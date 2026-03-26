Hero Indian Open Par Scores

Thursday
At DLF Golf & Country Club
New Delhi
Purse: $2.9 million
Yardage: 7,416; Par: 72
First Round
|Freddy Schott, Germany
|32-34—66
|-6
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-32—67
|-5
|Dan Bradbury, England
|35-33—68
|-4
|Martin Couvra, France
|34-35—69
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|33-36—69
|-3
|Calum Hill, Scotland
|34-35—69
|-3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-34—69
|-3
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-35—70
|-2
|Davis Bryant, United States
|34-36—70
|-2
|Jorge Campillo, Spain
|35-35—70
|-2
|Ewen Ferguson, Scotland
|33-37—70
|-2
|Alex Fitzpatrick, England
|33-37—70
|-2
|Grant Forrest, Scotland
|33-37—70
|-2
|Matthew Jordan, England
|36-34—70
|-2
|James Morrison, England
|35-35—70
|-2
|Quim Vidal, Spain
|36-34—70
|-2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|33-38—71
|-1
|Ugo Coussaud, France
|37-34—71
|-1
|MJ Daffue, South Africa
|37-34—71
|-1
|Jens Dantorp, Sweden
|33-38—71
|-1
|Manuel Elvira, Spain
|34-37—71
|-1
|Ross Fisher, England
|33-38—71
|-1
|Dylan Frittelli, South Africa
|34-37—71
|-1
|Jordan Gumberg, United States
|35-36—71
|-1
|Kota Kaneko, Japan
|36-35—71
|-1
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-36—71
|-1
|David Law, Scotland
|35-36—71
|-1
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|35-36—71
|-1
|Ryan Peake, Australia
|37-34—71
|-1
|Yurav Premlall, South Africa
|32-39—71
|-1
|Euan Walker, Scotland
|32-39—71
|-1
|Veer Ahlawat, India
|38-34—72
|E
|Matthew Baldwin, England
|36-36—72
|E
|Joe Dean, England
|35-37—72
|E
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|36-36—72
|E
|Pablo Larrazabal, Spain
|36-36—72
|E
|Matteo Manassero, Italy
|36-36—72
|E
|Francesco Molinari, Italy
|37-35—72
|E
|Anthony Quayle, Australia
|35-37—72
|E
|Andy Sullivan, England
|37-35—72
|E
|Mohd Azhar, India
|39-29—68
|+1
|Cameron Adam, Scotland
|35-38—73
|+1
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|36-37—73
|+1
|Om Prakash Chouhan, India
|34-39—73
|+1
|Casey Jarvis, South Africa
|39-34—73
|+1
|Tobias Jonsson, Sweden
|36-37—73
|+1
|Kshitij Naveed Kaul, India
|38-35—73
|+1
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-37—73
|+1
|Felix Mory, France
|40-33—73
|+1
|Dylan Naidoo, South Africa
|40-33—73
|+1
|David Ravetto, France
|38-35—73
|+1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|37-36—73
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|34-39—73
|+1
|Jack Senior, England
|36-37—73
|+1
|Kartik Singh, India
|36-37—73
|+1
|Darius Van Driel, Netherlands
|38-35—73
|+1
|Tom Vaillant, France
|38-31—69
|+2
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|36-38—74
|+2
|Adam Blomme, Sweden
|38-36—74
|+2
|Angad Cheema, India
|33-41—74
|+2
|Sean Crocker, United States
|36-38—74
|+2
|Jordan Doull, Australia
|36-38—74
|+2
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-39—74
