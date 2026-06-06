NHRA New England Nationals Pairings

Saturday
At New England Dragway
Epping, N.H.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.709 seconds, 335.48 mph vs. Bye; 2. Leah Pruett, 3.712, 335.73 vs. 15. Scott Farley, broke; 3. Josh Hart, 3.724, 337.92 vs. 14. Rit Pustari, 9.189, 71.97; 4. Doug Kalitta, 3.734, 335.82 vs. 13. Will Smith, 3.848, 327.27; 5. Shawn Reed, 3.745, 331.61 vs. 12. Antron Brown, 3.822, 327.66; 6. Billy Torrence, 3.768, 332.26 vs. 11. Tony Schumacher, 3.820, 332.18; 7. Tony Stewart, 3.771, 333.49 vs. 10. Maddi Gordon, 3.808, 332.75; 8. Justin Ashley, 3.780, 318.47 vs. 9. Clay Millican, 3.806, 333.82.
Funny Car
1. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.913, 326.32 vs. 16. Jeff Arend, Dodge Charger, 4.152, 264.18; 2. Jack Beckman, Camaro, 3.921, 327.35 vs. 15. Phil Burkart, Ford Mustang, 4.075, 311.05; 3. Alexis DeJoria, Camaro, 3.929, 329.50 vs. 14. Cruz Pedregon, Charger, 4.008, 317.64; 4. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.940, 334.15 vs. 13. Spencer Hyde, Mustang, 4.001, 319.75; 5. Austin Prock, Mustang, 3.942, 328.14 vs. 12. Blake Alexander, Charger, 3.999, 320.97; 6. Ron Capps, GR Supra, 3.945, 328.22 vs. 11. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.988, 320.20; 7. Matt Hagan, Charger, 3.954, 328.46 vs. 10. Del Worsham, Toyota Supra, 3.986, 326.87; 8. Chad Green, Mustang, 3.971, 319.52 vs. 9. Dave Richards, Mustang, 3.974, 331.53.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.508, 210.67 vs. Bye; 2. Matt Latino, Camaro, 6.525, 210.97 vs. 15. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.621, 209.36; 3. Eric Latino, Camaro, 6.534, 210.57 vs. 14. Kenny Delco, Camaro, 6.605, 209.20; 4. Erica Enders, Camaro, 6.534, 210.08 vs. 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.583, 210.64; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.537, 210.57 vs. 12. Shane Tucker, Camaro, 6.557, 211.76; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.539, 210.34 vs. 11. Deric Kramer, Camaro, 6.551, 209.56; 7. Greg Stanfield, Camaro, 6.540, 210.73 vs. 10. Cody Anderson, Camaro, 6.551, 209.79; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.542, 210.57 vs. 9. Jeg Coughlin, Camaro, 6.546, 210.14.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.