Sports on TV for Sunday, July 12

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, July 12
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Germany Grand Prix, Hohenstein-Ernstthal, Germany
7 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
BEACH VOLLEYBALL
4 p.m.
CBSSN — AVP: League Week 5, Long Beach, Calif.
BIG3 BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Week 4: Miami 305 vs. Houston Rig Hands, LA Riot vs.. Detroit Amps, DMV Trilogy vs. Dallas Power, Chicago Triplets vs. Boston Ball Hogs, Los Angeles
CFL FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Hamilton at Saskatchewan
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 9
GOLF
4 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
10 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
Noon
CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Final Round, Firestone CC, Akron, Ohio
2:30 p.m.
NBC — 2026 American Century Championship: Final Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Final Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
HORSE RACING
1 p.m.
FS1 — Saratoga Live
MLB BASEBALL
Noon
NBC — 2026 MLB All-Star Futures Games: American League vs. National League, Philadelphia
Noon
NCSBN — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)
PEACOCK — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Toronto at San Diego (4:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
3 p.m.
ESPN2 — Summer League: Phoenix vs. New Orleans, Las Vegas
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Cleveland vs. Detroit, Las Vegas
5 p.m.
ESPN2 — Summer League: Charlotte vs. Boston, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. Golden State, Las Vegas
7 p.m.
ESPNU — Summer League: Orlando vs. Portland, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Washington, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: San Antonio vs. Milwaukee, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs Utah, Las Vegas
RODEO
4 p.m.
CW — PBR Teams: Bulls and Beats – Day 2, Ft. Collins, Colo.
RUGBY (MEN’S)
4:10 a.m.
FS2 — NRL: Gold Coast at Melbourne
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPN — NWSL: Portland at Seattle
SOFTBALL
1 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Chicago at Portland
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Oklahoma City
TENNIS
8 a.m.
ESPN — WTA: Wimbledon, Doubles Championship, London
11 a.m.
ESPN — ATP: Wimbledon, Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, Championship, London
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Singles Finals & ATP Doubles Finals
3 p.m.
ABC — ATP: Wimbledon, Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, Championship, London (taped)
4:30 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — New York at Toronto
7 p.m.
ESPN — Chicago at Dallas
9 p.m.
NBC — Indiana at Las Vegas
PEACOCK — Indiana at Las Vegas
X GAMES
1 p.m.
ABC — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan
7 p.m.
ESPN2 — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan
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