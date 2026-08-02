PBR Results

OKLAHOMA CITY, Okla.
Day 2
Missouri Thunder 2-for-5 ‘ 179.95 pts Paulo Eduardo Rossetto 89.95 (Hard Candy); Julio Cesar Marques BO Tacky Jack (1.59); Felipe Furlan BO Ugly This (4.24); Macaulie Leather 90 (Running Red); Kade Madsen BO Ginja Ninja (4.77)
Arizona Ridge Riders 0-for-5 ‘ 0 pts Luciano De Castro BO Friday Night Fever (3.10); Eduardo Aparecido BO Couyon (7.63); Brock Poulin BO Double Tough (4.04); Elizmar Jeremias 72.25 (Rack ’em Willie), RR taken, BO Benjamin Ranklin (4.00); Vitor Manoel Dias BO Chicken In Black (3.45)
Game 7
Kansas City Outlaws 2-for-5 ‘ 175.75 pts Eric Henrique Domingos 88.7 (Bowser); Sandro Batista 87.05 (Young Buck); Maikon Calixton Rocha BO Rowdy (2.50); Heitor Santos Ferreira BO Top Dollar (1.84); Cassio Dias BO Holy Shift (2.88), RR taken, Natanael Serra Aires subbed in, BO Stryker (4.53), RR taken, BO El Chapo (6.05), RR taken, BO Big Mac (3.92)
New York Mavericks 2-for-5 ‘ 170.8 pts Mauricio Gulla Moreira BO Masterpiece (2.65); Manoelito de Souza Junior BO Dirty Bomb (1.49); Leandro Zampollo 83.2 (Stinger); Marco Rizzo BO High Road (2.89), RR taken, Bob Mitchell subbed in, 87.6 (Bullistic); Hudson Bolton BO Kippers Rippers (4.96)
Florida Freedom 0-for-5 ‘ 0 pts Austin Richardson BO El Guapo (3.47); Alex Cerqueira BO Jeffery D (1.06); Bruno Carvalho BO Charro (1.82); Caynyon Jolly BO Vindicated (2.15); Ethan Winckler BO Smooth Whiskey (2.73)
Nashville Stampede 2-for-5 ‘ 179.6 pts Alan de Souza 89.95 (Spade); Gustavo Luiz da Silva 89.65 (Wicked Solo); Rogério Venâncio BO Punchy (5.82); Deklan Garland BO Simple Man (5.79); Riquelmi Silva BO Bex Red Eye (1.94)
Game 9
Carolina Cowboys 1-for-5 ‘ 89 pts Thiago Salgado 89 (Humdinger); Guilherme Valleiras BO Ridin’ Dirty (6.89), RR taken, Keyshawn Whitehorse subbed in, BO Dirty Honey (4.56); Clay Guiton BO Tulsa Time (4.96); Adriano Salgado BO Triple Trouble (5.18), RR taken, Trey Kimzey subbed in, BO Lap Dancer (2.90); Jess Lockwood BO Chico (2.18), RR taken, Kaleb Lewis BO Smack Ya (2.88)
Austin Gamblers 2-for-5 ‘ 178.75 pts Jose Vitor Leme 91.15 (Oyster Creek Brawler); Dener Barbosa BO Air Strike (2.15); Dalton Kasel NS (Cramer), RR taken, 87.6 (Smooth Violation); Kaique Pacheco BO Texas Playboy (1.52); Sage Steele Kimzey BO Lieutenant Dan (3.88)
Texas Rattlers 4-for-5 ‘ 352.7 pts Brady Fielder 88.7 (Flossin); Claudio Montanha Jr. 86.25 (American Made), RR declined; Jadon Hayes BO Real Deal (7.44); Braidy Randolph 88.85 (Murrell); Jean Carlos Teodoro 88.9 (Interstate Daydream)
Oklahoma Wildcatters 0-for-5 ‘ 0 pts Eduardo Matos BO Alternate Days (6.43); Kaiden Loud BO Cherry Shot (1.71); Kase Hitt BO Ghost Face (7.35); Wingson Henrique da Silva BO Magic Burner (6.36); Winy dos Santos BO TNT (3.05)
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.