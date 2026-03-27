Hoag Classic Tour Scores

Friday
At Newport Beach CC
Newport Beach, Calif.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,756; Par: 71
First Round
|Paul Goydos
|31-31—62
|Brian Gay
|31-32—63
|Zach Johnson
|30-33—63
|Steven Alker
|30-34—64
|Fredrik Jacobson
|31-33—64
|David Duval
|32-33—65
|Thongchai Jaidee
|35-30—65
|Bo Van Pelt
|31-34—65
|Stewart Cink
|30-36—66
|Ben Crane
|33-33—66
|Ernie Els
|35-31—66
|Retief Goosen
|33-33—66
|Padraig Harrington
|33-33—66
|Cameron Percy
|34-32—66
|Tim Petrovic
|33-33—66
|David Toms
|32-34—66
|Mike Weir
|33-33—66
|Charlie Wi
|34-32—66
|Michael Wright
|33-33—66
|Y.E. Yang
|34-32—66
|Billy Andrade
|31-36—67
|Alex Cejka
|33-34—67
|John Daly
|35-32—67
|Ken Duke
|34-33—67
|Mathew Goggin
|34-33—67
|Richard Green
|33-34—67
|Michael Jonzon
|35-32—67
|Bernhard Langer
|31-36—67
|Tag Ridings
|33-34—67
|Vijay Singh
|33-34—67
|Mark Wilson
|33-34—67
|Woody Austin
|35-33—68
|Jason Caron
|34-34—68
|K.J. Choi
|34-34—68
|Joe Durant
|34-34—68
|Steve Flesch
|34-34—68
|Lee Janzen
|35-33—68
|Soren Kjeldsen
|34-34—68
|Tom Lehman
|33-35—68
|Vanslow Phillips
|33-35—68
|Dicky Pride
|33-35—68
|Kirk Triplett
|35-33—68
|Stephen Ames
|34-35—69
|Darren Clarke
|33-36—69
|Fred Couples
|36-33—69
|David Frost
|36-33—69
|Fred Funk
|34-35—69
|Ricardo Gonzalez
|33-36—69
|Jeff Maggert
|33-36—69
|Shaun Micheel
|37-32—69
|Timothy O’Neal
|35-34—69
|Jose Maria Olazabal
|32-37—69
|Paul Stankowski
|33-36—69
|Boo Weekley
|35-34—69
|Tommy Gainey
|34-36—70
|Mark Hensby
|35-35—70
|Miguel Angel Jimenez
|35-35—70
|Steve Jones
|36-34—70
|Justin Leonard
|36-34—70
|Billy Mayfair
|36-34—70
|Scott Parel
|35-35—70
|Tom Pernice
|35-35—70
|Kevin Sutherland
|33-37—70
|Ken Tanigawa
|37-33—70
|Steve Allan
|37-34—71
|Stuart Appleby
|35-36—71
|Shane Bertsch
|35-36—71
|Chad Campbell
|33-38—71
|Bob Estes
|37-34—71
|Matt Gogel
|36-35—71
|Corey Pavin
|34-37—71
|Vaughn Taylor
|35-36—71
|Doug Barron
|36-36—72
|Rocco Mediate
|36-36—72
|Heath Slocum
|35-38—73
|Chris DiMarco
|35-39—74
|John Senden
|38-36—74
|Jay Haas
|40-36—76
