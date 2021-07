Olympic Sailing Results

Saturday Women Skiff – 49er FX Opening Series Race 07 1. Brazil (Martine Grael; Kahena Kunze) (1, 1, 1, 1),…

Saturday

Women

Skiff – 49er FX

Opening Series

Race 07

1. Brazil (Martine Grael; Kahena Kunze) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Belgium (Isaura Maenhaut van Lemberge; Anouk Geurts) (3, 2, 2, 2), 6.

3. Singapore (Kimberly Min Lim; Rui Qi Cecilia Low) (2, 3, 3, 3), 8.

4. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (6, 5, 5, 5), 15.

5. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (8, 8, 4, 4), 16.

6. France (Lili Sebesi; Albane Dubois) (5, 6, 7, 7), 18.

7. Japan (Anna Yamazaki; Sena Takano) (7, 4, 8, 9), 19.

8. Argentina (Victoria Travascio; Maria Sol Branz) (14, 10, 6, 6), 22.

9. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (4, 9, 15, 13), 26.

10. Australia (Tess Lloyd; Jaime Ryan) (9, 7, 12, 15), 28.

11. Canada (Alexandra Ten Hove; Mariah Millen) (16, 11, 10, 10), 31.

12. New Zealand (Alex Maloney; Molly Meech) (20, 16, 9, 8), 33.

13. Germany (Tina Lutz; Susann Beucke) (13, 15, 11, 11), 35.

15. Denmark (Ida Marie Baad Nielsen; Marie Thusgaard Olsen) (10, 12, 14, 14), 36.

15. Netherlands (Annemiek Bekkering; Annette Duetz) (11, 13, 13, 12), 36.

16. Britain (Charlotte Dobson; Saskia Tidey) (19, 14, 16, 16), 46.

17. Peru (Diana Tudela Ballon; Maria Pia van Oordt Lopez) (15, 18, 18, 17), 50.

18. Poland (Aleksandra Melzacka; Kinga Loboda) (17, 17, 17, 18), 51.

19. Austria (Tanja Frank; Lorena Abicht) (12, 20, 20, 20), 52.

20. China (Chen Shasha; Jin Ye) (18, 19, 19, 19), 56 (DQ).

21. Tunisia (Eya Guezguez; Sarra Guezguez) (21, 21, 21, 21), 63 (UFD).

Race 08

1. Argentina (Victoria Travascio; Maria Sol Branz) (1, 1, 1, 1), 3.

3. New Zealand (Alex Maloney; Molly Meech) (2, 2, 3, 3), 7.

3. Singapore (Kimberly Min Lim; Rui Qi Cecilia Low) (3, 3, 2, 2), 7.

4. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (4, 4, 4, 4), 12.

5. Netherlands (Annemiek Bekkering; Annette Duetz) (6, 6, 5, 5), 16.

6. Austria (Tanja Frank; Lorena Abicht) (8, 5, 6, 7), 18.

7. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (7, 7, 8, 9), 22.

8. Brazil (Martine Grael; Kahena Kunze) (14, 11, 7, 6), 24.

10. Germany (Tina Lutz; Susann Beucke) (5, 13, 10, 13), 28.

10. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (9, 17, 9, 10), 28.

11. Canada (Alexandra Ten Hove; Mariah Millen) (11, 9, 11, 12), 31.

12. Britain (Charlotte Dobson; Saskia Tidey) (15, 8, 12, 14), 34.

15. China (Chen Shasha; Jin Ye) (20, 14, 15, 8), 37 (DQ).

15. France (Lili Sebesi; Albane Dubois) (13, 10, 14, 15), 37.

15. Australia (Tess Lloyd; Jaime Ryan) (10, 16, 16, 11), 37.

16. Belgium (Isaura Maenhaut van Lemberge; Anouk Geurts) (19, 12, 13, 17), 42.

17. Denmark (Ida Marie Baad Nielsen; Marie Thusgaard Olsen) (12, 15, 17, 18), 44.

18. Poland (Aleksandra Melzacka; Kinga Loboda) (18, 20, 18, 16), 52.

19. Peru (Diana Tudela Ballon; Maria Pia van Oordt Lopez) (16, 19, 19, 19), 54.

20. Japan (Anna Yamazaki; Sena Takano) (17, 18, 20, 20), 55.

21. Tunisia (Eya Guezguez; Sarra Guezguez) (21, 21, 21, 21), 63.

Race 09

1. Poland (Aleksandra Melzacka; Kinga Loboda) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (2, 2, 2, 2), 6.

3. Germany (Tina Lutz; Susann Beucke) (3, 3, 3, 3), 9.

4. Canada (Alexandra Ten Hove; Mariah Millen) (4, 4, 4, 4), 12.

5. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (5, 6, 6, 5), 16.

