Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

The Associated Press

March 21, 2026, 12:26 AM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Oklahoma City 21½ (229½) at WASHINGTON
LA Lakers (233½) at ORLANDO
Cleveland (234½) at NEW ORLEANS
at CHARLOTTE 15½ (234½) Memphis
at HOUSTON 2 (229½) Miami
at ATLANTA (228½) Golden State
at SAN ANTONIO 18½ (232½) Indiana
LA Clippers 7 (233½) at DALLAS
Philadelphia (230½) at UTAH
at PHOENIX 11½ (219½) Milwaukee

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MICHIGAN 12½ Saint Louis
at MICHIGAN STATE Louisville
at DUKE 11½ TCU
at HOUSTON 10½ Texas A&M
at GONZAGA Texas
at ILLINOIS 10½ VCU
Vanderbilt at NEBRASKA
at ARKANSAS 11½ High Point

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -158 Winnipeg +132
Vegas -131 at NASHVILLE +110
at SAN JOSE -116 Philadelphia -104
Buffalo -117 at LOS ANGELES -103
Dallas -121 at MINNESOTA +101
at COLUMBUS -170 Seattle +142
at OTTAWA -255 Toronto +206
at MONTREAL -135 N.Y Islanders +114
St. Louis -135 at VANCOUVER +114
at DETROIT -125 Boston +104
Tampa Bay -143 at EDMONTON +120

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up