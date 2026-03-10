NCAA Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
UMBC 84, New Hampshire 69
Mass.-Lowell 81, Albany (NY) 76
Vermont 77, Bryant 57
NJIT 60, Maine 58
Semifinals
Tuesday, March 10
UMBC 91, Mass.-Lowell 69
Vermont 63, NJIT 54
Championship
Saturday, March 14
UMBC vs. Vermont, 11 a.m.
American Conference
At Legacy Arena at BJCC
Birmingham, Ala.
First Round
Wednesday, March 11
Memphis vs. Tulane, 7 p.m.
FAU vs. Temple, 9:30 p.m.
Second Round
Thursday, March 12
Charlotte vs. Memphis-Tulane-winner, 7 p.m.
North Texas vs. FAU-Temple-winner, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
UAB vs. TBD, 1 p.m.
Tulsa vs. TBD, 3:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
South Florida vs. TBD, 3 p.m.
Wichita St. vs. TBD, 5:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 3:15 p.m.
Atlantic 10 Conference
At PPG Paints Arena
Pittsburgh, Pa.
First Round
Wednesday, March 11
La Salle vs. St. Bonaventure, 11:30 a.m.
Richmond vs. Loyola Chicago, 2 p.m.
Second Round
Thursday, March 12
Fordham vs. George Washington, 11:30 a.m.
George Mason vs. La Salle-St. Bonaventure-winner, 2 p.m.
Duquesne vs. Rhode Island, 5 p.m.
Davidson vs. Richmond-Loyola Chicago-winner, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
Saint Louis vs. Fordham-George Washington-winner, 11:30 a.m.
Dayton vs. TBD, 2 p.m.
VCU vs. Duquesne-Rhode Island-winner, 5 p.m.
Saint Joseph’s vs. TBD, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 1 p.m.
TBD vs. TBD, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 1 p.m.
Atlantic Coast Conference
At Spectrum Center
Charlotte, N.C.
First Round
Tuesday, March 10
Pittsburgh 64, Stanford 63
SMU 86, Syracuse 69
Virginia Tech vs. Wake Forest, 7 p.m.
Second Round
Wednesday, March 11
NC State vs. Pittsburgh, Noon
Louisville vs. SMU, 2:30 p.m.
Florida St. vs. California, 7 p.m.
Clemson vs. Virginia Tech-Wake Forest-winner, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Virginia vs. NC State-Pittsburgh-winner, Noon
Miami vs. Louisville-SMU-winner, 2:30 p.m.
Duke vs. Florida St.-California-winner, 7 p.m.
North Carolina vs. TBD, 9:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. TBD, 7 p.m.
TBD vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 8:30 p.m.
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Bellarmine Knights 82, Jacksonville 79
Florida Gulf Coast 69, North Alabama 58
Stetson 92, E. Kentucky 76
West Georgia Wolves 93, North Florida 85
Quarterfinals
Friday, March 6
Cent. Arkansas 86, Bellarmine Knights 73
Florida Gulf Coast 77, Lipscomb 53
Austin Peay 69, Stetson 60
Queens University Royals 71, West Georgia Wolves 63
Semifinals
Saturday, March 7
Cent. Arkansas 73, Florida Gulf Coast 63
Queens University Royals 90, Austin Peay 83
Championship
Sunday, March 8
Queens University Royals 98, Cent. Arkansas 93
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Tuesday, March 10
Arizona St. 83, Baylor 79
Cincinnati 73, Utah 66
BYU 105, Kansas St. 91
Colorado vs. Oklahoma St., 9:30 p.m.
Second Round
Wednesday, March 11
Iowa St. vs. Arizona St., 12:30 p.m.
UCF vs. Cincinnati, 3 p.m.
West Virginia vs. BYU, 7 p.m.
TCU vs. Colorado-Oklahoma St.-winner, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Texas Tech vs. Iowa St.-Arizona St.-winner, 12:30 p.m.
Arizona vs. UCF-Cincinnati-winner, 3 p.m.
Houston vs. West Virginia-BYU-winner, 7 p.m.
Kansas vs. TBD, 9:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. TBD, 7 p.m.
TBD vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 6 p.m.
Big East Conference
At Madison Square Garden
New York, N.Y.
First Round
Wednesday, March 11
Butler vs. Providence, 4 p.m.
Marquette vs. Xavier, 6:30 p.m.
DePaul vs. Georgetown, 9 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
St. John’s vs. Butler-Providence-winner, Noon
Seton Hall vs. Creighton, 2:30 p.m.
UConn vs. Marquette-Xavier-winner, 7 p.m.
Villanova vs. DePaul-Georgetown-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. Seton Hall-Creighton-winner, 5:30 p.m.
