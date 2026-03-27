Hoag Classic Par Scores

Friday
At Newport Beach CC
Newport Beach, Calif.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,756; Par: 71
First Round
|Paul Goydos
|31-31—62
|-9
|Brian Gay
|31-32—63
|-8
|Zach Johnson
|30-33—63
|-8
|Steven Alker
|30-34—64
|-7
|Fredrik Jacobson
|31-33—64
|-7
|David Duval
|32-33—65
|-6
|Thongchai Jaidee
|35-30—65
|-6
|Bo Van Pelt
|31-34—65
|-6
|Stewart Cink
|30-36—66
|-5
|Ben Crane
|33-33—66
|-5
|Ernie Els
|35-31—66
|-5
|Retief Goosen
|33-33—66
|-5
|Padraig Harrington
|33-33—66
|-5
|Cameron Percy
|34-32—66
|-5
|Tim Petrovic
|33-33—66
|-5
|David Toms
|32-34—66
|-5
|Mike Weir
|33-33—66
|-5
|Charlie Wi
|34-32—66
|-5
|Michael Wright
|33-33—66
|-5
|Y.E. Yang
|34-32—66
|-5
|Billy Andrade
|31-36—67
|-4
|Alex Cejka
|33-34—67
|-4
|John Daly
|35-32—67
|-4
|Ken Duke
|34-33—67
|-4
|Mathew Goggin
|34-33—67
|-4
|Richard Green
|33-34—67
|-4
|Michael Jonzon
|35-32—67
|-4
|Bernhard Langer
|31-36—67
|-4
|Tag Ridings
|33-34—67
|-4
|Vijay Singh
|33-34—67
|-4
|Mark Wilson
|33-34—67
|-4
|Woody Austin
|35-33—68
|-3
|Jason Caron
|34-34—68
|-3
|K.J. Choi
|34-34—68
|-3
|Joe Durant
|34-34—68
|-3
|Steve Flesch
|34-34—68
|-3
|Lee Janzen
|35-33—68
|-3
|Soren Kjeldsen
|34-34—68
|-3
|Tom Lehman
|33-35—68
|-3
|Vanslow Phillips
|33-35—68
|-3
|Dicky Pride
|33-35—68
|-3
|Kirk Triplett
|35-33—68
|-3
|Stephen Ames
|34-35—69
|-2
|Darren Clarke
|33-36—69
|-2
|Fred Couples
|36-33—69
|-2
|David Frost
|36-33—69
|-2
|Fred Funk
|34-35—69
|-2
|Ricardo Gonzalez
|33-36—69
|-2
|Jeff Maggert
|33-36—69
|-2
|Shaun Micheel
|37-32—69
|-2
|Timothy O’Neal
|35-34—69
|-2
|Jose Maria Olazabal
|32-37—69
|-2
|Paul Stankowski
|33-36—69
|-2
|Boo Weekley
|35-34—69
|-2
|Tommy Gainey
|34-36—70
|-1
|Mark Hensby
|35-35—70
|-1
|Miguel Angel Jimenez
|35-35—70
|-1
|Steve Jones
|36-34—70
|-1
|Justin Leonard
|36-34—70
|-1
|Billy Mayfair
|36-34—70
|-1
|Scott Parel
|35-35—70
|-1
|Tom Pernice
|35-35—70
|-1
|Kevin Sutherland
|33-37—70
|-1
|Ken Tanigawa
|37-33—70
|-1
|Steve Allan
|37-34—71
|E
|Stuart Appleby
|35-36—71
|E
|Shane Bertsch
|35-36—71
|E
|Chad Campbell
|33-38—71
|E
|Bob Estes
|37-34—71
|E
|Matt Gogel
|36-35—71
|E
|Corey Pavin
|34-37—71
|E
|Vaughn Taylor
|35-36—71
|E
|Doug Barron
|36-36—72
|+1
|Rocco Mediate
|36-36—72
|+1
|Heath Slocum
|35-38—73
|+2
|Chris DiMarco
|35-39—74
|+3
|John Senden
|38-36—74
|+3
|Jay Haas
|40-36—76
|+5
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.