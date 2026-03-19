Valspar Championship Par Scores

Thursday
At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead
Palm Harbor, Fla.
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,352; Par: 71
First Round
|Sungjae Im
|34-30—64
|-7
|Brandt Snedeker
|35-30—65
|-6
|Davis Thompson
|35-31—66
|-5
|Pierceson Coody
|35-32—67
|-4
|Billy Horschel
|34-33—67
|-4
|Andrew Putnam
|37-30—67
|-4
|Jacob Bridgeman
|35-33—68
|-3
|Ricky Castillo
|34-34—68
|-3
|Patrick Fishburn
|34-34—68
|-3
|Matt Fitzpatrick
|35-33—68
|-3
|Doug Ghim
|33-35—68
|-3
|Rasmus Neergaard-Petersen
|34-34—68
|-3
|Aaron Rai
|37-31—68
|-3
|Xander Schauffele
|35-33—68
|-3
|Webb Simpson
|34-34—68
|-3
|Alex Smalley
|35-33—68
|-3
|Zachary Bauchou
|35-34—69
|-2
|Chandler Blanchet
|34-35—69
|-2
|Blades Brown
|36-33—69
|-2
|Bud Cauley
|35-34—69
|-2
|Davis Chatfield
|36-33—69
|-2
|Corey Conners
|37-32—69
|-2
|Adrien Dumont De Chassart
|35-34—69
|-2
|Tony Finau
|36-33—69
|-2
|David Ford
|36-33—69
|-2
|Nicolai Hojgaard
|36-33—69
|-2
|Tom Kim
|34-35—69
|-2
|David Lipsky
|37-32—69
|-2
|Marco Penge
|34-35—69
|-2
|David Skinns
|36-33—69
|-2
|Jordan L. Smith
|37-32—69
|-2
|Jordan Spieth
|31-38—69
|-2
|Jesper Svensson
|35-34—69
|-2
|John VanDerLaan
|37-32—69
|-2
|Karl Vilips
|35-34—69
|-2
|Vince Whaley
|35-34—69
|-2
|Christiaan Bezuidenhout
|38-32—70
|-1
|Patrick Cantlay
|36-34—70
|-1
|Wyndham Clark
|36-34—70
|-1
|Ben Griffin
|35-35—70
|-1
|Luke Guthrie
|37-33—70
|-1
|Viktor Hovland
|35-35—70
|-1
|Denny McCarthy
|37-33—70
|-1
|Matthieu Pavon
|37-33—70
|-1
|Paul Peterson
|34-36—70
|-1
|Gary Woodland
|36-34—70
|-1
|Zac Blair
|38-33—71
|E
|A.J. Ewart
|37-34—71
|E
|Emiliano Grillo
|37-34—71
|E
|Kensei Hirata
|35-36—71
|E
|Ryo Hisatsune
|35-36—71
|E
|Rico Hoey
|37-34—71
|E
|Rasmus Hojgaard
|34-37—71
|E
|Stephan Jaeger
|37-34—71
|E
|Brooks Koepka
|36-35—71
|E
|Hank Lebioda
|34-37—71
|E
|Justin Lower
|35-36—71
|E
|Chandler Phillips
|38-33—71
|E
|Chad Ramey
|36-35—71
|E
|Patrick Rodgers
|36-35—71
|E
|Adrien Saddier
|37-34—71
|E
|Austin Smotherman
|35-36—71
|E
|Jimmy Stanger
|36-35—71
|E
|Alejandro Tosti
|36-35—71
|E
|Kris Ventura
|36-35—71
|E
|Eric Cole
|36-36—72
|+1
|Joel Dahmen
|37-35—72
|+1
|Lee Hodges
|35-37—72
|+1
|Beau Hossler
|37-35—72
|+1
|Mackenzie Hughes
|37-35—72
|+1
|Seonghyeon Kim
|34-38—72
|+1
|Max McGreevy
|39-33—72
|+1
|John Parry
|37-35—72
|+1
|Seamus Power
|38-34—72
|+1
|Kevin Roy
|40-32—72
|+1
|Sam Ryder
|37-35—72
|+1
|Neal Shipley
|37-35—72
|+1
|Nick Taylor
|36-36—72
|+1
|Justin Thomas
|37-35—72
|+1
|Dylan Wu
|37-35—72
|+1
|Keegan Bradley
|37-36—73
|+2
|Brian Campbell
|35-38—73
|+2
|Rafael Campos
|36-37—73
|+2
|Zecheng Dou
|36-37—73
|+2
|Lucas Glover
|37-36—73
|+2
|Mark Hubbard
|38-35—73
|+2
|Takumi Kanaya
|38-35—73
|+2
|Matt Kuchar
|37-36—73
|+2
|Taylor Moore
|36-37—73
|+2
|Henrik Norlander
|35-38—73
|+2
|Andrew Novak
|38-35—73
|+2
|Thorbjorn Olesen
|39-34—73
|+2
|Marcelo Rozo
|40-33—73
|+2
|Adam Schenk
|40-33—73
|+2
|Matti Schmid
|36-37—73
|+2
|Erik Van Rooyen
|37-36—73
|+2
|Matt Wallace
|37-36—73
|+2
|Danny Willett
|36-37—73
|+2
|Kevin Yu
|37-36—73
|+2
|Nick Dunlap
|36-38—74
|+3
|Steven Fisk
|38-36—74
|+3
|Michael Kim
|35-39—74
|+3
|Patton Kizzire
|37-37—74
|+3
|Peter Malnati
|38-36—74
|+3
|Matthew McCarty
|37-37—74
|+3
|Mac Meissner
|38-36—74
|+3
|Pontus Nyholm
|37-37—74
|+3
|Kristoffer Reitan
|39-35—74
|+3
|Isaiah Salinda
|39-35—74
|+3
|Kevin Streelman
|37-37—74
|+3
|Jackson Suber
|37-37—74
|+3
|Danny Walker
|37-37—74
|+3
|Tyler Wilkes
|38-36—74
|+3
|Michael Brennan
|35-40—75
|+4
|Daniel Brown
|38-37—75
|+4
|Brice Garnett
|39-36—75
|+4
|Gordon Sargent
|39-36—75
|+4
|Adam Svensson
|38-37—75
|+4
|Paul Waring
|39-36—75
|+4
|Cameron Davis
|40-36—76
|+5
|Adam Hadwin
|39-37—76
|+5
|Joe Highsmith
|38-38—76
|+5
|Jeffrey Kang
|38-38—76
|+5
|Greg Koch
|39-37—76
|+5
|Jeremy Paul
|39-37—76
|+5
|Taylor Pendrith
|38-38—76
|+5
|Davis Riley
|40-36—76
|+5
|Garrick Higgo
|40-37—77
|+6
|J.J. Spaun
|39-38—77
|+6
|Sahith Theegala
|41-36—77
|+6
|Luke Clanton
|40-38—78
|+7
|Austin Eckroat
|40-38—78
|+7
|Charley Hoffman
|38-40—78
|+7
|Max Homa
|39-39—78
|+7
|John Keefer
|39-40—79
|+8