TBD vs. TBD, 8 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 6:30 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Idaho St. 73, N. Arizona 65
Idaho 68, Sacramento St. 45
Quarterfinals
Sunday, March 8
Portland St. 85, Idaho St. 78
Idaho 78, Montana St. 74
Monday, March 9
Montana 95, N. Colorado 89
E. Washington 84, Weber St. 79
Semifinals
Tuesday, March 10
Portland St. vs. Montana, 9 p.m.
E. Washington vs. Idaho, 11:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Portland St.-Montana-winner vs. E. Washington-Idaho-winner, 11:30 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
Gardner-Webb 65, SC-Upstate 64
Quarterfinals
Friday, March 6
High Point 81, Gardner-Webb 59
Winthrop 86, Charleston Southern 81
UNC-Asheville 85, Longwood 82
Presbyterian 91, Radford 85
Semifinals
Saturday, March 7
High Point 75, UNC-Asheville 71
Winthrop 73, Presbyterian 71
Championship
Sunday, March 8
High Point 91, Winthrop 76
Big Ten Conference
At United Center
Chicago, Ill.
First Round
Tuesday, March 10
Maryland 70, Oregon 60
Northwestern vs. Penn St., 7:30 p.m.
Second Round
Wednesday, March 11
Iowa vs. Maryland, Noon
Washington vs. Southern Cal, 2:30 p.m.
Indiana vs. Northwestern-Penn St.-winner, 6:30 p.m.
Minnesota vs. Rutgers, 9 p.m.
Third Round
Thursday, March 12
Ohio St. vs. Iowa-Maryland-winner, Noon
Wisconsin vs. Washington-Southern Cal-winner, 2:30 p.m.
Purdue vs. TBD, 6:30 p.m.
UCLA vs. Minnesota-Rutgers-winner, 9 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
Michigan vs. TBD, Noon
Illinois vs. TBD, 2:30 p.m.
Nebraska vs. TBD, 6:30 p.m.
Michigan St. vs. TBD, 9 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 1 p.m.
TBD vs. TBD, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 3:30 p.m.
Big West Conference
At Lee’s Family Forum
Henderson, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
UC San Diego Tritons vs. Cal Poly, 9 p.m.
UC Davis vs. UC Santa Barbara, 11:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
CS Northridge vs. UC San Diego Tritons-Cal Poly-winner, 9 p.m.
Cal St.-Fullerton vs. UC Davis-UC Santa Barbara-winner, 11:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
UC Irvine vs. TBD, 9 p.m.
Hawaii vs. TBD, 11:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 10 p.m.
Coastal Athletic Conference
At CareFirst Arena
Washington, D.C.
First Round
Friday, March 6
Northeastern 88, NC A&T 72
Second Round
Saturday, March 7
Campbell 96, Stony Brook 89
Drexel 84, Northeastern 77
Towson 74, Hampton 68
William & Mary 72, Elon 62
Quarterfinals
Sunday, March 8
Campbell 85, UNC-Wilmington 70
Monmouth (NJ) 65, Drexel 57
Towson 81, Coll. of Charleston 56
Hofstra 92, William & Mary 61
Semifinals
Monday, March 9
Monmouth (NJ) 74, Campbell 64
Hofstra 68, Towson 65
Championship
Tuesday, March 10
Hofstra 75, Monmouth (NJ) 69
Conference USA Conference
At Von Braun Center
Huntsville, Ala.
First Round
Tuesday, March 10
Missouri St. 75, FIU 72
Jacksonville St. vs. New Mexico St., 9 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Liberty vs. Missouri St., 6:30 p.m.
Sam Houston St. vs. Jacksonville St.-New Mexico St.-winner, 9 p.m.
Thursday, March 12
Louisiana Tech vs. Middle Tennessee, 6:30 p.m.
W. Kentucky vs. Kennesaw St., 9 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Liberty-Missouri St.-winner vs. Louisiana Tech-Middle Tennessee-winner, 12:30 p.m.
TBD vs. W. Kentucky-Kennesaw St.-winner, 3 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 8:30 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93
Second Round
Tuesday, March 3
Green Bay 64, Fort Wayne 56
Wednesday, March 4
Robert Morris 68, Youngstown St. 53
Detroit 84, Milwaukee 63
Wright St. 90, Cleveland St. 61
N. Kentucky 85, Oakland 84
Quarterfinals
Sunday, March 8
N. Kentucky 96, Green Bay 76
Semifinals
Monday, March 9
Wright St. 103, N. Kentucky 90
Detroit 70, Robert Morris 64
Championship
Tuesday, March 10
Wright St. 66, Detroit 63
Ivy League Conference
At Newman Arena
Ithaca, N.Y.
