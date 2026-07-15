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Argentina 2, England 1

The Associated Press

July 15, 2026, 5:12 PM

Argentina 0 2 2
England 0 1 1

First Half_None.

Second Half_1, England, Gordon, (Rogers), 55th minute; 2, Argentina, Fernandez, (Messi), 85th; 3, Argentina, Martinez, (Messi), 90th+2.

Goalies_Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli; England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.

Yellow Cards_Anderson, England, 37th; Martinez, Argentina, 42nd; Romero, Argentina, 51st; De Paul, Argentina, 90th+4.

Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Corey Parker, Kyle Atkins, Marco Di Bello. 4th Official_Maurizio Mariani.

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