F1 Austrian Grand Prix Results

Sunday
At Red Bull Ring
Spielberg, Austria.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) George Russell, Great Britain, Mercedes, 71 laps, 1:26:37.979, 25 points.
2. (5) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 71, +1.611 seconds, 18.
3. (4) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 71, +1.986, 15.
4. (7) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 71, +21.809, 12.
5. (3) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 71, +26.393, 10.
6. (8) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 71, +29.399, 8.
7. (6) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 71, +31.505, 6.
8. (2) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 71, +45.659, 4.
9. (9) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 70, 1L, 2.
10. (10) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 70, 1L, 1.
11. (12) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 70, 1L.
12. (14) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 70, 1L.
13. (11) Pierre Gasly, France, Alpine, 70, 1L.
14. (13) Oliver Bearman, England, Haas, 70, 1L.
15. (16) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 70, 1L.
16. (15) Esteban Ocon, France, Haas, 69, 2L.
17. (18) Alexander Albon, Thailand, Williams, 69, 2L.
18. (21) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 68, 3L.
19. (22) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 45.
20. (17) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, did not finish, 23.
21. (19) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, did not finish, 4.
22. (20) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, did not finish, 2.
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Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 171 points.
2. George Russell, Great Britain, Mercedes, 131.
3. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 125.
4. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 80.
5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 79.
6. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 79.
7. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 73.
8. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 42.
9. Pierre Gasly, France, Alpine, 41.
10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 30.
11. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
12. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 16.
13. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 14.
14. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 6.
15. Alexander Albon, Thailand, Williams, 5.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 3.
17. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.
18. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 302.
2. Ferrari, 204.
3. McLaren, 159.
4. Red Bull Racing, 115.
5. Alpine, 57.
6. Racing Bulls, 44.
7. Haas, 21.
8. Williams, 11.
9. Audi F1 Team, 2.
10. Aston Martin, 1.
11. Cadillac, 0.
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