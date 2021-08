European Tour D&D Real Czech Masters Par Scores

Thursday At Albatross Golf Resort Prague, Czech Republic Purse: $7 million Yardage: 7,467; Par: 72 First Round Maverick Antcliff, Austria…

Thursday At Albatross Golf Resort Prague, Czech Republic Purse: $7 million Yardage: 7,467; Par: 72 First Round

Maverick Antcliff, Austria 35-32_67 -5

Henrik Stenson, Sweden 33-34_67 -5

Paul Peterson, United States 32-36_68 -4

Danny Willett, England 34-34_68 -4

Adrian Meronk, Poland 34-34_68 -4

Sam Horsfield, England 35-33_68 -4

Dean Burmester, South Africa 33-35_68 -4

Ondrej Lieser, Czech Republic 36-32_68 -4

Tapio Pulkkanen, Finland 33-35_68 -4

Sean Crocker, United States 36-32_68 -4

Nicolai Hojgaard, Denmark 32-36_68 -4

Jacques Kruyswijk, South Africa 35-34_69 -3

Aaron Cockerill, Canada 33-36_69 -3

Daniel Van Tonder, South Africa 36-33_69 -3

Janne Kaske, Finland 33-36_69 -3

Sebastian Heisele, Germany 33-36_69 -3

Marcel Schneider, Germany 35-34_69 -3

Pep Angles, Spain 36-34_70 -2

Gary Stal, France 36-34_70 -2

Oliver Fisher, England 33-37_70 -2

Jordan Wrisdale, England 34-36_70 -2

Joakim Lagergren, Sweden 34-36_70 -2

Soren Kjeldsen, Denmark 37-33_70 -2

Niklas Lemke, Sweden 36-34_70 -2

Taehee Lee, Korea 34-36_70 -2

Sebastian Soderberg, Sweden 35-35_70 -2

Ross McGowan, England 34-36_70 -2

S.S.P. Chawrasia, India 34-36_70 -2

Steven Tiley, England 35-35_70 -2

Daniel Young, Scotland 35-35_70 -2

Ryan Fox, New Zealand 37-33_70 -2

Philip Eriksson, Sweden 35-35_70 -2

Padraig Harrington, Ireland 36-34_70 -2

Richard Mansell, England 32-38_70 -2

Shiv Kapur, India 35-35_70 -2

J.C. Ritchie, South Africa 33-37_70 -2

Lee Slattery, England 34-37_71 -1

Michal Pospisil, Czech Republic 36-35_71 -1

Jazz Janewattananond, Thailand 37-34_71 -1

Joost Luiten, Netherlands 37-34_71 -1

Nino Bertasio, Italy 38-33_71 -1

Rory Sabbatini, Slovakia 39-32_71 -1

Marcel Siem, Germany 35-36_71 -1

Vincent Norrman, Sweden 35-36_71 -1

Deyen Lawson, Australia 33-38_71 -1

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-37_71 -1

Adrien Pendaries, France 34-37_71 -1

Johannes Veerman, United States 36-35_71 -1

Robin Roussel, France 33-38_71 -1

Callum Shinkwin, England 37-34_71 -1

Zander Lombard, South Africa 35-36_71 -1

Sihwan Kim, United States 35-36_71 -1

Gavin Moynihan, Ireland 34-37_71 -1

Tom Gandy, Isle of Man 38-34_72 E

Clement Sordet, France 36-36_72 E

David Howell, England 35-37_72 E

Yikeun Chang, Korea 36-36_72 E

Berry Henson, United States 36-36_72 E

Hayden Porteous, South Africa 38-34_72 E

Filip Mruzek, Czech Republic 36-36_72 E

Brandon Stone, South Africa 38-34_72 E

Hugo Leon, Chile 37-35_72 E

Matyas Zapletal, Czech Republic 34-38_72 E

Louis De Jager, South Africa 37-35_72 E

Lars Van Meijel, Netherlands 35-37_72 E

Aron Zemmer, Italy 36-36_72 E

Damien Perrier, France 35-37_72 E

Max Schmitt, Germany 36-36_72 E

Bryden Macpherson, Australia 35-37_72 E

Emilio Cuartero Blanco, Spain 36-36_72 E

Sami Valimaki, Finland 36-36_72 E

Ben Evans, England 34-38_72 E

Matthew Baldwin, England 35-38_73 +1

Darren Fichardt, South Africa 33-40_73 +1

Jake Mcleod, Australia 37-36_73 +1

a-Tadeas Tetak, Slovakia 34-39_73 +1

Josh Geary, New Zealand 36-37_73 +1

Liam Johnston, Scotland 38-35_73 +1

Jan Cafourek, Czech Republic 36-37_73 +1

Benjamin Poke, Denmark 36-37_73 +1

Romain Wattel, France 36-37_73 +1

Michael Feuerstein, United States 36-38_74 +2

a-Jiri Zuska, Czech Republic 34-40_74 +2

Bernd Ritthammer, Germany 37-37_74 +2

Gavin Green, Malaysia 38-36_74 +2

a-Matej Baca, Czech Republic 38-36_74 +2

Renato Paratore, Italy 35-39_74 +2

Julien Guerrier, France 36-38_74 +2

Ajeetesh Sandhu, India 39-35_74 +2

Jacob Bares, Czech Republic 37-37_74 +2

Ales Korinek, Czech Republic 38-36_74 +2

Dave Coupland, England 38-36_74 +2

Adri Arnaus, Spain 38-36_74 +2

Andrea Pavan, Italy 36-38_74 +2

Bryce Easton, South Africa 35-39_74 +2

Rikard Karlberg, Sweden 36-38_74 +2

Jepser Sandborg, Sweden 39-35_74 +2

Chase Hanna, United States 36-38_74 +2

Garrick Porteous, England 39-35_74 +2

Gordan Brixi, Czech Republic 37-38_75 +3

Mathiam Keyser, South Africa 38-37_75 +3

Eduardo De La Riva, Spain 38-37_75 +3

Rhys Enoch, Wales 39-36_75 +3

Toby Tree, England 38-37_75 +3

David Dixon, England 36-39_75 +3

Lukas Tintera, Czech Republic 37-38_75 +3

Simon Zach, Czech Republic 36-39_75 +3

Joshua Greeville-Wood, England 37-39_76 +4

Stepan Danek, Czech Republic 36-40_76 +4

Niall Kearney, Ireland 36-40_76 +4

Suradit Yongcharoenchai, Thailand 37-39_76 +4

Liam Robinson, England 35-41_76 +4

Stanislav Matus, Czech Republic 40-36_76 +4

Michael Young, Ireland 37-39_76 +4

a-Maximillian Jelinek, Czech Republic 42-35_77 +5

Carlos Pigem, Spain 37-40_77 +5

Tyler Koivisto, United States 42-35_77 +5

Kristoffer Reitan, Norway 40-37_77 +5

George Coetzee, South Africa 37-40_77 +5

a-Pavol Mach, Slovakia 37-41_78 +6

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 42-37_79 +7

Gary King, England 42-37_79 +7

a-Krystof Strycek, Czech Republic 39-41_80 +8

a-Sebastian Vida, Slovakia 43-46_89 +17

