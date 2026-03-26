Texas Children’s Houston Open Scores

Thursday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,475; Par: 70
First Round
|Paul Waring
|33-30—63
|Gary Woodland
|32-32—64
|Michael Brennan
|33-32—65
|Sam Burns
|32-33—65
|Tom Hoge
|32-33—65
|Zecheng Dou
|34-32—66
|Stephan Jaeger
|34-32—66
|Kurt Kitayama
|31-35—66
|Marco Penge
|33-33—66
|Matt Wallace
|34-32—66
|Adrien Dumont De Chassart
|33-34—67
|Austin Eckroat
|33-34—67
|Tony Finau
|34-33—67
|Rickie Fowler
|32-35—67
|Cole Hammer
|34-33—67
|Rico Hoey
|33-34—67
|Sungjae Im
|34-33—67
|John Keefer
|33-34—67
|Matt Kuchar
|32-35—67
|Taylor Moore
|34-33—67
|Chad Ramey
|34-33—67
|Kevin Roy
|32-35—67
|Matti Schmid
|34-33—67
|Adam Scott
|35-32—67
|Alex Smalley
|35-32—67
|Sam Stevens
|36-31—67
|Jackson Suber
|32-35—67
|Jesper Svensson
|34-33—67
|Sahith Theegala
|32-35—67
|Jhonattan Vegas
|31-36—67
|Bronson Burgoon
|34-34—68
|Ricky Castillo
|34-34—68
|Eric Cole
|34-34—68
|Jason Day
|34-34—68
|Patrick Fishburn
|35-33—68
|Steven Fisk
|33-35—68
|Chris Gotterup
|34-34—68
|Lee Hodges
|33-35—68
|Rasmus Hojgaard
|34-34—68
|Nicolai Hojgaard
|32-36—68
|Beau Hossler
|31-37—68
|Kyoung-Hoon Lee
|34-34—68
|Min Woo Lee
|34-34—68
|Denny McCarthy
|34-34—68
|Mac Meissner
|33-35—68
|Keith Mitchell
|32-36—68
|Thorbjorn Olesen
|32-36—68
|Matthieu Pavon
|31-37—68
|Seamus Power
|34-34—68
|Adrien Saddier
|32-36—68
|Adam Schenk
|33-35—68
|Jimmy Stanger
|35-33—68
|Michael Thorbjornsen
|35-33—68
|Karl Vilips
|36-32—68
|Danny Walker
|31-37—68
|Vince Whaley
|33-35—68
|Danny Willett
|34-34—68
|Aaron Wise
|35-33—68
|Christiaan Bezuidenhout
|36-33—69
|Daniel Brown
|36-33—69
|Brian Campbell
|34-35—69
|Luke Clanton
|36-33—69
|Brice Garnett
|34-35—69
|Harry Hall
|34-35—69
|Jeffrey Kang
|34-35—69
|Chris Kirk
|33-36—69
|Jake Knapp
|35-34—69
|Shane Lowry
|34-35—69
|William Mouw
|33-36—69
|Rasmus Neergaard-Petersen
|32-37—69
|Pontus Nyholm
|35-34—69
|Aldrich Potgieter
|34-35—69
|Sam Ryder
|35-34—69
|Jordan L. Smith
|33-36—69
|Sudarshan Yellamaraju
|34-35—69
|Zachary Bauchou
|35-35—70
|Davis Chatfield
|34-36—70
|Pierceson Coody
|33-37—70
|Max Greyserman
|35-35—70
|Ben Griffin
|34-36—70
|Emiliano Grillo
|34-36—70
|Billy Horschel
|33-37—70
|Mark Hubbard
|34-36—70
|Tom Kim
|35-35—70
|Patton Kizzire
|33-37—70
|Hao-Tong Li
|35-35—70
|John Parry
|32-38—70
|Andrew Putnam
|34-36—70
|Neal Shipley
|35-35—70
|Erik Van Rooyen
|34-36—70
|Dylan Wu
|35-35—70
|Will Zalatoris
|35-35—70
|Harris English
|35-36—71
|Garrick Higgo
|35-36—71
|Joe Highsmith
|35-36—71
|Charley Hoffman
|34-37—71
|Mackenzie Hughes
|34-37—71
|Takumi Kanaya
|37-34—71
|Hank Lebioda
|37-34—71
|Trey Mullinax
|35-36—71
|J.T. Poston
|33-38—71
|Casey Russell
|33-38—71
|Adam Svensson
|37-34—71
|Kevin Yu
|37-34—71
|Nick Dunlap
|36-36—72
|Nicolas Echavarria
|34-38—72
|Ryan Fox
|36-36—72
|Doug Ghim
|36-36—72
|Max McGreevy
|36-36—72
|Davis Riley
|37-35—72
|Patrick Rodgers
|36-36—72
|Isaiah Salinda
|35-37—72
|Davis Thompson
|36-36—72
|Alejandro Tosti
|36-36—72
|Chandler Blanchet
|37-36—73
|David Ford
|34-39—73
|Mason Howell
|36-37—73
|Seonghyeon Kim
|34-39—73
|Chandler Phillips
|37-36—73
|Rafael Campos
|39-35—74
|Wyndham Clark
|40-34—74
|Ryan Gerard
|37-37—74
|Peter Malnati
|39-35—74
|A.J. Ewart
|36-39—75
|Kensei Hirata
|36-39—75
|Brooks Koepka
|37-38—75
|Christo Lamprecht
|38-37—75
|Taylor Pendrith
|38-37—75
|Kristoffer Reitan
|37-38—75
|Gordon Sargent
|39-36—75
|Justin Lower
|41-35—76
|John VanDerLaan
|36-40—76
|Kris Ventura
|34-42—76
|Lucas Glover
|36-41—77
|David Lipsky
|36-41—77
