US Open Results

Tuesday, Sept. 1 At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Purse: $53.4 million Surface: Hardcourt outdoor Men’s Singles First Round

Martin Fucsovics, Hungary, def. Hugo Dellien, Bolivia, 6-3, 6-3, 6-1.

Grigor Dimitrov (14), Bulgaria, def. Tommy Paul, United States, 6-4, 6-3, 6-1.

Milos Raonic, Canada, der. Leonardo Mayer, Argentina, 6-3, 6-2, 6-3.

Roberto Bautista Agut (8), Spain, def. Tenys Sandgren, United States, 6-4, 6-4, 7-6 (7).

Jeffrey John Wolf, United States, def. Guido Pella (29), Argentina, 6-2, 0-6, 6-3, 6-3.

Dan Evans (23), Britain, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, 6-2, 6-1, 7-6 (7).

Gregoire Barrere, France def. Taro Daniel, Japan, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1.

Felix Auger Aliassime (15), Canada, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-3, 7-6 (9), 6-7 (6), 7-6 (8).

Dominic Thiem (2), Austria, def. Juame Munar, 7-6 (8), 6-3, ret.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Aljaz Bedene, Slovenia, 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1.

Andrey Kuznetsov, Russia, def. Sam Querry, United States, 6-4, 7-6 (8), 6-2.

Corentin Moutet, France, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 6-4, 6-4, 7-5.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Gianluca Mager, Italy, 6-4, 6-4, 6-7 (6), 3-6, 6-2.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Feliciano Lopez, Spain, 3-6, 7-6 (7), 6-4, 6-3.

Vasek Pospisil, Canada, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (7).

Norbert Gombos, Slovakia, def. Radu Albot, Moldova, 6-4, 6-1, 6-4.

Andrey Rublev (10), Russia, def. Jeremy Chardy, France, 6-4, 6-4, 6-3.

Marin Cilic (31), Croatia, def. Denis Kudia, United States, 6-7 (3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3.

Andy Murray, Britain, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 4-6, 4-6, 7-6 (7), 7-6 (7), 6-4.

Sumit Nagal, India, def. Bradley Klahn, United States, 6-1, 6-3, 3-6, 6-1.

Karen Khachanov (11), Russia, def. Jannik Sinner, Italy, 3-6, 6-7 (7), 6-2, 6-0, 7-6 (7).

Casper Ruud (30), Norway, def. Mackenzie McDonald, United States, 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2.

Ernesto Escobedo, United States, def. Kamil Majchrzak, Poland, 7-6 (7), 6-2, 6-3.

John Millman, Australia, def. Nikoloz Basilashvili (22), Georgia, 6-1, 6-4, 6-4.

Matteo Berrettini (6), Italy, def. Go Soeda, Japan, 7-6 (7), 6-1, 6-4.

Alex de Minaur (21), Australia, def. Andrej Martin, Slovakia, 6-4, 6-3, 7-5.

Frances Tiafoe, United States, def. Andreas Seppi, Italy, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Richard Gasquet, France, def. Ivo Karlovic, Croatia, 7-6 (7), 7-6 (7), 6-1.

Christopher O’Connell, Australia, def. Laslo Dere, Serbia, 4-6, 6-4, 7-6 (7), 6-4.

Daniil Medvedev (3), Russia, def. Federico Delbonis, Argentina, 6-1, 6-2, 6-4.

Ugo Humbert, France, def. Yuichi Sugita, Japan, 6-3, 6-4, 6-3.

Salvatore Caruso, Italy, def. James Duckworth, Australia, 4-6, 7-5, 7-5, 6-2.

Women’s Singles First Round

Karolina Muchova (20), Czech Republic, def. Venus Williams, United States, 6-3, 7-5.

Aryna Sabalenka (5), Belarus, def. Oceane Dodin, France, 7-6 (7), 6-4.

Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, def. Jil Teichmann, Switzerland, 7-6 (7), 6-2.

Victoria Azarenka, Belarus, def. Barbara Haas, Austria, 6-1, 6-2.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-1, 6-2.

Ons Jabeur (27), Tunisia, def. Katarzyna Kawa, Poland, 6-2, 7-6 (8).

Anna Kalinskaya, Russia, def. Nina Stojanovic, Serbia, 6-4, 6-3.

Serena Williams (3), United States, def. Kristie Ahn, United States, 7-5, 6-3.

Madison Keys (7), United States, def. Timea Babos, Hungary, 6-1, 6-1.

Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Vera Zvonareva, Russia, 6-4, 7-5.

Alize Cornet, France, def. Lauren Davis, United States, 6-3, 1-6, 6-0.

Sofia Kenin (2), United States, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-2, 6-2.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Claire Liu, United States, 6-2, 6-4.

Katrina Scott, United States, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 7-6 (7), 6-2.

Johanna Konta (9), Britain def. Heather Watson, Britain, 7-6 (9), 6-1.

Margarita Gasparyan, Russia, def. Monica Puig, Puerto Rico, 6-3, 6-7 (0), 6-0.

Sorana Cirstea, Romania, def. Christina McHale, United States, 6-4, 7-5.

Ysaline Bonaventure, Romania, def. Zhang Shuai (25), China, 4-6, 6-3, 6-2.

Tsvetana Pironkova, Bulgaria, def. Ludmilla Samsonova, Russia, 6-2, 6-3.

Garbine Muguruza (10), Spain, def. Nao Hibino, Japan, 6-4, 6-4.

Amanda Anisimova (22), United States, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 7-5, 7-5.

Elise Mertens (16), Belgium, def. Laura Siegemund, Germany, 6-2, 6-2.

Patricia Maria Tig, Romania, def. Kurumi Nara, Japan, 6-1, 6-0.

Olga Govortsova, Belarus, def. Asia Muhammad, United States, 6-1, 6-2.

Sloan Stephens (26), United States, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-3, 6-3.

Iga Swiatek, Poland, def. Veronika Kudermetova (29), Russia, 6-3, 6-3.

Maria Sakkari (15), Greece, def. Stefanie Vogele, Switzerland, 6-3, 3-6, 7-5.

Bernarda Pera, United States, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 7-6 (7), 6-0.

Donna Vekic (18), Croatia, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 3-+, 7-6 (8), 6-4.

Caty McNally, United States, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-4, 6-1.

Ekaterina Alexandrova (21), Russia, def. Kim Clijsters, Belgium, 3-6, 7-5, 6-1.

Sachia Vickery, United States, def. Taylor Townsend, United States, 6-2, 6-4.

