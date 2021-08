Olympic Sport Climbing Results

Tuesday Men Combined Qualification Speed 1. Bassa Mawem, France, (Lane A: 5.45, Lane B: 5.67), 5.45. 2. Tomoa Narasaki, Japan,…

Tuesday

Men

Combined

Qualification

Speed

1. Bassa Mawem, France, (Lane A: 5.45, Lane B: 5.67), 5.45.

2. Tomoa Narasaki, Japan, (Lane A: DNS, Lane B: 5.94), 5.94.

3. Mickael Mawem, France, (Lane A: 5.95, Lane B: 7.75), 5.95.

4. Rishat Khaibullin, Kazakhstan, (Lane A: 6.90, Lane B: 6.19), 6.19.

5. Chon Jongwon, South Korea, (Lane A: 6.21, Lane B: Fall), 6.21.

6. Colin Duffy, United States, (Lane A: 6.23, Lane B: 6.85), 6.23.

7. Alberto Gines Lopez, Spain, (Lane A: 6.48, Lane B: 6.32), 6.32.

8. Michael Piccolruaz, Italy, (Lane A: 6.33, Lane B: 6.46), 6.33.

9. Christopher Cosser, South Africa, (Lane A: 6.48, Lane B: 7.55), 6.48.

10. Nathaniel Coleman, United States, (Lane A: 6.51, Lane B: 6.52), 6.51.

11. Jan Hojer, Germany, (Lane A: 6.63, Lane B: Fall), 6.63.

12. Jakob Schubert, Austria, (Lane A: 6.70, Lane B: 6.94), 6.70.

13. Ludovico Fossali, Italy, (Lane A: 6.71, Lane B: 7.39), 6.71.

14. Sean McColl, Canada, (Lane A: 9.18, Lane B: 6.93), 6.93.

15. Kai Harada, Japan, (Lane A: Fall, Lane B: 7.08), 7.08.

16. Aleksey Rubtsov, ROC, (Lane A: 8.09, Lane B: 7.23), 7.23.

17. Tom O’Halloran, Australia, (Lane A: 7.34, Lane B: 12.20), 7.34.

18. Adam Ondra, Czech Republic, (Lane A: 7.46, Lane B: 8.16), 7.46.

19. Alexander Megos, Germany, (Lane A: 9.89, Lane B: 7.47), 7.47.

20. Pan Yufei, China, (Lane A: 8.63, Lane B: 7.59), 7.59.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.