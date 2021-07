Olympic Shooting Results

Friday Women 25m Pistol Qualification Rapid 1. Antoaneta Kostadinova, Bulgaria, 590 (QF). 2. Xiao Jiaruixuan, China, 587 (QF). 3. Vitalina…

1. Antoaneta Kostadinova, Bulgaria, 590 (QF).

2. Xiao Jiaruixuan, China, 587 (QF).

3. Vitalina Batsarashkina, ROC, 586 (QF).

4. Doreen Vennekamp, Germany, 586 (QF).

5. Tien Chia Chen, Taiwan, 584 (QF).

6. Anna Korakaki, Greece, 584 (QF).

7. Wu Chia-Ying, Taiwan, 584 (QF).

8. Kim Minjung, South Korea, 584 (QF).

9. Zorana Arunovic, Serbia, 584.

10. Tanyaporn Prucksakorn, Thailand, 583.

11. Elena Galiabovitch, Australia, 583.

12. Mathilde Lamolle, France, 582.

13. Andrea Perez Pena, Ecuador, 582.

14. Laina Perez, Cuba, 582.

15. Manu Bhaker, India, 582.

16. Xiong Yaxuan, China, 580.

17. Naphaswan Yangpaiboon, Thailand, 580.

18. Alexis Lagan, United States, 580.

19. Margarita Chernousova, ROC, 580.

20. Monika Karsch, Germany, 580.

21. Kwak Junghye, South Korea, 579.

22. Heidi Diethelm Gerber, Switzerland, 579.

23. Olena Kostevych, Ukraine, 579.

24. Klaudia Bres, Poland, 578.

25. Nino Salukvadze, Georgia, 578.

26. Gundegmaa Otryad, Mongolia, 578.

27. Maria Grozdeva, Bulgaria, 578.

28. Haniyeh Rostamiyan, Iran, 577.

29. Sylvia Steiner, Austria, 577.

30. Jasmina Milovanovic, Serbia, 575.

31. Celine Goberville, France, 574.

32. Rahi Sarnobat, India, 573.

33. Sandra Uptagrafft, United States, 573.

34. Anudari Tsolmonbaatar, Mongolia, 572.

35. Veronika Major, Hungary, 572.

36. Viktoria Chaika, Belarus, 571.

37. Agate Rasmane, Latvia, 569.

38. Diana Durango Flores, Ecuador, 569.

39. Olfa Charni, Tunisia, 569.

40. Chizuru Sasaki, Japan, 567.

41. Eleanor Bezzina, Malta, 565.

42. Lynda Kiejko, Canada, 564.

43. Satoko Yamada, Japan, 563.

44. Manuela Delilaj, Albania, 556.

