All Times EDT
Sunday’s Games
Eugene 6, Hillsboro 4
Spokane 10, Everett 9, 10 innings
Tri-City 7, Vancouver 5
Tuesday’s Games
Spokane 7, Hillsboro 3
Tri-City 17, Everett 2
Eugene 4, Vancouver 3
Wednesday’s Games
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.
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