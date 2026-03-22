Valspar Championship Par Scores

Sunday
At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead
Palm Harbor, Fla.
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,352; Par: 71
Final Round
|Matt Fitzpatrick (500), $1,638,000
|68-69-68-68—273
|-11
|David Lipsky (300), $991,900
|69-65-70-70—274
|-10
|Jordan L. Smith (190), $627,900
|69-68-72-66—275
|-9
|Sungjae Im (115), $382,958
|64-69-69-74—276
|-8
|Marco Penge (115), $382,958
|69-68-68-71—276
|-8
|Xander Schauffele (115), $382,958
|68-72-71-65—276
|-8
|Patrick Cantlay (83), $276,413
|70-69-71-67—277
|-7
|Emiliano Grillo (83), $276,413
|71-70-71-65—277
|-7
|Stephan Jaeger (83), $276,413
|71-72-68-66—277
|-7
|Seonghyeon Kim (83), $276,413
|72-68-67-70—277
|-7
|A.J. Ewart (65), $211,575
|71-72-68-67—278
|-6
|Matthieu Pavon (65), $211,575
|70-70-70-68—278
|-6
|Jordan Spieth (65), $211,575
|69-70-71-68—278
|-6
|Jacob Bridgeman (54), $161,525
|68-70-72-69—279
|-5
|Corey Conners (54), $161,525
|69-69-70-71—279
|-5
|Hank Lebioda (54), $161,525
|71-68-73-67—279
|-5
|Gary Woodland (54), $161,525
|70-68-71-70—279
|-5
|Chandler Blanchet (42), $108,290
|69-66-73-72—280
|-4
|Tony Finau (42), $108,290
|69-69-71-71—280
|-4
|Lee Hodges (42), $108,290
|72-70-69-69—280
|-4
|Tom Kim (42), $108,290
|69-70-69-72—280
|-4
|Brooks Koepka (42), $108,290
|71-67-71-71—280
|-4
|Webb Simpson (42), $108,290
|68-74-70-68—280
|-4
|Brandt Snedeker (42), $108,290
|65-72-67-76—280
|-4
|Danny Walker (42), $108,290
|74-64-72-70—280
|-4
|Adrien Dumont De Chassart (32), $69,160
|69-71-67-74—281
|-3
|Rico Hoey (32), $69,160
|71-68-70-72—281
|-3
|Denny McCarthy (32), $69,160
|70-72-70-69—281
|-3
|Dylan Wu (32), $69,160
|72-71-68-70—281
|-3
|Christiaan Bezuidenhout (22), $51,142
|70-73-70-69—282
|-2
|Ryo Hisatsune (22), $51,142
|71-71-69-71—282
|-2
|Michael Kim (22), $51,142
|74-69-70-69—282
|-2
|Seamus Power (22), $51,142
|72-68-70-72—282
|-2
|Andrew Putnam (22), $51,142
|67-73-72-70—282
|-2
|David Skinns (22), $51,142
|69-70-71-72—282
|-2
|Jimmy Stanger (22), $51,142
|71-71-70-70—282
|-2
|Justin Thomas (22), $51,142
|72-69-73-68—282
|-2
|Alejandro Tosti (22), $51,142
|71-68-74-69—282
|-2
|Kevin Yu (22), $51,142
|73-68-68-73—282
|-2
|Davis Chatfield (14), $35,035
|69-74-68-72—283
|-1
|Doug Ghim (14), $35,035
|68-67-75-73—283
|-1
|Patrick Rodgers (14), $35,035
|71-72-68-72—283
|-1
|Matti Schmid (14), $35,035
|73-70-72-68—283
|-1
|Matt Wallace (14), $35,035
|73-68-70-72—283
|-1
|Blades Brown (0), $35,035
|69-71-73-70—283
|-1
|Ricky Castillo (9), $24,115
|68-73-72-71—284
|E
|Patrick Fishburn (9), $24,115
|68-71-72-73—284
|E
|David Ford (9), $24,115
|69-70-78-67—284
|E
|Kensei Hirata (9), $24,115
|71-69-74-70—284
|E
|Takumi Kanaya (9), $24,115
|73-68-71-72—284
|E
|Isaiah Salinda (9), $24,115
|74-68-69-73—284
|E
|Alex Smalley (9), $24,115
|68-69-74-73—284
|E
|Davis Thompson (9), $24,115
|66-77-73-68—284
|E
|John VanDerLaan (9), $24,115
|69-74-70-71—284
|E
|Keegan Bradley (5), $20,657
|73-69-72-71—285
|+1
|Pierceson Coody (5), $20,657
|67-73-74-71—285
|+1
|Nicolai Hojgaard (5), $20,657
|69-70-74-72—285
|+1
|Mackenzie Hughes (5), $20,657
|72-71-70-72—285
|+1
|Justin Lower (5), $20,657
|71-71-70-73—285
|+1
|Rasmus Neergaard-Petersen (5), $20,657
|68-73-70-74—285
|+1
|Andrew Novak (5), $20,657
|73-70-71-71—285
|+1
|John Parry (5), $20,657
|72-71-69-73—285
|+1
|Chandler Phillips (5), $20,657
|71-69-72-73—285
|+1
|Joel Dahmen (4), $19,474
|72-70-71-73—286
|+2
|Chad Ramey (4), $19,474
|71-70-72-73—286
|+2
|Sam Ryder (4), $19,474
|72-69-72-73—286
|+2
|Karl Vilips (4), $19,474
|69-72-72-73—286
|+2
|Rasmus Hojgaard (3), $18,655
|71-71-74-71—287
|+3
|Billy Horschel (3), $18,655
|67-72-75-73—287
|+3
|Henrik Norlander (3), $18,655
|73-68-73-73—287
|+3
|Kevin Streelman (3), $18,655
|74-69-72-72—287
|+3
|Vince Whaley (3), $18,655
|69-74-75-69—287
|+3
|Kevin Roy (3), $18,109
|72-69-73-74—288
|+4
|Bud Cauley (3), $17,927
|69-74-74-74—291
|+7