Semifinals
Saturday, March 14
Yale vs. Cornell, 11 a.m.
Harvard vs. Penn, 2 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Yale-Cornell-winner vs. Harvard-Penn-winner, Noon
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Sacred Heart 91, Iona 80
Fairfield 71, Manhattan 60
Quarterfinals
Friday, March 6
Merrimack Warriors 70, Sacred Heart 48
Fairfield 74, St. Peter’s 55
Saturday, March 7
Marist 77, Quinnipiac 75
Siena 63, Mount St. Mary’s 58
Semifinals
Sunday, March 8
Merrimack Warriors 58, Marist 57
Siena 76, Fairfield 61
Championship
Tuesday, March 10
Merrimack Warriors vs. Siena, 9 p.m.
Mid-American Conference
At Rocket Arena
Cleveland, Ohio
First Round
Thursday, March 12
Miami (Ohio) vs. UMass, 11 a.m.
Toledo vs. Bowling Green, 1:30 p.m.
Akron vs. Buffalo, 4 p.m.
Kent St. vs. Ohio, 6:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Miami (Ohio)-UMass-winner vs. Toledo-Bowling Green-winner, 5 p.m.
Akron-Buffalo-winner vs. Kent St.-Ohio-winner, 7:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 8 p.m.
Mid-Eastern Athletic Conference
At Norfolk Scope Arena
Norfolk, Va.
First Round
Wednesday, March 11
Morgan St. vs. Delaware St., 6 p.m.
Thursday, March 12
Norfolk St. vs. SC State, 6 p.m.
NC Central vs. Md.-Eastern Shore, 8:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Howard vs. Norfolk St.-SC State-winner, 6 p.m.
Morgan St.-Delaware St.-winner vs. NC Central-Md.-Eastern Shore-winner, 8:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 1 p.m.
Missouri Valley Conference
At Enterprise Center
St. Louis, Mo.
First Round
Thursday, March 5
Drake 67, S. Illinois 63
Valparaiso 63, Indiana St. 62
N. Iowa 68, Evanvilee 59
Quarterfinals
Friday, March 6
Drake 100, Belmont 79
UIC 92, Murray St. 79
Bradley 90, Valparaiso 84
N. Iowa 74, Illinois St. 52
Semifinals
Saturday, March 7
UIC 72, Drake 51
N. Iowa 73, Bradley 69
Championship
Sunday, March 8
N. Iowa 84, UIC 69
Mountain West Conference
At Thomas & Mack Center
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
UNLV vs. Wyoming, 3 p.m.
Nevada vs. Air Force, 5:30 p.m.
Colorado St. vs. Fresno St., 9 p.m.
Boise St. vs. San Jose St., 11:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Utah St. vs. UNLV-Wyoming-winner, 3 p.m.
Grand Canyon vs. Nevada-Air Force-winner, 5:30 p.m.
San Diego St. vs. Colorado St.-Fresno St.-winner, 9 p.m.
New Mexico vs. Boise St.-San Jose St.-winner, 11:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. TBD, 9:30 p.m.
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 12 a.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 6 p.m.
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Stonehill Skyhawks 81, Le Moyne Dolphins 71
LIU Sharks 79, Chicago St. 75
Mercyhurst Lakers 70, Fairleigh Dickinson 61
Wagner 70, CCSU 60
Semifinals
Saturday, March 7
Mercyhurst Lakers 56, Stonehill Skyhawks 51
LIU Sharks 64, Wagner 56
Championship
Tuesday, March 10
LIU Sharks 79, Mercyhurst Lakers 70
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
E. Illinois 77, SIU-Edwardsville 71
Lindenwood Lions 72, UALR 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
UT Martin 66, E. Illinois 63
SE Missouri 68, Lindenwood Lions 66
Semifinals
Friday, March 6
Tennessee St. 68, UT Martin 55
Morehead St. 66, SE Missouri 61
Championship
Saturday, March 7
Tennessee St. 93, Morehead St. 67
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Holy Cross 82, Lafayette 77
Bucknell 65, Army 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Colgate 90, Loyola (Md.) 77
Lehigh 69, Holy Cross 66
Boston U. 75, American 73
Navy 74, Bucknell 69
Semifinals
Sunday, March 8
Lehigh 76, Colgate 69
Boston U. 73, Navy 72
Championship
Wednesday, March 11
Lehigh vs. Boston U., 7 p.m.
Southeastern Conference
At Bridgestone Arena
Nashville, Tenn.
First Round
Wednesday, March 11
Kentucky vs. LSU, 12:30 p.m.
Auburn vs. Mississippi St., 3 p.m.
Texas vs. Mississippi, 7 p.m.
Oklahoma vs. South Carolina, 9:30 p.m.
