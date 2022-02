Thursday’s Nordic Combined Start List

Thursday Men Team Gundersen Large Hill/4x5km Ski Jumping Trial Round 1. Zhao Zihe, China. 2. Ondrej Pazout, Czech Republic. 3.…

Thursday

Men

Team Gundersen Large Hill/4x5km

Ski Jumping Trial Round

1. Zhao Zihe, China.

2. Ondrej Pazout, Czech Republic.

3. Samuel Costa, Italy.

4. Matteo Baud, France.

5. Jasper Good, United States.

6. Ilkka Herola, Finland.

7. Akito Watabe, Japan.

8. Martin Fritz, Austria.

9. Joergen Graabak, Norway.

10. Manuel Faisst, Germany.

11. Zhao Jiawen, China.

12. Jan Vytrval, Czech Republic.

13. Alessandro Pittin, Italy.

14. Gael Blondeau, France.

15. Taylor Fletcher, United States.

16. Arttu Maekiaho, Finland.

17. Yoshito Watabe, Japan.

18. Johannes Lamparter, Austria.

19. Jens Luraas Oftebro, Norway.

20. Eric Frenzel, Germany.

21. Guo Yuhao, China.

22. Lukas Danek, Czech Republic.

23. Iacopo Bortolas, Italy.

24. Antoine Gerard, France.

25. Jared Shumate, United States.

26. Perttu Reponen, Finland.

27. Hideaki Nagai, Japan.

28. Lukas Greiderer, Austria.

29. Espen Bjoernstad, Norway.

30. Vinzenz Geiger, Germany.

31. Fan Haibin, China.

32. Tomas Portyk, Czech Republic.

33. Raffaele Buzzi, Italy.

34. Laurent Muhlethaler, France.

35. Ben Loomis, United States.

36. Eero Hirvonen, Finland.

37. Ryota Yamamoto, Japan.

38. Franz-Josef Rehrl, Austria.

39. Espen Andersen, Norway.

40. Julian Schmid, Germany.

Ski Jumping Competition Round

1. China (Zhao Zihe; Zhao Jiawen; Guo Yuhao; Fan Haibin).

2. Czech Republic (Ondrej Pazout; Jan Vytrval; Lukas Danek; Tomas Portyk).

3. Italy (Samuel Costa; Alessandro Pittin; Iacopo Bortolas; Raffaele Buzzi).

4. France (Matteo Baud; Gael Blondeau; Antoine Gerard; Laurent Muhlethaler).

5. United States (Jasper Good; Taylor Fletcher; Jared Shumate; Ben Loomis).

6. Finland (Ilkka Herola; Arttu Maekiaho; Perttu Reponen; Eero Hirvonen).

7. Japan (Akito Watabe; Yoshito Watabe; Hideaki Nagai; Ryota Yamamoto).

8. Austria (Martin Fritz; Johannes Lamparter; Lukas Greiderer; Franz-Josef Rehrl).

9. Norway (Joergen Graabak; Jens Luraas Oftebro; Espen Bjoernstad; Espen Andersen).

10. Germany (Manuel Faisst; Eric Frenzel; Vinzenz Geiger; Julian Schmid).

Cross-Country

1. Austria (Franz-Josef Rehrl; Johannes Lamparter; Lukas Greiderer; Martin Fritz).

2. Norway (Espen Bjoernstad; Espen Andersen; Jens Luraas Oftebro; Joergen Graabak).

3. Germany (Manuel Faisst; Julian Schmid; Eric Frenzel; Vinzenz Geiger).

4. Japan (Yoshito Watabe; Hideaki Nagai; Akito Watabe; Ryota Yamamoto).

5. France (Gael Blondeau; Matteo Baud; Antoine Gerard; Laurent Muhlethaler).

6. Czech Republic (Tomas Portyk; Jan Vytrval; Ondrej Pazout; Lukas Danek).

7. United States (Taylor Fletcher; Ben Loomis; Jasper Good; Jared Shumate).

8. Finland (Ilkka Herola; Arttu Maekiaho; Eero Hirvonen; Perttu Reponen).

9. Italy (Iacopo Bortolas; Samuel Costa; Raffaele Buzzi; Alessandro Pittin).

10. China (Zhao Jiawen; Guo Yuhao; Zhao Zihe; Fan Haibin).

