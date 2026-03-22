Valspar Championship Par Scores

The Associated Press

March 22, 2026, 7:12 PM

Sunday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

Final Round

Matt Fitzpatrick (500), $1,638,000 68-69-68-68—273 -11
David Lipsky (300), $991,900 69-65-70-70—274 -10
Jordan L. Smith (190), $627,900 69-68-72-66—275 -9
Sungjae Im (115), $382,958 64-69-69-74—276 -8
Marco Penge (115), $382,958 69-68-68-71—276 -8
Xander Schauffele (115), $382,958 68-72-71-65—276 -8
Patrick Cantlay (83), $276,413 70-69-71-67—277 -7
Emiliano Grillo (83), $276,413 71-70-71-65—277 -7
Stephan Jaeger (83), $276,413 71-72-68-66—277 -7
Seonghyeon Kim (83), $276,413 72-68-67-70—277 -7
A.J. Ewart (65), $211,575 71-72-68-67—278 -6
Matthieu Pavon (65), $211,575 70-70-70-68—278 -6
Jordan Spieth (65), $211,575 69-70-71-68—278 -6
Jacob Bridgeman (54), $161,525 68-70-72-69—279 -5
Corey Conners (54), $161,525 69-69-70-71—279 -5
Hank Lebioda (54), $161,525 71-68-73-67—279 -5
Gary Woodland (54), $161,525 70-68-71-70—279 -5
Chandler Blanchet (42), $108,290 69-66-73-72—280 -4
Tony Finau (42), $108,290 69-69-71-71—280 -4
Lee Hodges (42), $108,290 72-70-69-69—280 -4
Tom Kim (42), $108,290 69-70-69-72—280 -4
Brooks Koepka (42), $108,290 71-67-71-71—280 -4
Webb Simpson (42), $108,290 68-74-70-68—280 -4
Brandt Snedeker (42), $108,290 65-72-67-76—280 -4
Danny Walker (42), $108,290 74-64-72-70—280 -4
Adrien Dumont De Chassart (32), $69,160 69-71-67-74—281 -3
Rico Hoey (32), $69,160 71-68-70-72—281 -3
Denny McCarthy (32), $69,160 70-72-70-69—281 -3
Dylan Wu (32), $69,160 72-71-68-70—281 -3
Christiaan Bezuidenhout (22), $51,142 70-73-70-69—282 -2
Ryo Hisatsune (22), $51,142 71-71-69-71—282 -2
Michael Kim (22), $51,142 74-69-70-69—282 -2
Seamus Power (22), $51,142 72-68-70-72—282 -2
Andrew Putnam (22), $51,142 67-73-72-70—282 -2
David Skinns (22), $51,142 69-70-71-72—282 -2
Jimmy Stanger (22), $51,142 71-71-70-70—282 -2
Justin Thomas (22), $51,142 72-69-73-68—282 -2
Alejandro Tosti (22), $51,142 71-68-74-69—282 -2
Kevin Yu (22), $51,142 73-68-68-73—282 -2
Davis Chatfield (14), $35,035 69-74-68-72—283 -1
Doug Ghim (14), $35,035 68-67-75-73—283 -1
Patrick Rodgers (14), $35,035 71-72-68-72—283 -1
Matti Schmid (14), $35,035 73-70-72-68—283 -1
Matt Wallace (14), $35,035 73-68-70-72—283 -1
Blades Brown (0), $35,035 69-71-73-70—283 -1
Ricky Castillo (9), $24,115 68-73-72-71—284 E
Patrick Fishburn (9), $24,115 68-71-72-73—284 E
David Ford (9), $24,115 69-70-78-67—284 E
Kensei Hirata (9), $24,115 71-69-74-70—284 E
Takumi Kanaya (9), $24,115 73-68-71-72—284 E
Isaiah Salinda (9), $24,115 74-68-69-73—284 E
Alex Smalley (9), $24,115 68-69-74-73—284 E
Davis Thompson (9), $24,115 66-77-73-68—284 E
John VanDerLaan (9), $24,115 69-74-70-71—284 E
Keegan Bradley (5), $20,657 73-69-72-71—285 +1
Pierceson Coody (5), $20,657 67-73-74-71—285 +1
Nicolai Hojgaard (5), $20,657 69-70-74-72—285 +1
Mackenzie Hughes (5), $20,657 72-71-70-72—285 +1
Justin Lower (5), $20,657 71-71-70-73—285 +1
Rasmus Neergaard-Petersen (5), $20,657 68-73-70-74—285 +1
Andrew Novak (5), $20,657 73-70-71-71—285 +1
John Parry (5), $20,657 72-71-69-73—285 +1
Chandler Phillips (5), $20,657 71-69-72-73—285 +1
Joel Dahmen (4), $19,474 72-70-71-73—286 +2
Chad Ramey (4), $19,474 71-70-72-73—286 +2
Sam Ryder (4), $19,474 72-69-72-73—286 +2
Karl Vilips (4), $19,474 69-72-72-73—286 +2
Rasmus Hojgaard (3), $18,655 71-71-74-71—287 +3
Billy Horschel (3), $18,655 67-72-75-73—287 +3
Henrik Norlander (3), $18,655 73-68-73-73—287 +3
Kevin Streelman (3), $18,655 74-69-72-72—287 +3
Vince Whaley (3), $18,655 69-74-75-69—287 +3
Kevin Roy (3), $18,109 72-69-73-74—288 +4
Bud Cauley (3), $17,927 69-74-74-74—291 +7

