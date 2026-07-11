Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Sunday, July 12

The Associated Press

July 11, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, July 12

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Germany Grand Prix, Hohenstein-Ernstthal, Germany

7 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

BEACH VOLLEYBALL

4 p.m.

CBSSN — AVP: League Week 5, Long Beach, Calif.

BIG3 BASKETBALL

4 p.m.

CBS — Week 4: Miami 305 vs. Houston Rig Hands, LA Riot vs.. Detroit Amps, DMV Trilogy vs. Dallas Power, Chicago Triplets vs. Boston Ball Hogs, Los Angeles

CFL FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Hamilton at Saskatchewan

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 9

GOLF

4 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

10 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

Noon

CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Final Round, Firestone CC, Akron, Ohio

2:30 p.m.

NBC — 2026 American Century Championship: Final Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Final Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

HORSE RACING

1 p.m.

FS1 — Saratoga Live

MLB BASEBALL

Noon

NBC — 2026 MLB All-Star Futures Games: American League vs. National League, Philadelphia

Noon

NCSBN — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)

PEACOCK — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Toronto at San Diego (4:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

3 p.m.

ESPN2 — Summer League: Phoenix vs. New Orleans, Las Vegas

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Cleveland vs. Detroit, Las Vegas

5 p.m.

ESPN2 — Summer League: Charlotte vs. Boston, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. Golden State, Las Vegas

7 p.m.

ESPNU — Summer League: Orlando vs. Portland, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Washington, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: San Antonio vs. Milwaukee, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs Utah, Las Vegas

RODEO

4 p.m.

CW — PBR Teams: Bulls and Beats – Day 2, Ft. Collins, Colo.

RUGBY (MEN’S)

4:10 a.m.

FS2 — NRL: Gold Coast at Melbourne

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPN — NWSL: Portland at Seattle

SOFTBALL

1 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Chicago at Portland

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Oklahoma City

TENNIS

8 a.m.

ESPN — WTA: Wimbledon, Doubles Championship, London

11 a.m.

ESPN — ATP: Wimbledon, Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, Championship, London

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Singles Finals & ATP Doubles Finals

3 p.m.

ABC — ATP: Wimbledon, Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, Championship, London (taped)

4:30 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — New York at Toronto

7 p.m.

ESPN — Chicago at Dallas

9 p.m.

NBC — Indiana at Las Vegas

PEACOCK — Indiana at Las Vegas

X GAMES

1 p.m.

ABC — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan

7 p.m.

ESPN2 — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up