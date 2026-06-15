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Texas 14, Alabama 2

The Associated Press

June 15, 2026, 5:33 PM

Alabama Texas
ab r h bi ab r h bi
Fowler cf 4 0 1 0 Robbins rf 4 3 1 0
Lebron ss 3 0 1 0
Neal c 4 0 0 0 Pack Jr. lf 5 3 3 4
Torres 3b 4 0 0 0 Peterson ph-lf 1 0 0 1
Lemm dh 3 2 1 1 Rodriguez ss 5 1 5 7
Hines lf 3 0 1 0 Becerra 2b 4 0 0 0
Holt 2b 4 0 1 0 Larson 1b 4 0 0 0
Plattner ph-2b 1 0 0 0 Borba 3b 4 1 1 0
Kroberger ph 1 0 0 0 Pendergrass cf 3 0 0 0
Mendoza dh 4 2 3 2
Vaughn 1b 3 0 1 1
Steele rf 2 0 0 0
Tinney c 1 2 0 0
Totals 32 2 6 2 Totals 35 14 13 14

E_Rodriguez, Lebron. 2B_Robbins (10), Rodriguez 2 (18), Mendoza (14). 3B_Rodriguez (3). HR_Pack Jr. (12), Rodriguez (5), Lemm (10). RBI_Pack Jr. 4 (56), Peterson (1), Rodriguez 7 (47), Mendoza 2 (50), Lemm (34), Vaughn (32).

Alabama 010 100 000 2
Texas 340 004 03x 14
IP H R ER BB SO
Alabama
Upchurch 1 1/3 2 3 2 1 1
Banks 1 1 1 1 0 2
Adams L 1 2/3 7 7 7 3 2
Heiberger 4 3 3 3 2 1
Texas
Howard 0 2/3 0 0 0 0 1
Riojas W 6 6 2 2 2 7
Walls 2 0 0 0 1 2
Walker 0 1/3 0 0 0 0 1

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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