anna Seidel, Germany.

4. Corinne Stoddard, United States.

5. Olga Tikhonova, Kazakhstan.

6. Gwendoline Daudet, France.

Quarterfinal 3

1. Kristen Santos, United States.

2. Xandra Velzeboer, Netherlands.

3. Sumire Kikuchi, Japan.

4. Danae Blais, Canada.

5. Michaela Hruzova, Czech Republic.

6. Zsofia Konya, Hungary.

Quarterfinal 4

1. Courtney Sarault, Canada.

2. Han Yutong, China.

3. Tifany Huot Marchand, France.

4. Anna Vostrikova, ROC.

5. Sofia Prosvirnova, ROC.

6. Valentina Ascic, Croatia.

Quarterfinal 5

1. Lee Yubin, South Korea.

2. Kim Boutin, Canada.

3. Cynthia Mascitto, Italy.

4. Natalia Maliszewska, Poland.

5. Yuki Kikuchi, Japan.

6. Shione Kaminaga, Japan.

Quarterfinal 6

1. Suzanne Schulting, Netherlands.

2. Ekaterina Efremenkova, ROC.

3. Hanne Desmet, Belgium.

4. Kathryn Thomson, Britain.

5. Uliana Dubrova, Ukraine.

6. Zhang Chutong, China.

