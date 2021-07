Olympic Gymnastics Results

Thursday Women All-Around Final Vault 1. Rebeca Andrade, Brazil, 15.300. 2. Jade Carey, United States, 15.200. 3. Giulia Steingruber, Switzerland,…

Thursday

Women

All-Around

Final

Vault

1. Rebeca Andrade, Brazil, 15.300.

2. Jade Carey, United States, 15.200.

3. Giulia Steingruber, Switzerland, 14.833.

4. Angelina Melnikova, ROC, 14.633.

5. Roxana Popa, Spain, 14.600.

5. Sunisa Lee, United States, 14.600.

7. Jessica Gadirova, Britain, 14.566.

8. Mai Murakami, Japan, 14.533.

9. Zsofia Kovacs, Hungary, 14.500.

9. Vladislava Urazova, ROC, 14.500.

11. Jennifer Gadirova, Britain, 14.400.

11. Carolann Heduit, France, 14.400.

13. Melanie de Jesus dos Santos, France, 14.366.

14. Brooklyn Moors, Canada, 14.300.

14. Alice D’Amato, Italy, 14.300.

16. Tang Xijing, China, 14.233.

17. Elisabeth Seitz, Germany, 14.200.

18. Martina Maggio, Italy, 14.033.

19. Nina Derwael, Belgium, 13.900.

20. Lu Yufei, China, 13.500.

21. Kim Bui, Germany, 13.466.

22. Jutta Verkest, Belgium, 13.400.

22. Lee Yunseo, South Korea, 13.400.

24. Lieke Wevers, Netherlands, 13.266.

Uneven Bars

1. Sunisa Lee, United States, 15.300.

2. Nina Derwael, Belgium, 15.266.

3. Angelina Melnikova, ROC, 14.900.

4. Vladislava Urazova, ROC, 14.866.

5. Rebeca Andrade, Brazil, 14.666.

6. Elisabeth Seitz, Germany, 14.500.

7. Lee Yunseo, South Korea, 14.300.

8. Tang Xijing, China, 14.233.

8. Zsofia Kovacs, Hungary, 14.233.

10. Melanie de Jesus dos Santos, France, 13.833.

11. Kim Bui, Germany, 13.766.

12. Mai Murakami, Japan, 13.733.

13. Jessica Gadirova, Britain, 13.666.

14. Carolann Heduit, France, 13.566.

15. Jade Carey, United States, 13.500.

16. Lieke Wevers, Netherlands, 13.366.

17. Lu Yufei, China, 13.333.

18. Brooklyn Moors, Canada, 13.000.

18. Alice D’Amato, Italy, 13.000.

20. Giulia Steingruber, Switzerland, 12.800.

21. Jutta Verkest, Belgium, 12.466.

21. Martina Maggio, Italy, 12.466.

23. Jennifer Gadirova, Britain, 12.400.

24. Roxana Popa, Spain, 12.100.

Floor Exercise

1. Mai Murakami, Japan, 14.000.

2. Angelina Melnikova, ROC, 13.966.

2. Jade Carey, United States, 13.966.

4. Jennifer Gadirova, Britain, 13.800.

5. Jessica Gadirova, Britain, 13.700.

5. Sunisa Lee, United States, 13.700.

7. Rebeca Andrade, Brazil, 13.666.

8. Brooklyn Moors, Canada, 13.566.

9. Nina Derwael, Belgium, 13.433.

10. Vladislava Urazova, ROC, 13.400.

11. Melanie de Jesus dos Santos, France, 13.333.

11. Giulia Steingruber, Switzerland, 13.333.

13. Kim Bui, Germany, 13.166.

14. Roxana Popa, Spain, 13.133.

15. Carolann Heduit, France, 13.033.

16. Martina Maggio, Italy, 13.000.

17. Tang Xijing, China, 12.966.

17. Alice D’Amato, Italy, 12.966.

19. Lu Yufei, China, 12.833.

20. Lee Yunseo, South Korea, 12.666.

21. Jutta Verkest, Belgium, 12.633.

22. Zsofia Kovacs, Hungary, 12.600.

23. Elisabeth Seitz, Germany, 12.433.

24. Lieke Wevers, Netherlands, 12.066.

Balance Beam

1. Vladislava Urazova, ROC, 14.200.

2. Sunisa Lee, United States, 13.833.

3. Mai Murakami, Japan, 13.766.

4. Angelina Melnikova, ROC, 13.700.

5. Rebeca Andrade, Brazil, 13.666.

6. Nina Derwael, Belgium, 13.366.

7. Lu Yufei, China, 13.133.

8. Tang Xijing, China, 13.066.

8. Martina Maggio, Italy, 13.066.

10. Jennifer Gadirova, Britain, 12.933.

10. Elisabeth Seitz, Germany, 12.933.

12. Jutta Verkest, Belgium, 12.733.

13. Kim Bui, Germany, 12.600.

14. Carolann Heduit, France, 12.566.

15. Brooklyn Moors, Canada, 12.433.

16. Lieke Wevers, Netherlands, 12.400.

16. Giulia Steingruber, Switzerland, 12.400.

18. Melanie de Jesus dos Santos, France, 12.166.

19. Zsofia Kovacs, Hungary, 12.100.

20. Jessica Gadirova, Britain, 12.033.

21. Roxana Popa, Spain, 11.700.

22. Alice D’Amato, Italy, 11.633.

23. Jade Carey, United States, 11.533.

24. Lee Yunseo, South Korea, 11.266.

Rankings

1. Sunisa Lee, United States, 57.433.

2. Rebeca Andrade, Brazil, 57.298.

3. Angelina Melnikova, ROC, 57.199.

4. Vladislava Urazova, ROC, 56.966.

5. Mai Murakami, Japan, 56.032.

6. Nina Derwael, Belgium, 55.965.

7. Tang Xijing, China, 54.498.

8. Jade Carey, United States, 54.199.

9. Elisabeth Seitz, Germany, 54.066.

10. Jessica Gadirova, Britain, 53.965.

11. Melanie de Jesus dos Santos, France, 53.698.

12. Carolann Heduit, France, 53.565.

13. Jennifer Gadirova, Britain, 53.533.

14. Zsofia Kovacs, Hungary, 53.433.

15. Giulia Steingruber, Switzerland, 53.366.

16. Brooklyn Moors, Canada, 53.299.

17. Kim Bui, Germany, 52.998.

18. Lu Yufei, China, 52.799.

19. Martina Maggio, Italy, 52.565.

20. Alice D’Amato, Italy, 51.899.

21. Lee Yunseo, South Korea, 51.632.

22. Roxana Popa, Spain, 51.533.

23. Jutta Verkest, Belgium, 51.232.

24. Lieke Wevers, Netherlands, 51.098.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.