British Open starting times at Royal Birkdale

SOUTHPORT, England (AP) — Starting times for the opening two rounds of the 154th British Open, which starts Thursday at Royal Birkdale. All times EDT (a-amateur):
Thursday-Friday
1:35 a.m.-6:41 a.m. — Matthew Baldwin, England; Thomas Detry, Belgium; James Nicholas, United States.
1:46 a.m.-6:52 a.m. — Michael Kim, United States; Daniel Hillier, New Zealand; Andy Sullivan, England.
1:57 a.m.-7:03 a.m. — Ryan Fox, New Zealand; Andrew Novak, United States; Matthew Jordan, England.
2:08 a.m.-7:14 a.m. — Henrik Stenson, Sweden; Max Homa, United States; Joe Dean, England.
2:19 a.m.-7:25 a.m. — Robert MacIntyre, Scotland; Rickie Fowler, United States; Alex Fitzpatrick, England.
2:30 a.m.-7:36 a.m. — David Duval, United States; Martin Couvra, France; Matthew Southgate, England.
2:41 a.m.-7:47 a.m. — Sungjae Im, South Korea; Dan Brown, England; a-Fifa Laopakdee, Thailand.
2:52 a.m.-7:58 a.m. — Gary Woodland, United States; Jake Knapp, United States; Jordan Smith, England.
3:03 a.m.-8:09 a.m. — Francesco Molinari, Italy; Tom McKibbin, Northern Ireland; a-Lev Grinberg, France.
3:14 a.m.-8:20 a.m. — Hennie du Plessis, South Africa; Jose Luis Ballester, Spain; Dan Bradbury, England.
3:25 a.m.-8:31 a.m. — Angel Ayora, Spain; Victor Perez, France; a-Mateo Pulcini, Argentina.
3:36 a.m.-8:42 a.m. — Stewart Cink, United States; Scott Vincent, Zimbabwe; Joakim Lagergren, Sweden.
3:47 a.m.-8:53 a.m. — Michael Thorbjornsen, United States; Kota Kaneko, Japan; Travis Smyth, Australia.
4:03 a.m.-9:09 a.m. — Alex Smalley, United States; Sam Stevens, United States; Ryo Hisatsune, Japan.
4:14 a.m.-9:20 a.m. — Akshay Bhatia, United States; Harris English, United States; Rasmus Hojgaard, Denmark.
4:25 a.m.-9:31 a.m. — Ben Griffin, United States; Hideki Matsuyama, Japan; Min Woo Lee, Australia.
4:36 a.m.-9:42 a.m. — Russell Henley, United States; Justin Rose, England; Viktor Hovland, Norway.
4:47 a.m.-9:53 a.m. — Justin Thomas, United States; Alex Noren, Sweden; Jason Day, Australia.
4:58 a.m.-10:04 a.m. — Scottie Scheffler, United States; Tyrrell Hatton, England; Bryson DeChambeau, United States.
5:09 a.m.-10:15 a.m. — Jordan Spieth, United States; Tommy Fleetwood, England; Jon Rahm, Spain.
5:20 a.m.-10:26 a.m. — Brian Harman, United States; Si Woo Kim, South Korea; Nick Taylor, Canada.
5:31 a.m.-10:37 a.m. — Ryan Gerard, United States; Maverick McNealy, United States; David Puig, Spain.
5:42 a.m.-10:48 a.m. — Kazuma Kobori, New Zealand; Tom Sloman, England; a-David Howard, Ireland.
5:53 a.m.-10:59 a.m. — Antoine Rozner, France; Ren Yonezawa, Japan; Caleb Surratt, United States.
6:04 a.m.-11:10 a.m. — M.J. Daffue, South Africa; Frederic Lacroix, France; Jack McDonald, Scotland.
6:15 a.m.-11:21 a.m. — Jeongwoo Ham, South Korea; Ryutaro Nagano, Japan; a-Alejandro de Castro Piera, Spain.
6:41 a.m.-1:35 a.m. — John Parry, England; Eric Cole, United States; Tiger Christensen, Germany.
6:52 a.m.-1:46 a.m. — Eugenio Chacarra, Spain; Matt Wallace, England; Max Greyserman, United States.
7:03 a.m.-1:57 a.m. — Michael Brennan, United States; Sahith Theegala, United States; Laurie Canter, England.
7:14 a.m.-2:08 a.m. — Cameron Smith, Australia; Keith Mitchell, United States; a-Stuart Grehan, Ireland.
7:25 a.m.-2:19 a.m. — Sepp Straka, Austria; Joaquin Niemann, Chile; Kurt Kitayama, United States.
7:36 a.m.-2:30 a.m. — Sami Valimaki, Finland; Shaun Norris, South Africa; Jackson Suber, United States.
7:47 a.m.-2:41 a.m. — Darren Clarke, Northern Ireland; Adrien Saddier, France; Bernd Wiesberger, Austria.
7:58 a.m.-2:52 a.m. — Keegan Bradley, United States; Corey Conners, Canada; Casey Jarvis, South Africa.
8:09 a.m.-3:03 a.m. — Matt McCarty, United States; Harry Hall, England; Haotong Li, China.
8:20 a.m.-3:14 a.m. — Padraig Harrington, Ireland; Marco Penge, England; Michael Hollick, South Africa.
8:31 a.m.-3:25 a.m. — Tom Kim, South Korea; Billy Horschel, United States; a-Mason Howell, United States.
8:42 a.m.-3:36 a.m. — Johnny Keefer, United States; Pierceson Coody, United States; Keita Nakajima, Japan.
8:53 a.m.-3:47 a.m. — Aldrich Potgieter, South Africa; Jesper Svensson, Sweden; a-Jack Buchanan, South Africa.
9:09 a.m.-4:03 a.m. — Bud Cauley, United States; Jayden Schaper, South Africa; Lucas Herbert, Australia.
9:20 a.m.-4:14 a.m. — Kristoffer Reitan, Norway; Patrick Reed, United States; J.T. Poston, United States.
9:31 a.m.-4:25 a.m. — Chris Gotterup, United States; Sam Burns, United States; Adam Scott, Australia.
9:42 a.m.-4:36 a.m. — Collin Morikawa, United States; J.J. Spaun, United States; Nicolai Hojgaard, Denmark.
9:53 a.m.-4:47 a.m. — Shane Lowry, Ireland; Aaron Rai, England; Brooks Koepka, United States.
10:04 a.m.-4:58 a.m. — Cameron Young, United States; Wyndham Clark, United States; Ludvig Aberg, Sweden.
10:15 a.m.-5:09 a.m. — Rory McIlroy, Northern Ireland; Xander Schauffele, United States; Matt Fitzpatrick, England.
10:26 a.m.-5:20 a.m. — Jacob Bridgeman, United States; Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark; a-Tim Wiedemeyer, Germany.
10:37 a.m.-5:31 a.m. — Patrick Cantlay, United States; Daniel Berger, United States; Nico Echavarria, Colombia.
10:48 a.m.-5:42 a.m. — Peter Uihlein, United States; Alistair Docherty, United States; Francesco Laporta, Italy.
10:59 a.m.-5:53 a.m. — Cameron John, Australia; Austen Truslow, United States; Sam Bairstow, England.
11:10 a.m.-6:04 a.m. — Naoyuki Kataoka, Japan; Marcus Plunkett, United States; Baard Bjoernevik Skogen, Norway.
11:21 a.m.-6:15 a.m. — Kazuki Higa, Japan; Jiho Yang, South Korea; a-Nevill Ruiter, Netherlands.
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