Hero Indian Open Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 11:39 AM

Friday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,416; Par: 72

Second Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69—136
Casey Jarvis, South Africa 73-64—137
MJ Daffue, South Africa 71-67—138
Alex Fitzpatrick, England 70-52—122
Jacob Skov Olesen, Denmark 71-51—122
Freddy Schott, Germany 66-73—139
Ugo Coussaud, France 71-69—140
Matthew Baldwin, England 72-69—141
David Law, Scotland 71-70—141
Quim Vidal, Spain 70-71—141
Nick Voke, New Zealand 74-67—141
Euan Walker, Scotland 71-70—141
Calum Hill, Scotland 69-56—125
Cameron Adam, Scotland 73-50—123
Dan Bradbury, England 68-66—134
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72—143
Manuel Elvira, Spain 71-72—143
Ewen Ferguson, Scotland 70-73—143
Ryan Peake, Australia 71-72—143
Yurav Premlall, South Africa 71-72—143
Andy Sullivan, England 72-71—143
Darius Van Driel, Netherlands 73-70—143
Stefano Mazzoli, Italy 74-53—127
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-61—135
Jorge Campillo, Spain 70-74—144
Om Prakash Chouhan, India 73-71—144
Martin Couvra, France 69-75—144
Dylan Frittelli, South Africa 71-73—144
Matteo Manassero, Italy 72-72—144
Francesco Molinari, Italy 72-72—144
Hugo Townsend, Sweden 77-67—144
Tom Vaillant, France 74-70—144
Gregorio De Leo, Italy 69-55—124
Grant Forrest, Scotland 70-58—128
Jordan Gumberg, United States 71-65—136
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-75—145
Jens Dantorp, Sweden 71-74—145
Matthew Jordan, England 70-75—145
Kazuma Kobori, New Zealand 71-74—145
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-70—145
Frederic Lacroix, France 76-53—129
Felix Mory, France 73-56—129
James Morrison, England 70-67—137
Adam Blomme, Sweden 74-72—146
Joe Dean, England 72-74—146
Nacho Elvira, Spain 77-69—146
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74—146
Julien Guerrier, France 75-71—146
Marcus Kinhult, Sweden 74-72—146
Junghwan Lee, South Korea 75-71—146
Manoj S, India 76-70—146
Daniel Young, Scotland 75-71—146
Michael Hollick, South Africa 75-55—130
Thriston Lawrence, South Africa 73-65—138
Davis Bryant, United States 70-77—147
Oliver Lindell, Finland 76-71—147
Anthony Quayle, Australia 72-75—147
Brandon Robinson-Thompson, England 73-74—147
Jack Senior, England 73-74—147
Sebastian Soderberg, Sweden 74-73—147
Akshay Bhatia, United States 77-62—139
Jack Buchanan, Australia 75-73—148
Quentin Debove, France 77-71—148
Kota Kaneko, Japan 71-77—148
Connor McKinney, Australia 74-74—148
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-79—148
Maximilian Steinlechner, Austria 77-71—148
Romain Langasque, France 74-70—144
Clement Charmasson, France 76-73—149
Khalin H Joshi, India 77-72—149
Yuto Katsuragawa, Japan 74-75—149
Dhruv Sheoran, India 75-74—149
Kartik Singh, India 73-76—149
Bernd Wiesberger, Austria 76-73—149
Daniel Rodrigues, Portugal 76-57—133
David Puig, Spain 77-64—141
Mikael Lindberg, Sweden 76-70—146
Veer Ahlawat, India 72-78—150
Albin Bergstrom, Sweden 77-73—150
Harrison Crowe, Australia 75-75—150
Ross Fisher, England 71-79—150
Pablo Larrazabal, Spain 72-78—150
Joost Luiten, Netherlands 75-75—150
David Ravetto, France 73-77—150
Rayhan Thomas, India 77-73—150
Jonathan Broomhead, South Africa 80-50—130
Rohan Dhole Patil, India 79-51—130
Kshitij Naveed Kaul, India 73-61—134
Angad Cheema, India 74-77—151
Joel Girrbach, Switzerland 74-77—151
Francesco Laporta, Italy 78-73—151
Shubhankar Sharma, India 77-74—151
Tobias Jonsson, Sweden 73-62—135
Mohd Azhar, India 74-78—152
Sam Bairstow, England 79-73—152
Rafa Cabrera Bello, Spain 73-79—152
Jordan Doull, Australia 74-78—152
Angel Hidalgo, Spain 78-74—152
Rikuya Hoshino, Japan 76-76—152
Jamal Hossain, Bangladesh 75-77—152
David Micheluzzi, Australia 78-74—152
Manu Gandas, India 75-74—149
Benjamin Schmidt, England 73-76—149
Tapy Ghai, India 79-74—153
Saptak Talwar, India 77-76—153
Honey Baisoya, India 78-76—154
Nathan Kimsey, England 74-80—154
Dylan Naidoo, South Africa 73-81—154
N Thangaraja, Sri Lanka 74-80—154
Shaurya Bhattacharya, India 79-67—146
Marcus Armitage, England 76-79—155
Fred Biondi, Brazil 80-75—155
Filippo Celli, Italy 77-78—155
Sean Crocker, United States 74-81—155
Oihan Guillamoundeguy, France 77-78—155
Badal Hossain, Bangladesh 76-79—155
Anshul Mishra, India 79-76—155
Elvis Smylie, Australia 79-76—155
Edoardo Molinari, Italy 74-82—156
Arjun Prasad, India 74-82—156
Jovan Rebula, South Africa 77-79—156
Robin Williams, South Africa 81-76—157
Joakim Lagergren, Sweden 75-83—158
Jack Yule, England 76-82—158
Ricardo Gouveia, Portugal 77-82—159
Abhinav Lohan, India 78-81—159
Anshul Kabthiyal, India 80-80—160
Sukhman Singh, India 83-59—142
Deepak Yadav, India 83-62—145
Yuvraj Sandhu, India 80-82—162
Kanav Chauhan, India 86-77—163
Rashid Khan, India 79-85—164
Shubham Jaglan, India 87-84—171
Joshua Berry, England 88-WD
Aaron Cockerill, Canada 81-WD
Jairaj Singh Sandhu, India 84-WD
Amardip Sinh Malik, India 89-WD
Akshay Sharma, India 89-WD

