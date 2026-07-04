Live Radio
Home » Sports » Men's World Cup Glance

Men’s World Cup Glance

The Associated Press

July 4, 2026, 10:05 AM

GROUP A

GP W D L GF GA Pts
Mexico 3 3 0 0 6 0 9
South Africa 3 1 1 1 2 3 4
South Korea 3 1 0 2 2 3 3
Czechia 3 0 1 2 2 6 1

GROUP A

Thursday, June 11

Mexico 2, South Africa 0

South Korea 2, Czechia 1

Thursday, June 18

Czechia 1, South Africa 1

Mexico 1, South Korea 0

Wednesday, June 24

Czechia 0, Mexico 3

South Africa 1, South Korea 0

GROUP B

GP W D L GF GA Pts
Switzerland 3 2 1 0 7 3 7
Canada 3 1 1 1 8 3 4
Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 5 6 4
Qatar 3 0 1 2 2 10 1

GROUP B

Friday, June 12

Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1

Saturday, June 13

Qatar 1, Switzerland 1

Thursday, June 18

Switzerland 4, Bosnia-Herzegovina 1

Canada 6, Qatar 0

Wednesday, June 24

Switzerland 2, Canada 1

Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1

GROUP C

GP W D L GF GA Pts
Brazil 3 2 1 0 7 1 7
Morocco 3 2 1 0 6 3 7
Scotland 3 1 0 2 1 4 3
Haiti 3 0 0 3 2 8 0

GROUP C

Saturday, June 13

Brazil 1, Morocco 1

Haiti 0, Scotland 1

Friday, June 19

Scotland 0, Morocco 1

Brazil 3, Haiti 0

Wednesday, June 24

Scotland 0, Brazil 3

Morocco 4, Haiti 2

GROUP D

GP W D L GF GA Pts
United States 3 2 0 1 8 4 6
Australia 3 1 1 1 2 2 4
Paraguay 3 1 1 1 2 4 4
Turkey 3 1 0 2 3 5 3

GROUP D

Friday, June 12

United States 4, Paraguay 1

Sunday, June 14

Australia 2, Turkey 0

Friday, June 19

United States 2, Australia 0

Turkey 0, Paraguay 1

Thursday, June 25

Turkey 3, United States 2

Paraguay 0, Australia 0

GROUP E

GP W D L GF GA Pts
Germany 3 2 0 1 10 4 6
Ivory Coast 3 2 0 1 4 2 6
Ecuador 3 1 1 1 2 2 4
Curacao 3 0 1 2 1 9 1

GROUP E

Sunday, June 14

Germany 7, Curacao 1

Ivory Coast 1, Ecuador 0

Saturday, June 20

Germany 2, Ivory Coast 1

Ecuador 0, Curacao 0

Thursday, June 25

Ecuador 2, Germany 1

Curacao 0, Ivory Coast 2

GROUP F

GP W D L GF GA Pts
Netherlands 3 2 1 0 10 4 7
Japan 3 1 2 0 7 3 5
Sweden 3 1 1 1 7 7 4
Tunisia 3 0 0 3 2 12 0

GROUP F

Sunday, June 14

Netherlands 2, Japan 2

Sweden 5, Tunisia 1

Saturday, June 20

Netherlands 5, Sweden 1

Sunday, June 21

Tunisia 0, Japan 4

Thursday, June 25

Tunisia 1, Netherlands 3

Japan 1, Sweden 1

GROUP G

GP W D L GF GA Pts
Belgium 3 1 2 0 6 2 5
Egypt 3 1 2 0 5 3 5
Iran 3 0 3 0 3 3 3
New Zealand 3 0 1 2 4 10 1

GROUP G

Monday, June 15

Belgium 1, Egypt 1

Iran 2, New Zealand 2

Sunday, June 21

Belgium 0, Iran 0

New Zealand 1, Egypt 3

Friday, June 26

New Zealand 1, Belgium 5

Egypt 1, Iran 1

GROUP H

GP W D L GF GA Pts
Spain 3 2 1 0 5 0 7
Cape Verde 3 0 3 0 2 2 3
Uruguay 3 0 2 1 3 4 2
Saudi Arabia 3 0 2 1 1 5 2

