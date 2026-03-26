Texas Children’s Houston Open Scores

The Associated Press

March 26, 2026, 8:30 PM

Thursday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,475; Par: 70

First Round

Paul Waring 33-30—63
Gary Woodland 32-32—64
Michael Brennan 33-32—65
Sam Burns 32-33—65
Tom Hoge 32-33—65
Zecheng Dou 34-32—66
Stephan Jaeger 34-32—66
Kurt Kitayama 31-35—66
Marco Penge 33-33—66
Matt Wallace 34-32—66
Adrien Dumont De Chassart 33-34—67
Austin Eckroat 33-34—67
Tony Finau 34-33—67
Rickie Fowler 32-35—67
Cole Hammer 34-33—67
Rico Hoey 33-34—67
Sungjae Im 34-33—67
John Keefer 33-34—67
Matt Kuchar 32-35—67
Taylor Moore 34-33—67
Chad Ramey 34-33—67
Kevin Roy 32-35—67
Matti Schmid 34-33—67
Adam Scott 35-32—67
Alex Smalley 35-32—67
Sam Stevens 36-31—67
Jackson Suber 32-35—67
Jesper Svensson 34-33—67
Sahith Theegala 32-35—67
Jhonattan Vegas 31-36—67
Bronson Burgoon 34-34—68
Ricky Castillo 34-34—68
Eric Cole 34-34—68
Jason Day 34-34—68
Patrick Fishburn 35-33—68
Steven Fisk 33-35—68
Chris Gotterup 34-34—68
Lee Hodges 33-35—68
Rasmus Hojgaard 34-34—68
Nicolai Hojgaard 32-36—68
Beau Hossler 31-37—68
Kyoung-Hoon Lee 34-34—68
Min Woo Lee 34-34—68
Denny McCarthy 34-34—68
Mac Meissner 33-35—68
Keith Mitchell 32-36—68
Thorbjorn Olesen 32-36—68
Matthieu Pavon 31-37—68
Seamus Power 34-34—68
Adrien Saddier 32-36—68
Adam Schenk 33-35—68
Jimmy Stanger 35-33—68
Michael Thorbjornsen 35-33—68
Karl Vilips 36-32—68
Danny Walker 31-37—68
Vince Whaley 33-35—68
Danny Willett 34-34—68
Aaron Wise 35-33—68
Christiaan Bezuidenhout 36-33—69
Daniel Brown 36-33—69
Brian Campbell 34-35—69
Luke Clanton 36-33—69
Brice Garnett 34-35—69
Harry Hall 34-35—69
Jeffrey Kang 34-35—69
Chris Kirk 33-36—69
Jake Knapp 35-34—69
Shane Lowry 34-35—69
William Mouw 33-36—69
Rasmus Neergaard-Petersen 32-37—69
Pontus Nyholm 35-34—69
Aldrich Potgieter 34-35—69
Sam Ryder 35-34—69
Jordan L. Smith 33-36—69
Sudarshan Yellamaraju 34-35—69
Zachary Bauchou 35-35—70
Davis Chatfield 34-36—70
Pierceson Coody 33-37—70
Max Greyserman 35-35—70
Ben Griffin 34-36—70
Emiliano Grillo 34-36—70
Billy Horschel 33-37—70
Mark Hubbard 34-36—70
Tom Kim 35-35—70
Patton Kizzire 33-37—70
Hao-Tong Li 35-35—70
John Parry 32-38—70
Andrew Putnam 34-36—70
Neal Shipley 35-35—70
Erik Van Rooyen 34-36—70
Dylan Wu 35-35—70
Will Zalatoris 35-35—70
Harris English 35-36—71
Garrick Higgo 35-36—71
Joe Highsmith 35-36—71
Charley Hoffman 34-37—71
Mackenzie Hughes 34-37—71
Takumi Kanaya 37-34—71
Hank Lebioda 37-34—71
Trey Mullinax 35-36—71
J.T. Poston 33-38—71
Casey Russell 33-38—71
Adam Svensson 37-34—71
Kevin Yu 37-34—71
Nick Dunlap 36-36—72
Nicolas Echavarria 34-38—72
Ryan Fox 36-36—72
Doug Ghim 36-36—72
Max McGreevy 36-36—72
Davis Riley 37-35—72
Patrick Rodgers 36-36—72
Isaiah Salinda 35-37—72
Davis Thompson 36-36—72
Alejandro Tosti 36-36—72
Chandler Blanchet 37-36—73
David Ford 34-39—73
Mason Howell 36-37—73
Seonghyeon Kim 34-39—73
Chandler Phillips 37-36—73
Rafael Campos 39-35—74
Wyndham Clark 40-34—74
Ryan Gerard 37-37—74
Peter Malnati 39-35—74
A.J. Ewart 36-39—75
Kensei Hirata 36-39—75
Brooks Koepka 37-38—75
Christo Lamprecht 38-37—75
Taylor Pendrith 38-37—75
Kristoffer Reitan 37-38—75
Gordon Sargent 39-36—75
Justin Lower 41-35—76
John VanDerLaan 36-40—76
Kris Ventura 34-42—76
Lucas Glover 36-41—77
David Lipsky 36-41—77

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

