Argentina 2, England 1

|Argentina
|0
|2
|—
|2
|England
|0
|1
|—
|1
First Half_None.
Second Half_1, England, Gordon, (Rogers), 55th minute; 2, Argentina, Fernandez, (Messi), 85th; 3, Argentina, Martinez, (Messi), 90th+2.
Goalies_Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli; England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.
Yellow Cards_Anderson, England, 37th; Martinez, Argentina, 42nd; Romero, Argentina, 51st; De Paul, Argentina, 90th+4.
Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Corey Parker, Kyle Atkins, Marco Di Bello. 4th Official_Maurizio Mariani.
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