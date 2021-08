Olympic Diving Results

Monday Men 3m Springboard Preliminary 1. Wang Zongyuan, China, 531.30 (Q). 2. Xie Siyi, China, 520.90 (Q). 3. Rommel Pacheco…

Monday

Men

3m Springboard

Preliminary

1. Wang Zongyuan, China, 531.30 (Q).

2. Xie Siyi, China, 520.90 (Q).

3. Rommel Pacheco Marrufo, Mexico, 479.25 (Q).

4. James Heatly, Britain, 458.40 (Q).

5. Woo Haram, South Korea, 452.45 (Q).

6. Jack Laugher, Britain, 445.05 (Q).

7. Evgenii Kuznetsov, ROC, 444.75 (Q).

8. Martin Wolfram, Germany, 444.50 (Q).

9. Osmar Olvera Ibarra, Mexico, 442.45 (Q).

10. Ken Terauchi, Japan, 430.20 (Q).

11. Alexis Jandard, France, 423.60 (Q).

12. Mohab Ishak, Egypt, 422.75 (Q).

13. Yona Knight-Wisdom, Jamaica, 411.65 (Q).

14. Daniel Restrepo Garcia, Colombia, 411.50 (Q).

15. Sebastian Morales Mendoza, Colombia, 400.85 (Q).

16. Anton Down-Jenkins, New Zealand, 394.45 (Q).

17. Andrew Capobianco, United States, 385.50 (Q).

18. Jose Ruvalcaba, Dominican Republic, 383.05 (Q).

19. Nicolas Garcia Boissier, Spain, 382.60 (R).

20. Lorenzo Marsaglia, Italy, 369.60 (R).

21. Patrick Hausding, Germany, 364.05.

22. Oleg Kolodiy, Ukraine, 351.25.

23. Tyler Downs, United States, 348.70.

24. Nikita Shleikher, ROC, 339.70.

25. Oliver Dingley, Ireland, 335.00.

26. Alberto Arevalo Alcon, Spain, 322.85.

27. Shixin Li, Australia, 320.35.

28. Kim Yeongnam, South Korea, 286.80.

29. Cedric Fofana, Canada, 225.35.

