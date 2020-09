Tour de France Results

Thursday 6th Stage A 119 mile ride from Le Teil (Ardèche) to Mont Aigoual (Cévennes) 1. Alexey Lutsenko, Kazakhstan, Astana…

Thursday 6th Stage A 119 mile ride from Le Teil (Ardèche) to Mont Aigoual (Cévennes)

1. Alexey Lutsenko, Kazakhstan, Astana Pro Team, 4:32:34.

2. Jesus Herrada, Spain, Cofidis, 0:00:55.

3. Greg Van Avermaet, Belgium, CCC Team , 0:02:15.

4. Neilson Powless, United States, EF Pro Cycling, 0:02:17.

5. Julian Alaphilippe, France, Deceuninck-Quickstep 0:02:52.

6. Bauke Mollema, Metherlands, Trek-Segafredo, 0:02:53.

7. Michal Kwiatkowski, Poland, Ineos Grenadiers, same time.

8. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadierssame time.

9. Richard Carapaz, Ecuador (Ecu) Ineos Grenadiers, same time.

10. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, same time.

11. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, same time.

12. Esteban Chaves, Colombia, Mitchelton-Scott, same time.

13. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, same time.

14. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, same time.

15. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, same time.

16. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, same time.

17. Maximilian Schachmann, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

18. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, same time.

19. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

20. Sergio Andres Higuita Garcia, Colombia, EF Pro Cycling, same time.

Overall Standings (6 stages)

1. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, 27:03:57.

2. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, :03.

3. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :07.

4. Guillaume Martin, France, Cofidis :09.

5. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, :13.

6. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, :13.

7. Esteban Chaves, Colombia, Mitchelton-Scott, :13.

8. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :13.

9. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, 0:00:13.

10. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, :13.

