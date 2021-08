Olympic Weightlifting Results

Monday Women 87kg Group B 1. Kang Yeounhee, South Korea (2, 103-227; 1, 128-282), 231 kg.-509 pounds. 2. Lidia Valentin…

Monday

Women

87kg

Group B

1. Kang Yeounhee, South Korea (2, 103-227; 1, 128-282), 231 kg.-509 pounds.

2. Lidia Valentin Perez, Spain (1, 103-227; 3, 122-269), 225-496.

3. Clementine Meukeugni Noumbissi, Cameroon (4, 99-218; 2, 125-276), 224-494.

4. Jaqueline Antonia Ferreira, Brazil (3, 100-220; 4, 115-254), 215-474.

5. Kanah Andrews-Nahu, New Zealand (5, 94-207; 5, 112-247), 206-454.

Group A

1. Wang Zhouyu, China (1, 120-265; 1, 150-331), 270 kg.-595 pounds.

2. Tamara Yajaira Salazar Arce, Ecuador (3, 113-249; 2, 150-331), 263-580.

3. Crismery Dominga Santana Peguero, Dominican Republic (2, 116-256; 4, 140-309), 256-564.

4. Ankhtsetseg Munkhjantsan, Mongolia (5, 110-243; 3, 142-313), 252-556.

5. Gaelle Nayo Ketchanke, France (7, 108-238; 5, 139-306), 247-545.

6. Martha Ann Rogers, United States (6, 108-238; 6, 138-304), 246-542.

7. Naryury Alexandra Perez Reveron, Venezuela (4, 112-247; 8, 130-287), 242-534.

8. Elena Cilcic, Moldova (8, 105-231; 7, 135-298), 240-529.

+87kg

Group B

1. Eyurkenia Duverger Pileta, Cuba (1, 96-212; 1, 129-284), 225 kg.-496 pounds.

2. Anna Marie-Julienne A Vanbellinghen, Belgium (2, 96-212; 2, 123-271), 219-483.

3. Scarleth Ucelo Marroquin, Guatemala (4, 85-187; 3, 122-269), 207-456.

4. Bilegsaikhan Erdenebat, Mongolia (3, 87-192; 4, 116-256), 203-448.

