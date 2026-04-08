All Times EDT Sunday’s Games Eugene 6, Hillsboro 4 Spokane 10, Everett 9, 10 innings Tri-City 7, Vancouver 5 Tuesday’s…

All Times EDT

Sunday’s Games

Eugene 6, Hillsboro 4

Spokane 10, Everett 9, 10 innings

Tri-City 7, Vancouver 5

Tuesday’s Games

Spokane 7, Hillsboro 3

Tri-City 17, Everett 2

Eugene 4, Vancouver 3

Wednesday’s Games

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.

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