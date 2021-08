Canada 16, China 7 Canada 4 5 4 3 — 16 China 3 2 1 1 — 7 First Quarter_1,…

Canada 16, China 7

Canada 4 5 4 3 — 16 China 3 2 1 1 — 7

First Quarter_1, Canada, E. Wright, 6:51. 2, Canada, K. Christmas, 5:40 (PP). 3, Canada, M. Eggens, 4:55. 4, China, Niu G., 2:47 (PP). 5, China, Wang X., 1:44. 6, China, Zhang J., 0:55 (PS). 7, Canada, A. Crevier, 0:13.

Second Quarter_8, Canada, K. Christmas, 7:18. 9, Canada, M. Eggens, 6:43 (PS). 10, China, Wang H., 6:35. 11, Canada, S. la Roche, 6:13 (PP). 12, China, Zhang J., 4:02. 13, Canada, E. Lemay-Lavoie, 3:45. 14, Canada, K. Christmas, 2:47.

Third Quarter_15, Canada, K. Christmas, 6:50. 16, China, Zhang J., 5:40 (PP). 17, Canada, A. Crevier, 2:12. 18, Canada, E. Wright, 1:24. 19, Canada, J. Bekhazi, 0:36.

Fourth Quarter_20, Canada, K. McKee, 7:25 (PP). 21, China, Zhang J., 7:04 (PP). 22, Canada, J. Bekhazi, 5:41 (PP). 23, Canada, E. Wright, 4:31.

Exclusions_Canada 15 (A. Crevier 1, M. Eggens 1, E. Lemay-Lavoie 1, G. Sohi 1, E. Wright 1, K. McKee 2, K. Paul 2, S. la Roche 2, H. McKelvey 4); China 15 (Chen X. 1, Lu Y. 1, Wang X. 1, Wang H. 2, Zhang D. 2, Deng Z. 4, Mei X. 4).

4 Minute Exclusions_Canada None; China None.

Penalty Fouls_Canada 1 (K. Christmas 1); China 1 (Niu G. 1).

Ejections_Canada 1 (H. McKelvey); China 2 (Deng Z., Mei X.).

Referees_Nicola Johnson, Australia. Asumi Tsuzaki, Japan. Evgeny Sharonov, International Swimming Federation. Richard Papazian, International Swimming Federation.

