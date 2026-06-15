Texas 14, Alabama 2

|Alabama
|
|
|
|
|
|Texas
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Fowler cf
|4
|0
|1
|0
|
|Robbins rf
|4
|3
|1
|0
|
|Lebron ss
|3
|0
|1
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Neal c
|4
|0
|0
|0
|
|Pack Jr. lf
|5
|3
|3
|4
|
|Torres 3b
|4
|0
|0
|0
|
|Peterson ph-lf
|1
|0
|0
|1
|
|Lemm dh
|3
|2
|1
|1
|
|Rodriguez ss
|5
|1
|5
|7
|
|Hines lf
|3
|0
|1
|0
|
|Becerra 2b
|4
|0
|0
|0
|
|Holt 2b
|4
|0
|1
|0
|
|Larson 1b
|4
|0
|0
|0
|
|Plattner ph-2b
|1
|0
|0
|0
|
|Borba 3b
|4
|1
|1
|0
|
|Kroberger ph
|1
|0
|0
|0
|
|Pendergrass cf
|3
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Mendoza dh
|4
|2
|3
|2
|
|Vaughn 1b
|3
|0
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Steele rf
|2
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Tinney c
|1
|2
|0
|0
|
|Totals
|32
|2
|6
|2
|
|Totals
|35
|14
|13
|14
|
E_Rodriguez, Lebron. 2B_Robbins (10), Rodriguez 2 (18), Mendoza (14). 3B_Rodriguez (3). HR_Pack Jr. (12), Rodriguez (5), Lemm (10). RBI_Pack Jr. 4 (56), Peterson (1), Rodriguez 7 (47), Mendoza 2 (50), Lemm (34), Vaughn (32).
|Alabama
|010
|100
|000
|—
|2
|Texas
|340
|004
|03x
|—
|14
|Alabama
|
|
|
|
|
|
|
|Upchurch
|1
|1/3
|2
|3
|2
|1
|1
|Banks
|1
|
|1
|1
|1
|0
|2
|Adams L
|1
|2/3
|7
|7
|7
|3
|2
|Heiberger
|4
|
|3
|3
|3
|2
|1
|Texas
|
|
|
|
|
|
|
|Howard
|0
|2/3
|0
|0
|0
|0
|1
|Riojas W
|6
|
|6
|2
|2
|2
|7
|Walls
|2
|
|0
|0
|0
|1
|2
|Walker
|0
|1/3
|0
|0
|0
|0
|1
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