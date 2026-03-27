Hoag Classic Tour Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 7:11 PM

Friday

At Newport Beach CC

Newport Beach, Calif.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,756; Par: 71

First Round

Paul Goydos 31-31—62
Brian Gay 31-32—63
Zach Johnson 30-33—63
Steven Alker 30-34—64
Fredrik Jacobson 31-33—64
David Duval 32-33—65
Thongchai Jaidee 35-30—65
Bo Van Pelt 31-34—65
Stewart Cink 30-36—66
Ben Crane 33-33—66
Ernie Els 35-31—66
Retief Goosen 33-33—66
Padraig Harrington 33-33—66
Cameron Percy 34-32—66
Tim Petrovic 33-33—66
David Toms 32-34—66
Mike Weir 33-33—66
Charlie Wi 34-32—66
Michael Wright 33-33—66
Y.E. Yang 34-32—66
Billy Andrade 31-36—67
Alex Cejka 33-34—67
John Daly 35-32—67
Ken Duke 34-33—67
Mathew Goggin 34-33—67
Richard Green 33-34—67
Michael Jonzon 35-32—67
Bernhard Langer 31-36—67
Tag Ridings 33-34—67
Vijay Singh 33-34—67
Mark Wilson 33-34—67
Woody Austin 35-33—68
Jason Caron 34-34—68
K.J. Choi 34-34—68
Joe Durant 34-34—68
Steve Flesch 34-34—68
Lee Janzen 35-33—68
Soren Kjeldsen 34-34—68
Tom Lehman 33-35—68
Vanslow Phillips 33-35—68
Dicky Pride 33-35—68
Kirk Triplett 35-33—68
Stephen Ames 34-35—69
Darren Clarke 33-36—69
Fred Couples 36-33—69
David Frost 36-33—69
Fred Funk 34-35—69
Ricardo Gonzalez 33-36—69
Jeff Maggert 33-36—69
Shaun Micheel 37-32—69
Timothy O’Neal 35-34—69
Jose Maria Olazabal 32-37—69
Paul Stankowski 33-36—69
Boo Weekley 35-34—69
Tommy Gainey 34-36—70
Mark Hensby 35-35—70
Miguel Angel Jimenez 35-35—70
Steve Jones 36-34—70
Justin Leonard 36-34—70
Billy Mayfair 36-34—70
Scott Parel 35-35—70
Tom Pernice 35-35—70
Kevin Sutherland 33-37—70
Ken Tanigawa 37-33—70
Steve Allan 37-34—71
Stuart Appleby 35-36—71
Shane Bertsch 35-36—71
Chad Campbell 33-38—71
Bob Estes 37-34—71
Matt Gogel 36-35—71
Corey Pavin 34-37—71
Vaughn Taylor 35-36—71
Doug Barron 36-36—72
Rocco Mediate 36-36—72
Heath Slocum 35-38—73
Chris DiMarco 35-39—74
John Senden 38-36—74
Jay Haas 40-36—76

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

