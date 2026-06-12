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Dow Championship Par Scores

The Associated Press

June 12, 2026, 9:00 PM

Friday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,301; Par: 70

Second Round

C.Borge/P.Mack 68-60—128 -12
A.Furue/Y.Nishimura 68-61—129 -11
N.Korda/O.Cowan 70-60—130 -10
A.Iwai/C.Iwai 68-63—131 -9
G.Kim/Y.Wilson 68-63—131 -9
H.Kim/H.Choi 69-62—131 -9
L.Grant/M.Stark 68-63—131 -9
A.Kim/I.Yoon 68-65—133 -7
A.Lee/L.Vu 68-65—133 -7
D.Holmqvist/M.Sagstrom 70-64—134 -6
H.Naveed/G.Kaur 67-67—134 -6
J.Ko/N.Hataoka 71-63—134 -6
R.Choi/J.Bae 71-63—134 -6
S.Lee/J.Im 70-64—134 -6
W.Zhang/Y.Zhang 73-61—134 -6
A.Jutanugarn/M.Jutanugarn 72-63—135 -5
B.Moresco/C.Melgrati 70-65—135 -5
J.Ewart Shadoff/A.Belac 71-64—135 -5
M.Katsu/H.Shibuno 68-67—135 -5
M.Rhodes/J.Lopez Ramirez 71-64—135 -5
M.Zhang/C.Boyd 67-68—135 -5
N.An/S.Joo 70-65—135 -5
N.Broch Estrup/G.Dryburgh 67-68—135 -5
P.Delacour/M.Metraux 72-64—136 -4
A.Doherty/M.Young 71-66—137 -3
C.Boutier/N.Koerstz Madsen 75-62—137 -3
C.Herbin/L.Walsh 70-67—137 -3
C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto 70-67—137 -3
J.Inkster/A.Yin 69-68—137 -3
L.Duncan/L.Maguire 68-69—137 -3
M.Kreiter/B.Do 73-64—137 -3
N.Nadaud/H.Briem 70-67—137 -3
W.Hsu/A.Krauter 72-65—137 -3
Y.Liu/M.Liu 69-68—137 -3

Missed Cut

A.Pano/B.Chacon 70-68—138 -2
I.Gabsa/S.Schubert 72-66—138 -2
L.John/R.Smyth 74-64—138 -2
P.Chien/S.Vinijchaitham 71-67—138 -2
R.O’Toole/A.Valenzuela 72-66—138 -2
S.Kemp/M.Leblanc 75-63—138 -2
D.Darquea/S.Garcia 72-67—139 -1
E.McMyler/L.Beck 74-65—139 -1
E.Pedersen/N.Guseva 72-67—139 -1
J.Porvasnik/K.Smith-Stroh 70-69—139 -1
J.Suwannapura/G.Stoll 72-67—139 -1
L.Li/G.Ruffels 75-64—139 -1
Y.Tseng/S.Cheng 71-68—139 -1
Y.Yoshida/S.Baba 73-66—139 -1
B.Matthews/L.Tenuta 74-66—140 E
B.Pagdanganan/C.Wannasaen 72-68—140 E
J.Jeon/M.Kang 74-66—140 E
L.Ko/D.Kang 74-66—140 E
L.Thompson/M.Khang 73-67—140 E
P.Phatlum/A.Yubol 70-70—140 E
A.Ernst/A.Cernousek 74-67—141 +1
A.Munoz/I.Fierro 74-67—141 +1
L.Abe/S.White 73-68—141 +1
L.Strom/F.Kinhult 72-69—141 +1
A.Lee/Y.Noh 77-65—142 +2
J.Chang/S.Kyriacou 75-67—142 +2
J.Shin/A.Kim 76-66—142 +2
J.Song/L.Salas 74-68—142 +2
J.Yan/K.Park 74-68—142 +2
E.Hara/K.Sakurai 77-66—143 +3
H.Cooper/M.Green 75-68—143 +3
J.Jolly/K.Babineaux 73-70—143 +3
M.De Roey/P.Roussin 73-70—143 +3
M.Wang/M.Saigo 74-71—145 +5
R.Liu/Y.Liu 76-69—145 +5
J.Lee5/J.Lee6 78-71—149 +9
P.Reto/A.Lewis 79-71—150 +10
H.Kang/T.Chan 73-78—151 +11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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