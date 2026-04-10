All Times EDT Wednesday’s Games Hillsboro 4, Spokane 1 Everett 4, Tri-City 2 Eugene 5, Vancouver 2 Thursday’s Games Hillsboro…

All Times EDT

Wednesday’s Games

Hillsboro 4, Spokane 1

Everett 4, Tri-City 2

Eugene 5, Vancouver 2

Thursday’s Games

Hillsboro 6, Spokane 4, 10 innings

Everett 8, Tri-City 4

Vancouver 14, Eugene 5

Friday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Saturday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

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