Live Radio
Home » Sports » Valspar Championship Par Scores

The Associated Press

March 19, 2026, 7:37 PM

Thursday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

First Round

Sungjae Im 34-30—64 -7
Brandt Snedeker 35-30—65 -6
Davis Thompson 35-31—66 -5
Pierceson Coody 35-32—67 -4
Billy Horschel 34-33—67 -4
Andrew Putnam 37-30—67 -4
Jacob Bridgeman 35-33—68 -3
Ricky Castillo 34-34—68 -3
Patrick Fishburn 34-34—68 -3
Matt Fitzpatrick 35-33—68 -3
Doug Ghim 33-35—68 -3
Rasmus Neergaard-Petersen 34-34—68 -3
Aaron Rai 37-31—68 -3
Xander Schauffele 35-33—68 -3
Webb Simpson 34-34—68 -3
Alex Smalley 35-33—68 -3
Zachary Bauchou 35-34—69 -2
Chandler Blanchet 34-35—69 -2
Blades Brown 36-33—69 -2
Bud Cauley 35-34—69 -2
Davis Chatfield 36-33—69 -2
Corey Conners 37-32—69 -2
Adrien Dumont De Chassart 35-34—69 -2
Tony Finau 36-33—69 -2
David Ford 36-33—69 -2
Nicolai Hojgaard 36-33—69 -2
Tom Kim 34-35—69 -2
David Lipsky 37-32—69 -2
Marco Penge 34-35—69 -2
David Skinns 36-33—69 -2
Jordan L. Smith 37-32—69 -2
Jordan Spieth 31-38—69 -2
Jesper Svensson 35-34—69 -2
John VanDerLaan 37-32—69 -2
Karl Vilips 35-34—69 -2
Vince Whaley 35-34—69 -2
Christiaan Bezuidenhout 38-32—70 -1
Patrick Cantlay 36-34—70 -1
Wyndham Clark 36-34—70 -1
Ben Griffin 35-35—70 -1
Luke Guthrie 37-33—70 -1
Viktor Hovland 35-35—70 -1
Denny McCarthy 37-33—70 -1
Matthieu Pavon 37-33—70 -1
Paul Peterson 34-36—70 -1
Gary Woodland 36-34—70 -1
Zac Blair 38-33—71 E
A.J. Ewart 37-34—71 E
Emiliano Grillo 37-34—71 E
Kensei Hirata 35-36—71 E
Ryo Hisatsune 35-36—71 E
Rico Hoey 37-34—71 E
Rasmus Hojgaard 34-37—71 E
Stephan Jaeger 37-34—71 E
Brooks Koepka 36-35—71 E
Hank Lebioda 34-37—71 E
Justin Lower 35-36—71 E
Chandler Phillips 38-33—71 E
Chad Ramey 36-35—71 E
Patrick Rodgers 36-35—71 E
Adrien Saddier 37-34—71 E
Austin Smotherman 35-36—71 E
Jimmy Stanger 36-35—71 E
Alejandro Tosti 36-35—71 E
Kris Ventura 36-35—71 E
Eric Cole 36-36—72 +1
Joel Dahmen 37-35—72 +1
Lee Hodges 35-37—72 +1
Beau Hossler 37-35—72 +1
Mackenzie Hughes 37-35—72 +1
Seonghyeon Kim 34-38—72 +1
Max McGreevy 39-33—72 +1
John Parry 37-35—72 +1
Seamus Power 38-34—72 +1
Kevin Roy 40-32—72 +1
Sam Ryder 37-35—72 +1
Neal Shipley 37-35—72 +1
Nick Taylor 36-36—72 +1
Justin Thomas 37-35—72 +1
Dylan Wu 37-35—72 +1
Keegan Bradley 37-36—73 +2
Brian Campbell 35-38—73 +2
Rafael Campos 36-37—73 +2
Zecheng Dou 36-37—73 +2
Lucas Glover 37-36—73 +2
Mark Hubbard 38-35—73 +2
Takumi Kanaya 38-35—73 +2
Matt Kuchar 37-36—73 +2
Taylor Moore 36-37—73 +2
Henrik Norlander 35-38—73 +2
Andrew Novak 38-35—73 +2
Thorbjorn Olesen 39-34—73 +2
Marcelo Rozo 40-33—73 +2
Adam Schenk 40-33—73 +2
Matti Schmid 36-37—73 +2
Erik Van Rooyen 37-36—73 +2
Matt Wallace 37-36—73 +2
Danny Willett 36-37—73 +2
Kevin Yu 37-36—73 +2
Nick Dunlap 36-38—74 +3
Steven Fisk 38-36—74 +3
Michael Kim 35-39—74 +3
Patton Kizzire 37-37—74 +3
Peter Malnati 38-36—74 +3
Matthew McCarty 37-37—74 +3
Mac Meissner 38-36—74 +3
Pontus Nyholm 37-37—74 +3
Kristoffer Reitan 39-35—74 +3
Isaiah Salinda 39-35—74 +3
Kevin Streelman 37-37—74 +3
Jackson Suber 37-37—74 +3
Danny Walker 37-37—74 +3
Tyler Wilkes 38-36—74 +3
Michael Brennan 35-40—75 +4
Daniel Brown 38-37—75 +4
Brice Garnett 39-36—75 +4
Gordon Sargent 39-36—75 +4
Adam Svensson 38-37—75 +4
Paul Waring 39-36—75 +4
Cameron Davis 40-36—76 +5
Adam Hadwin 39-37—76 +5
Joe Highsmith 38-38—76 +5
Jeffrey Kang 38-38—76 +5
Greg Koch 39-37—76 +5
Jeremy Paul 39-37—76 +5
Taylor Pendrith 38-38—76 +5
Davis Riley 40-36—76 +5
Garrick Higgo 40-37—77 +6
J.J. Spaun 39-38—77 +6
Sahith Theegala 41-36—77 +6
Luke Clanton 40-38—78 +7
Austin Eckroat 40-38—78 +7
Charley Hoffman 38-40—78 +7
Max Homa 39-39—78 +7
John Keefer 39-40—79 +8

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up