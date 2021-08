Olympic Athletics Results

Saturday Women Marathon Final 1. Peres Jepchirchir, Kenya, 2:27:20. 2. Brigid Kosgei, Kenya, 2:27:36. 3. Molly Seidel, United States, 2:27:46.…

Saturday

Women

Marathon

Final

1. Peres Jepchirchir, Kenya, 2:27:20.

2. Brigid Kosgei, Kenya, 2:27:36.

3. Molly Seidel, United States, 2:27:46.

4. Roza Dereje, Ethiopia, 2:28:38.

5. Volha Mazuronak, Belarus, 2:29:06.

6. Melat Yisak Kejeta, Germany, 2:29:16.

7. Eunice Chebichii Chumba, Bahrain, 2:29:36.

8. Mao Ichiyama, Japan, 2:30:13.

9. Malindi Elmore, Canada, 2:30:59.

10. Sinead Diver, Australia, 2:31:14.

11. Helalia Johannes, Namibia, 2:31:22.

12. Fabienne Schlumpf, Switzerland, 2:31:36.

13. Natasha Wodak, Canada, 2:31:41.

14. Karolina Nadolska, Poland, 2:32:04.

15. Gerda Steyn, South Africa, 2:32:10.

16. Immaculate Chemutai, Uganda, 2:32:23.

17. Sally Kipyego, United States, 2:32:53.

18. Deborah Schoneborn, Germany, 2:33:08.

19. Ayuko Suzuki, Japan, 2:33:14.

20. Neheng Khatala, Lesotho, 2:33:15.

21. Matea Parlov Kostro, Croatia, 2:33:18.

22. Carolina Wikstrom, Sweden, 2:33:19.

23. Ellie Pashley, Australia, 2:33:39.

24. Failuna Matanga, Tanzania, 2:33:58.

25. Fionnuala McCormack, Ireland, 2:34:09.

26. Lisa Weightman, Australia, 2:34:19.

27. Gladys Tejeda, Peru, 2:34:21.

28. Mieke Gorissen, Belgium, 2:34:24.

29. Elena Loyo, Spain, 2:34:38.

30. Salome Rocha, Portugal, 2:34:52.

31. Katharina Steinruck, Germany, 2:35:00.

32. Giovanna Epis, Italy, 2:35:09.

33. Honami Maeda, Japan, 2:35:28.

34. Choi Kyungsun, South Korea, 2:35:33.

35. Aleksandra Lisowska, Poland, 2:35:33.

36. Darya Maslova, Kyrgyzstan, 2:35:35.

37. Marta Galimany, Spain, 2:35:39.

38. Susan Jeptooo, France, 2:36:29.

39. Stephanie Davis, Britain, 2:36:33.

40. Jovana de la Cruz Capani, Peru, 2:36:38.

41. Rosa Chacha, Ecuador, 2:36:44.

42. Yevheniya Prokofyeva, Ukraine, 2:36:47.

43. Nazret Weldu, Eritrea, 2:37:01.

44. Andrea Deeltstra, Netherlands, 2:37:05.

45. Munkhzaya Bayartsogt, Mongolia, 2:37:08.

46. Zhanna Mamazhanova, Kazakhstan, 2:37:42.

47. Zhang Deshun, China, 2:37:45.

48. Maor Tiyouri, Israel, 2:37:52.

49. Hanne Verbruggen, Belgium, 2:38:03.

50. Nina Savina, Belarus, 2:38:41.

51. Martina Strahl, Switzerland, 2:39:25.

52. Marcela Joglova, Czech Republic, 2:39:29.

53. Bojana Bjeljac, Croatia, 2:39:32.

54. Lilia Fisikovici, Moldova, 2:39:59.

55. Angie Orjuela, Colombia, 2:40:04.

56. Rkia El Moukim, Morocco, 2:40:10.

57. An Seulki, South Korea, 2:41:11.

58. Tereza Hrochova, Czech Republic, 2:42:25.

59. Angelika Mach, Poland, 2:42:26.

60. Andrea Paola Bonilla, Ecuador, 2:43:30.

61. Marcela Cristina Gomez, Argentina, 2:44:09.

62. Li Zhixuan, China, 2:45:23.

63. Jill Holterman, Netherlands, 2:45:27.

64. Ursula Patricia Sanchez, Mexico, 2:45:45.

65. Daniela Torres, Mexico, 2:47:15.

66. Lonah Chemtai Salpeter, Israel, 2:48:31.

67. Bai Li, China, 2:49:21.

68. Stephanie Twell, Britain, 2:53:26.

69. Juliet Chekwel, Uganda, 2:53:40.

70. Sara Catarina Ribeiro, Portugal, 2:55:01.

71. Jess Piasecki, Britain, 2:55:39.

72. Sharon Firisua, Solomon Islands, 3:02:10.

73. Dayna Pidhoresky, Canada, 3:03:10.

74. Tejitu Daba, Bahrain, DNF.

74. Eva Vrabcova Nyvltova, Czech Republic, DNF.

74. Kokob Tesfagaber Solomon, Eritrea, DNF.

74. Birhane Dibaba, Ethiopia, DNF.

74. Zeineba Yimer, Ethiopia, DNF.

74. Aoife Cooke, Ireland, DNF.

74. Ruth Chepngetich, Kenya, DNF.

74. Andrea Soraya Ramirez Limon, Mexico, DNF.

74. Sara Moreira, Portugal, DNF.

74. Irvette van Zyl, South Africa, DNF.

74. Laura Mendez, Spain, DNF.

74. Meryem Erdogan, Turkey, DNF.

74. Darya Mykhaylova, Ukraine, DNF.

74. Viktoriia Kaliuzhna, Ukraine, DNF.

74. Aliphine Chepkerker Tuliamuk, United States, DNF.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.