GROUP H

Monday, June 15

Spain 0, Cape Verde 0

Saudi Arabia 1, Uruguay 1

Sunday, June 21

Spain 4, Saudi Arabia 0

Uruguay 2, Cape Verde 2

Friday, June 26

Uruguay 0, Spain 1

Cape Verde 0, Saudi Arabia 0

GROUP I

GP W D L GF GA Pts
France 3 3 0 0 10 2 9
Norway 3 2 0 1 8 7 6
Senegal 3 1 0 2 8 6 3
Iraq 3 0 0 3 1 12 0

GROUP I

Tuesday, June 16

France 3, Senegal 1

Iraq 1, Norway 4

Monday, June 22

France 3, Iraq 0

Norway 3, Senegal 2

Friday, June 26

Norway 1, France 4

Senegal 5, Iraq 0

GROUP J

GP W D L GF GA Pts
Argentina 3 3 0 0 8 1 9
Austria 3 1 1 1 6 6 4
Algeria 3 1 1 1 5 7 4
Jordan 3 0 0 3 3 8 0

GROUP J

Tuesday, June 16

Argentina 3, Algeria 0

Wednesday, June 17

Austria 3, Jordan 1

Monday, June 22

Argentina 2, Austria 0

Jordan 1, Algeria 2

Saturday, June 27

Jordan 1, Argentina 3

Algeria 3, Austria 3

GROUP K

GP W D L GF GA Pts
Colombia 3 2 1 0 4 1 7
Portugal 3 1 2 0 6 1 5
Congo 3 1 1 1 4 3 4
Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 0

GROUP K

Wednesday, June 17

Portugal 1, Congo 1

Uzbekistan 1, Colombia 3

Tuesday, June 23

Portugal 5, Uzbekistan 0

Colombia 1, Congo 0

Saturday, June 27

Colombia 0, Portugal 0

Congo 3, Uzbekistan 1

GROUP L

GP W D L GF GA Pts
England 3 2 1 0 6 2 7
Croatia 3 2 0 1 5 5 6
Ghana 3 1 1 1 2 2 4
Panama 3 0 0 3 0 4 0

GROUP L

Wednesday, June 17

England 4, Croatia 2

Ghana 1, Panama 0

Tuesday, June 23

England 0, Ghana 0

Panama 0, Croatia 1

Saturday, June 27

Panama 0, England 2

Croatia 2, Ghana 1

ROUND OF 32

Sunday, June 28

South Africa 0, Canada 1

Monday, June 29

Brazil 2, Japan 1

Germany 1, Paraguay 1, Paraguay advances 4-3 on penalty kicks

Netherlands 1, Morocco 1, Morocco advances 3-2 on penalty kicks

Tuesday, June 30

Ivory Coast 1, Norway 2

France 3, Sweden 0

Mexico 2, Ecuador 0

Wednesday, July 1

England 2, Congo 1

Belgium 3, Senegal 2, OT

United States 2, Bosnia-Herzegovina 0

Thursday, July 2

Spain 3, Austria 0

Portugal 2, Croatia 1

Switzerland 2, Algeria 0

Friday, July 3

Australia 1, Egypt 1, Egypt advances 4-2 on penalty kicks

Argentina 3, Cape Verde 2, OT

Colombia 1, Ghana 0

ROUND OF 16

Saturday, July 4

Canada vs. Morocco, 1 p.m.

Paraguay vs. France, 5 p.m.

Sunday, July 5

Brazil vs. Norway, 4 p.m.

Mexico vs. England, 8 p.m.

Monday, July 6

Portugal vs. Spain, 3 p.m.

United States vs. Belgium, 8 p.m.

Tuesday, July 7

Argentina vs. Egypt, 12 p.m.

Switzerland vs. Colombia, 4 p.m.

QUARTERFINAL

Thursday, July 9

W89 vs. W90, 4 p.m.

Friday, July 10

W93 vs. W94, 3 p.m.

Saturday, July 11

W91 vs. W92, 5 p.m.

W95 vs. W96, 9 p.m.

SEMIFINAL

Tuesday, July 14

W97 vs. W98, 3 p.m.

Wednesday, July 15

W99 vs. W100, 3 p.m.

3RD PLACE PLAYOFF

Saturday, July 18

RU101 vs. RU102, 5 p.m.

FINAL

Sunday, July 19

W101 vs. W102, 3 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up