|+2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|37-37—74
|+2
|Nathan Kimsey, England
|36-38—74
|+2
|Marcus Kinhult, Sweden
|38-36—74
|+2
|Romain Langasque, France
|36-38—74
|+2
|Stefano Mazzoli, Italy
|36-38—74
|+2
|Connor McKinney, Australia
|35-39—74
|+2
|Edoardo Molinari, Italy
|38-36—74
|+2
|Arjun Prasad, India
|38-36—74
|+2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|39-35—74
|+2
|N Thangaraja, Sri Lanka
|34-40—74
|+2
|Nick Voke, New Zealand
|36-38—74
|+2
|Jack Buchanan, Australia
|37-38—75
|+3
|Harrison Crowe, Australia
|38-37—75
|+3
|Manu Gandas, India
|35-40—75
|+3
|Julien Guerrier, France
|37-38—75
|+3
|Michael Hollick, South Africa
|36-39—75
|+3
|Jamal Hossain, Bangladesh
|38-37—75
|+3
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-38—75
|+3
|Junghwan Lee, South Korea
|36-39—75
|+3
|Joost Luiten, Netherlands
|38-37—75
|+3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-39—75
|+3
|Dhruv Sheoran, India
|38-37—75
|+3
|Daniel Young, Scotland
|34-41—75
|+3
|Clement Charmasson, France
|37-34—71
|+4
|Marcus Armitage, England
|38-38—76
|+4
|Rikuya Hoshino, Japan
|39-37—76
|+4
|Badal Hossain, Bangladesh
|39-37—76
|+4
|Frederic Lacroix, France
|36-40—76
|+4
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-40—76
|+4
|Oliver Lindell, Finland
|40-36—76
|+4
|Daniel Rodrigues, Portugal
|38-38—76
|+4
|Manoj S, India
|37-39—76
|+4
|Bernd Wiesberger, Austria
|38-38—76
|+4
|Jack Yule, England
|35-41—76
|+4
|Albin Bergstrom, Sweden
|41-36—77
|+5
|Akshay Bhatia, United States
|33-44—77
|+5
|Filippo Celli, Italy
|39-38—77
|+5
|Quentin Debove, France
|38-39—77
|+5
|Nacho Elvira, Spain
|39-38—77
|+5
|Ricardo Gouveia, Portugal
|39-38—77
|+5
|Oihan Guillamoundeguy, France
|38-39—77
|+5
|Khalin H Joshi, India
|41-36—77
|+5
|David Puig, Spain
|37-40—77
|+5
|Jovan Rebula, South Africa
|39-38—77
|+5
|Shubhankar Sharma, India
|41-36—77
|+5
|Maximilian Steinlechner, Austria
|39-38—77
|+5
|Saptak Talwar, India
|38-39—77
|+5
|Rayhan Thomas, India
|39-38—77
|+5
|Hugo Townsend, Sweden
|37-40—77
|+5
|Honey Baisoya, India
|40-38—78
|+6
|Angel Hidalgo, Spain
|38-40—78
|+6
|Francesco Laporta, Italy
|37-41—78
|+6
|Abhinav Lohan, India
|36-42—78
|+6
|David Micheluzzi, Australia
|39-39—78
|+6
|Sam Bairstow, England
|39-40—79
|+7
|Shaurya Bhattacharya, India
|38-41—79
|+7
|Rohan Dhole Patil, India
|37-42—79
|+7
|Tapy Ghai, India
|38-41—79
|+7
|Rashid Khan, India
|37-42—79
|+7
|Anshul Mishra, India
|39-40—79
|+7
|Elvis Smylie, Australia
|36-43—79
|+7
|Fred Biondi, Brazil
|42-38—80
|+8
|Jonathan Broomhead, South Africa
|42-38—80
|+8
|Anshul Kabthiyal, India
|42-38—80
|+8
|Yuvraj Sandhu, India
|41-39—80
|+8
|Aaron Cockerill, Canada
|44-37—81
|+9
|Robin Williams, South Africa
|37-44—81
|+9
|Sukhman Singh, India
|43-40—83
|+11
|Deepak Yadav, India
|42-41—83
|+11
|Jairaj Singh Sandhu, India
|39-45—84
|+12
|Kanav Chauhan, India
|45-41—86
|+14
|Shubham Jaglan, India
|38-49—87
|+15
|Joshua Berry, England
|44-44—88
|+16
|Amardip Sinh Malik, India
|44-45—89
|+17
|Akshay Sharma, India
|46-43—89
|+17
