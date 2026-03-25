World Tour Miami Open Results

Wednesday
At Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
MIAMI GARDENS (AP) _ Results Wednesday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Jiri Lehecka (21), Czechia, def. Martin Landaluce, Spain, 7-6 (1), 7-5.
Arthur Fils (28), France, def. Tommy Paul (22), United States, 6-7 (3), 7-6 (4), 7-6 (6).
Women’s Singles
Quarterfinals
Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Jessica Pegula (5), United States, 2-6, 6-3, 6-4.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Hailey Baptiste, United States, 6-4, 6-4.
Men’s Doubles
Round of 16
Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (8), Monaco, def. Kevin Krawietz, Germany, and Neil Oberleitner, Austria, 6-2, 6-4.
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (5), El Salvador, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 6-4, 6-4.
Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek, United States, def. Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, 7-5, 6-4.
John-Patrick Smith, Australia, and Sander Arends, Netherlands, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (2), Britain, 6-7 (3), 6-2, 10-4.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, def. Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (3), Britain, 7-5, 5-7, 10-6.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, 6-3, 6-1.
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Jessica Pegula, United States, and Storm Hunter, Australia, 2-6, 6-3, 14-12.
