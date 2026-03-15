THE PLAYERS Championship Scores

The Associated Press

March 15, 2026, 7:30 PM

Sunday

At TPC Sawgrass

Ponte Vedra Beach, Fla.

Purse: $25 million

Yardage: 7,352; Par: 72

Final Round

Cameron Young (750), $4,500,000 68-67-72-68—275
Matt Fitzpatrick (500), $2,725,000 70-69-69-68—276
Xander Schauffele (350), $1,725,000 69-65-74-69—277
Robert MacIntyre (325), $1,225,000 72-72-65-69—278
Ludvig Aberg (275), $925,000 69-63-71-76—279
Jacob Bridgeman (275), $925,000 70-68-71-70—279
Sudarshan Yellamaraju (275), $925,000 73-72-66-68—279
Tommy Fleetwood (200), $731,250 69-70-73-68—280
Sepp Straka (200), $731,250 67-70-72-71—280
Justin Thomas (200), $731,250 68-68-72-72—280
Brian Harman (145), $606,250 75-64-69-73—281
Patrick Rodgers (145), $606,250 70-70-71-70—281
Akshay Bhatia (81), $409,028 71-71-70-70—282
Sam Burns (81), $409,028 76-68-69-69—282
Corey Conners (81), $409,028 69-67-72-74—282
Russell Henley (81), $409,028 68-71-71-72—282
Ryo Hisatsune (81), $409,028 71-69-70-72—282
Viktor Hovland (81), $409,028 69-70-69-74—282
Brooks Koepka (81), $409,028 72-70-69-71—282
Justin Rose (81), $409,028 72-68-70-72—282
Austin Smotherman (81), $409,028 67-72-70-73—282
Scottie Scheffler (52), $271,250 72-73-67-71—283
Michael Thorbjornsen (52), $271,250 74-65-67-77—283
William Mouw (47), $221,250 69-72-69-74—284
Alex Smalley (47), $221,250 70-70-71-73—284
J.J. Spaun (47), $221,250 71-72-68-73—284
Ryan Gerard (39), $178,750 73-68-73-71—285
Nicolai Hojgaard (39), $178,750 71-74-71-69—285
Chris Kirk (39), $178,750 71-74-71-69—285
Hideki Matsuyama (39), $178,750 70-72-76-67—285
Chad Ramey (39), $178,750 72-69-73-71—285
Patrick Cantlay (26), $128,250 73-73-70-70—286
Bud Cauley (26), $128,250 70-74-72-70—286
Eric Cole (26), $128,250 73-73-71-69—286
Max Homa (26), $128,250 71-72-70-73—286
Min Woo Lee (26), $128,250 72-70-70-74—286
Maverick McNealy (26), $128,250 67-71-73-75—286
Alex Noren (26), $128,250 71-71-73-71—286
Andrew Putnam (26), $128,250 70-72-73-71—286
Jordan Spieth (26), $128,250 73-68-76-69—286
Sahith Theegala (26), $128,250 67-74-68-77—286
Wyndham Clark (19), $91,250 73-70-71-73—287
Rickie Fowler (19), $91,250 70-72-75-70—287
Joe Highsmith (19), $91,250 70-75-68-74—287
Nick Taylor (19), $91,250 74-70-70-73—287
Rory McIlroy (16), $72,125 74-71-72-71—288
Keith Mitchell (16), $72,125 72-68-72-76—288
Taylor Pendrith (16), $72,125 74-69-72-73—288
Matti Schmid (16), $72,125 70-73-71-74—288
Zachary Bauchou (13), $61,083 74-72-69-74—289
Keegan Bradley (13), $61,083 77-66-68-78—289
Si Woo Kim (13), $61,083 73-72-68-76—289
Max McGreevy (13), $61,083 72-72-70-75—289
Taylor Moore (13), $61,083 68-75-72-74—289
J.T. Poston (13), $61,083 76-69-71-73—289
Chris Gotterup (11), $58,000 71-73-68-78—290
Adam Scott (11), $58,000 72-72-71-75—290
Sam Stevens (10), $57,250 72-72-72-75—291
Jason Day (9), $56,250 70-70-72-80—292
Lee Hodges (9), $56,250 67-71-77-77—292
Kevin Roy (9), $56,250 75-71-71-75—292
Steven Fisk (8), $54,500 75-71-75-72—293
Rico Hoey (8), $54,500 77-69-75-72—293
Stephan Jaeger (8), $54,500 75-71-69-78—293
Danny Walker (8), $54,500 71-75-78-69—293
Daniel Berger (7), $52,750 72-74-75-73—294
Nicolas Echavarria (7), $52,750 74-71-72-77—294
Kristoffer Reitan (7), $52,750 75-71-76-72—294
Michael Brennan (7), $51,750 72-74-73-76—295
Ricky Castillo (6), $50,750 71-74-77-74—296
Tony Finau (6), $50,750 69-75-75-77—296
Seamus Power (6), $50,750 74-72-74-76—296
Takumi Kanaya (6), $49,750 73-72-81-72—298

