The top iPhone and iPad apps on App Store

Top Paid iPhone Apps: 1. Minecraft, Mojang 2. Heads Up!, Warner Bros. 3. Bloons TD 6, Ninja Kiwi 4. Geometry…

Listen now to WTOP News

Top Paid iPhone Apps:

1. Minecraft, Mojang

2. Heads Up!, Warner Bros.

3. Bloons TD 6, Ninja Kiwi

4. Geometry Dash, RobTop Games AB

5. Monopoly, Marmalade Game Studio

6. Grand Theft Auto: San Andreas, Rockstar Games

7. Plague Inc., Ndemic Creations

8. Bloons TD 5, Ninja Kiwi

9. True Skate, True Axis

10. Five Nights at Freddy’s, Clickteam, LLC

Top Free iPhone Apps:

1. Like A Dino!, Hyun-joong Kim

2. Body Race, Gismart

3. Roblox, Roblox Corporation

4. Bounce and collect, Voodoo

5. MHA: The Strongest Hero, Sony Pictures Television

6. Project Makeover, Magic Tavern, Inc.

7. Hair Challenge, Rollic Games

8. Couples Yoga, Voodoo

9. Exposed – Who’s Most Likely To, vysgames

10. Tap Away 3D, Popcore GmbH

Top Paid iPad Apps:

1. Minecraft, Mojang

2. Bloons TD 6, Ninja Kiwi

3. Geometry Dash, RobTop Games AB

4. Five Nights at Freddy’s, Clickteam, LLC

5. Fun with Ragdolls, Jadon Barnes

6. Terraria, 505 Games (US), Inc.

7. Monopoly, Marmalade Game Studio

8. Grand Theft Auto: San Andreas, Rockstar Games

9. Stardew Valley, Chucklefish Limited

10. Plague Inc., Ndemic Creations

Top Free iPad Apps:

1. Couples Yoga, Voodoo

2. Hair Challenge, Rollic Games

3. Roblox, Roblox Corporation

4. Paper Fold, Good Job Games

5. Catwalk Beauty, Smillage

6. Sculpt people, Crazy Labs

7. MHA: The Strongest Hero, Sony Pictures Television

8. Superhero Race!, BoomHits sp. z o.o.

9. Rob Master 3D, Alictus

10. Bridge Race, SUPERSONIC STUDIOS LTD

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.