Hoag Classic Par Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 7:11 PM

Friday

At Newport Beach CC

Newport Beach, Calif.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,756; Par: 71

First Round

Paul Goydos 31-31—62 -9
Brian Gay 31-32—63 -8
Zach Johnson 30-33—63 -8
Steven Alker 30-34—64 -7
Fredrik Jacobson 31-33—64 -7
David Duval 32-33—65 -6
Thongchai Jaidee 35-30—65 -6
Bo Van Pelt 31-34—65 -6
Stewart Cink 30-36—66 -5
Ben Crane 33-33—66 -5
Ernie Els 35-31—66 -5
Retief Goosen 33-33—66 -5
Padraig Harrington 33-33—66 -5
Cameron Percy 34-32—66 -5
Tim Petrovic 33-33—66 -5
David Toms 32-34—66 -5
Mike Weir 33-33—66 -5
Charlie Wi 34-32—66 -5
Michael Wright 33-33—66 -5
Y.E. Yang 34-32—66 -5
Billy Andrade 31-36—67 -4
Alex Cejka 33-34—67 -4
John Daly 35-32—67 -4
Ken Duke 34-33—67 -4
Mathew Goggin 34-33—67 -4
Richard Green 33-34—67 -4
Michael Jonzon 35-32—67 -4
Bernhard Langer 31-36—67 -4
Tag Ridings 33-34—67 -4
Vijay Singh 33-34—67 -4
Mark Wilson 33-34—67 -4
Woody Austin 35-33—68 -3
Jason Caron 34-34—68 -3
K.J. Choi 34-34—68 -3
Joe Durant 34-34—68 -3
Steve Flesch 34-34—68 -3
Lee Janzen 35-33—68 -3
Soren Kjeldsen 34-34—68 -3
Tom Lehman 33-35—68 -3
Vanslow Phillips 33-35—68 -3
Dicky Pride 33-35—68 -3
Kirk Triplett 35-33—68 -3
Stephen Ames 34-35—69 -2
Darren Clarke 33-36—69 -2
Fred Couples 36-33—69 -2
David Frost 36-33—69 -2
Fred Funk 34-35—69 -2
Ricardo Gonzalez 33-36—69 -2
Jeff Maggert 33-36—69 -2
Shaun Micheel 37-32—69 -2
Timothy O’Neal 35-34—69 -2
Jose Maria Olazabal 32-37—69 -2
Paul Stankowski 33-36—69 -2
Boo Weekley 35-34—69 -2
Tommy Gainey 34-36—70 -1
Mark Hensby 35-35—70 -1
Miguel Angel Jimenez 35-35—70 -1
Steve Jones 36-34—70 -1
Justin Leonard 36-34—70 -1
Billy Mayfair 36-34—70 -1
Scott Parel 35-35—70 -1
Tom Pernice 35-35—70 -1
Kevin Sutherland 33-37—70 -1
Ken Tanigawa 37-33—70 -1
Steve Allan 37-34—71 E
Stuart Appleby 35-36—71 E
Shane Bertsch 35-36—71 E
Chad Campbell 33-38—71 E
Bob Estes 37-34—71 E
Matt Gogel 36-35—71 E
Corey Pavin 34-37—71 E
Vaughn Taylor 35-36—71 E
Doug Barron 36-36—72 +1
Rocco Mediate 36-36—72 +1
Heath Slocum 35-38—73 +2
Chris DiMarco 35-39—74 +3
John Senden 38-36—74 +3
Jay Haas 40-36—76 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