Second Round
Thursday, March 12
Missouri vs. Kentucky-LSU-winner, 12:30 p.m.
Tennessee vs. Auburn-Mississippi St.-winner, 3 p.m.
Georgia vs. Texas-Mississippi-winner, 7 p.m.
Texas A&M vs. Oklahoma-South Carolina-winner, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
Florida vs. TBD, 1 p.m.
Vanderbilt vs. TBD, 3:30 p.m.
Alabama vs. TBD, 7 p.m.
Arkansas vs. TBD, 9:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 1 p.m.
TBD vs. TBD, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 1 p.m.
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Friday, March 6
The Citadel 88, Chattanooga 85
UNC-Greensboro 84, VMI 70
Quarterfinals
Saturday, March 7
ETSU 83, The Citadel 76
UNC-Greensboro 75, Wofford 72
Furman 86, Samford 81
W. Carolina 77, Mercer 73
Semifinals
Sunday, March 8
ETSU 69, W. Carolina 67
Furman 81, UNC-Greensboro 75
Championship
Monday, March 9
Furman 76, ETSU 61
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Sunday, March 8
New Orleans 73, Houston Christian Huskies 60
Nicholls 61, Northwestern St. 47
Quarterfinals
Monday, March 9
Texas A&M-Corpus Christi Islanders 74, New Orleans 61
Texas Rio Grande Valley 86, Nicholls 68
Semifinals
Tuesday, March 10
Stephen F. Austin 60, Texas A&M-Corpus Christi Islanders 58
McNeese St. vs. Texas Rio Grande Valley, 9:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Stephen F. Austin vs. McNeese St.-Texas Rio Grande Valley-winner, 5 p.m.
Southwestern Athletic Conference
At Gateway Center Arena
College Park, Ga.
First Round
Monday, March 9
Alcorn St. 77, Alabama St. 65
Grambling St. 77, MVSU 52
Second Round
Tuesday, March 10
Prairie View 65, Alcorn St. 56
Jackson St. vs. Grambling St., 8:30 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Bethune-Cookman vs. Prairie View, 2 p.m.
Florida A&M vs. Jackson St.-Grambling St.-winner, 8:30 p.m.
Thursday, March 12
Texas Southern vs. Alabama A&M, 2 p.m.
Southern U. vs. Ark.-Pine Bluff, 8:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Bethune-Cookman-Prairie View-winner vs. Texas Southern-Alabama A&M-winner, 2 p.m.
TBD vs. Southern U.-Ark.-Pine Bluff-winner, 8:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 7:30 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Oral Roberts 84, UMKC 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
N. Dakota St. 76, Oral Roberts 65
St. Thomas Tommies 80, S. Dakota St. 67
Friday, March 6
Omaha 76, South Dakota 62
North Dakota 83, Denver 67
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St. 74, Omaha 50
North Dakota 67, St. Thomas Tommies 66
Championship
Sunday, March 8
N. Dakota St. 70, North Dakota 62
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75
Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80
Second Round
Wednesday, March 4
James Madison 87, Louisiana-Lafayette 72
Georgia Southern 88, Old Dominion 84
Third Round
Thursday, March 5
Southern Miss. 86, James Madison 80
Georgia Southern 80, Arkansas St. 77
Fourth Round
Friday, March 6
Southern Miss. 81, Texas St. 77
Georgia Southern 94, South Alabama 85
Quarterfinals
Saturday, March 7
Southern Miss. 86, Appalachian St. 73
Georgia Southern 96, Coastal Carolina 72
Semifinals
Sunday, March 8
Troy 78, Southern Miss. 70
Georgia Southern 82, Marshall 78
Championship
Monday, March 9
Troy 77, Georgia Southern 61
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Portland 77, Pepperdine 68
San Diego 66, Loyola Marymount 62
Second Round
Friday, March 6
Portland 74, Washington St. 68
Seattle 58, San Diego 56
Third Round
Saturday, March 7
San Francisco 82, Portland 65
Pacific 61, Seattle 58
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. 78, San Francisco 77
Santa Clara 76, Pacific 68
Semifinals
Monday, March 9
Gonzaga 65, Oregon St. 56
Santa Clara 76, Saint Mary’s (Cal.) 71
Championship
Tuesday, March 10
Gonzaga vs. Santa Clara, 9 p.m.
Western Athletic Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
Abilene Christian vs. Tarleton State Texans, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Texas-Arlington vs. S. Utah, 9 p.m.
Utah Tech Trailblazers vs. Abilene Christian-Tarleton State Texans-winner, 11:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Utah Valley St. vs. Texas-Arlington-S. Utah-winner, 9 p.m.
Cal Baptist vs. TBD, 11:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 12 a.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.