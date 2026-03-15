The Associated Press

March 15, 2026, 12:56 AM

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA CITY (225½) Minnesota
Detroit (220½) at TORONTO
at MILWAUKEE (228½) Indiana
at CLEVELAND 17 (237½) Dallas
Portland (228½) at PHILADELPHIA
at NEW YORK 13½ (216½) Golden State
at SACRAMENTO (232½) Utah

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at YALE 10 Pennsylvania
at VCU Dayton
Vanderbilt at ARKANSAS
at SOUTH FLORIDA Wichita State
at MICHIGAN Purdue

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WINNIPEG -128 St. Louis +107
at OTTAWA -217 San Jose +178
at MONTREAL -153 Anaheim +127
at MINNESOTA -255 Toronto +207
Florida -133 at SEATTLE +112
at EDMONTON -186 Nashville +154

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

