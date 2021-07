Olympic Trampoline Results

Saturday Men Qualification 1. Ivan Litvinovich, Belarus, 113.555 (Q). 2. Uladzislau Hancharou, Belarus, 113.400 (Q). 3. Dylan Schmidt, New Zealand,…

Saturday

Men

Qualification

1. Ivan Litvinovich, Belarus, 113.555 (Q).

2. Uladzislau Hancharou, Belarus, 113.400 (Q).

3. Dylan Schmidt, New Zealand, 112.120 (Q).

4. Dominic Clarke, Australia, 111.680 (Q).

5. Dong Dong, China, 111.650 (Q).

6. Daiki Kishi, Japan, 111.540 (Q).

7. Andrey Yudin, ROC, 111.245 (Q).

8. Dmitrii Ushakov, ROC, 109.485 (Q).

9. Angel Hernandez, Colombia, 105.930 (R1).

10. Seif Sherif, Egypt, 96.190 (R2).

11. Diogo Abreu, Portugal, 93.420.

12. Mykola Prostorov, Ukraine, 92.570.

13. Aliaksei Shostak, United States, 82.150.

14. Gao Lei, China, 62.820.

15. Ryosuke Sakai, Japan, 62.250.

16. Allan Morante, France, 21.080.

Final

1. Ivan Litvinovich, Belarus, 61.715.

2. Dong Dong, China, 61.235.

3. Dylan Schmidt, New Zealand, 60.675.

4. Uladzislau Hancharou, Belarus, 60.565.

5. Dmitrii Ushakov, ROC, 59.600.

6. Andrey Yudin, ROC, 58.235.

7. Daiki Kishi, Japan, 57.815.

8. Dominic Clarke, Australia, 24.955.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.