6. Austria (Tanja Frank; Lorena Abicht) (6, 5, 12, 9), 20.

8. Argentina (Victoria Travascio; Maria Sol Branz) (16, 8, 5, 8), 21.

8. Netherlands (Annemiek Bekkering; Annette Duetz) (8, 7, 8, 6), 21.

9. China (Chen Shasha; Jin Ye) (10, 9, 11, 10), 29 (DQ).

11. Australia (Tess Lloyd; Jaime Ryan) (9, 12, 9, 20), 30.

11. Singapore (Kimberly Min Lim; Rui Qi Cecilia Low) (18, 16, 7, 7), 30.

12. Denmark (Ida Marie Baad Nielsen; Marie Thusgaard Olsen) (7, 10, 16, 18), 33.

13. Brazil (Martine Grael; Kahena Kunze) (13, 14, 10, 11), 34.

14. Belgium (Isaura Maenhaut van Lemberge; Anouk Geurts) (11, 11, 18, 16), 38.

16. France (Lili Sebesi; Albane Dubois) (19, 13, 13, 14), 40.

16. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (12, 18, 15, 13), 40.

17. Japan (Anna Yamazaki; Sena Takano) (15, 17, 14, 12), 41.

18. Britain (Charlotte Dobson; Saskia Tidey) (17, 15, 17, 15), 47.

19. New Zealand (Alex Maloney; Molly Meech) (14, 20, 20, 19), 53.

20. Peru (Diana Tudela Ballon; Maria Pia van Oordt Lopez) (20, 19, 19, 17), 55.

21. Tunisia (Eya Guezguez; Sarra Guezguez) (21, 21, 21, 21), 63.

Race 10

1. Argentina (Victoria Travascio; Maria Sol Branz) (1, 1, 1, 1), 3.

2. China (Chen Shasha; Jin Ye) (3, 2, 2, 2), 6.

3. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (2, 3, 3, 3), 8.

4. Japan (Anna Yamazaki; Sena Takano) (4, 4, 4, 4), 12.

5. Netherlands (Annemiek Bekkering; Annette Duetz) (6, 5, 5, 5), 15.

6. New Zealand (Alex Maloney; Molly Meech) (10, 6, 6, 6), 18.

7. Germany (Tina Lutz; Susann Beucke) (11, 8, 7, 7), 22.

8. Singapore (Kimberly Min Lim; Rui Qi Cecilia Low) (7, 9, 9, 8), 24.

9. Brazil (Martine Grael; Kahena Kunze) (8, 7, 12, 12), 27.

10. Britain (Charlotte Dobson; Saskia Tidey) (5, 16, 11, 15), 31.

12. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (9, 10, 14, 14), 33.

12. Australia (Tess Lloyd; Jaime Ryan) (13, 12, 10, 11), 33.

13. Denmark (Ida Marie Baad Nielsen; Marie Thusgaard Olsen) (20, 20, 8, 9), 37.

15. Canada (Alexandra Ten Hove; Mariah Millen) (16, 11, 19, 13), 40.

15. Belgium (Isaura Maenhaut van Lemberge; Anouk Geurts) (19, 17, 13, 10), 40.

16. Austria (Tanja Frank; Lorena Abicht) (12, 14, 15, 17), 41.

18. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (15, 13, 20, 19), 47.

18. France (Lili Sebesi; Albane Dubois) (14, 15, 18, 18), 47.

19. Peru (Diana Tudela Ballon; Maria Pia van Oordt Lopez) (17, 19, 17, 16), 50.

20. Poland (Aleksandra Melzacka; Kinga Loboda) (18, 18, 16, 20), 52.

21. Tunisia (Eya Guezguez; Sarra Guezguez) (21, 21, 21, 21), 63.

