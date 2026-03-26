Hero Indian Open Par Scores

The Associated Press

March 26, 2026, 2:04 PM

Thursday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,416; Par: 72

First Round

Freddy Schott, Germany 32-34—66 -6
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-32—67 -5
Dan Bradbury, England 35-33—68 -4
Martin Couvra, France 34-35—69 -3
Gregorio De Leo, Italy 33-36—69 -3
Calum Hill, Scotland 34-35—69 -3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69 -3
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-35—70 -2
Davis Bryant, United States 34-36—70 -2
Jorge Campillo, Spain 35-35—70 -2
Ewen Ferguson, Scotland 33-37—70 -2
Alex Fitzpatrick, England 33-37—70 -2
Grant Forrest, Scotland 33-37—70 -2
Matthew Jordan, England 36-34—70 -2
James Morrison, England 35-35—70 -2
Quim Vidal, Spain 36-34—70 -2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 33-38—71 -1
Ugo Coussaud, France 37-34—71 -1
MJ Daffue, South Africa 37-34—71 -1
Jens Dantorp, Sweden 33-38—71 -1
Manuel Elvira, Spain 34-37—71 -1
Ross Fisher, England 33-38—71 -1
Dylan Frittelli, South Africa 34-37—71 -1
Jordan Gumberg, United States 35-36—71 -1
Kota Kaneko, Japan 36-35—71 -1
Kazuma Kobori, New Zealand 35-36—71 -1
David Law, Scotland 35-36—71 -1
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-36—71 -1
Ryan Peake, Australia 37-34—71 -1
Yurav Premlall, South Africa 32-39—71 -1
Euan Walker, Scotland 32-39—71 -1
Veer Ahlawat, India 38-34—72 E
Matthew Baldwin, England 36-36—72 E
Joe Dean, England 35-37—72 E
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36-36—72 E
Pablo Larrazabal, Spain 36-36—72 E
Matteo Manassero, Italy 36-36—72 E
Francesco Molinari, Italy 37-35—72 E
Anthony Quayle, Australia 35-37—72 E
Andy Sullivan, England 37-35—72 E
Mohd Azhar, India 39-29—68 +1
Cameron Adam, Scotland 35-38—73 +1
Rafa Cabrera Bello, Spain 36-37—73 +1
Om Prakash Chouhan, India 34-39—73 +1
Casey Jarvis, South Africa 39-34—73 +1
Tobias Jonsson, Sweden 36-37—73 +1
Kshitij Naveed Kaul, India 38-35—73 +1
Thriston Lawrence, South Africa 36-37—73 +1
Felix Mory, France 40-33—73 +1
Dylan Naidoo, South Africa 40-33—73 +1
David Ravetto, France 38-35—73 +1
Brandon Robinson-Thompson, England 37-36—73 +1
Benjamin Schmidt, England 34-39—73 +1
Jack Senior, England 36-37—73 +1
Kartik Singh, India 36-37—73 +1
Darius Van Driel, Netherlands 38-35—73 +1
Tom Vaillant, France 38-31—69 +2
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-38—74 +2
Adam Blomme, Sweden 38-36—74 +2
Angad Cheema, India 33-41—74 +2
Sean Crocker, United States 36-38—74 +2
Jordan Doull, Australia 36-38—74 +2
Joel Girrbach, Switzerland 35-39—74 +2
Yuto Katsuragawa, Japan 37-37—74 +2
Nathan Kimsey, England 36-38—74 +2
Marcus Kinhult, Sweden 38-36—74 +2
Romain Langasque, France 36-38—74 +2
Stefano Mazzoli, Italy 36-38—74 +2
Connor McKinney, Australia 35-39—74 +2
Edoardo Molinari, Italy 38-36—74 +2
Arjun Prasad, India 38-36—74 +2
Sebastian Soderberg, Sweden 39-35—74 +2
N Thangaraja, Sri Lanka 34-40—74 +2
Nick Voke, New Zealand 36-38—74 +2
Jack Buchanan, Australia 37-38—75 +3
Harrison Crowe, Australia 38-37—75 +3
Manu Gandas, India 35-40—75 +3
Julien Guerrier, France 37-38—75 +3
Michael Hollick, South Africa 36-39—75 +3
Jamal Hossain, Bangladesh 38-37—75 +3
Joakim Lagergren, Sweden 37-38—75 +3
Junghwan Lee, South Korea 36-39—75 +3
Joost Luiten, Netherlands 38-37—75 +3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-39—75 +3
Dhruv Sheoran, India 38-37—75 +3
Daniel Young, Scotland 34-41—75 +3
Clement Charmasson, France 37-34—71 +4
Marcus Armitage, England 38-38—76 +4
Rikuya Hoshino, Japan 39-37—76 +4
Badal Hossain, Bangladesh 39-37—76 +4
Frederic Lacroix, France 36-40—76 +4
Mikael Lindberg, Sweden 36-40—76 +4
Oliver Lindell, Finland 40-36—76 +4
Daniel Rodrigues, Portugal 38-38—76 +4
Manoj S, India 37-39—76 +4
Bernd Wiesberger, Austria 38-38—76 +4
Jack Yule, England 35-41—76 +4
Albin Bergstrom, Sweden 41-36—77 +5
Akshay Bhatia, United States 33-44—77 +5
Filippo Celli, Italy 39-38—77 +5
Quentin Debove, France 38-39—77 +5
Nacho Elvira, Spain 39-38—77 +5
Ricardo Gouveia, Portugal 39-38—77 +5
Oihan Guillamoundeguy, France 38-39—77 +5
Khalin H Joshi, India 41-36—77 +5
David Puig, Spain 37-40—77 +5
Jovan Rebula, South Africa 39-38—77 +5
Shubhankar Sharma, India 41-36—77 +5
Maximilian Steinlechner, Austria 39-38—77 +5
Saptak Talwar, India 38-39—77 +5
Rayhan Thomas, India 39-38—77 +5
Hugo Townsend, Sweden 37-40—77 +5
Honey Baisoya, India 40-38—78 +6
Angel Hidalgo, Spain 38-40—78 +6
Francesco Laporta, Italy 37-41—78 +6
Abhinav Lohan, India 36-42—78 +6
David Micheluzzi, Australia 39-39—78 +6
Sam Bairstow, England 39-40—79 +7
Shaurya Bhattacharya, India 38-41—79 +7
Rohan Dhole Patil, India 37-42—79 +7
Tapy Ghai, India 38-41—79 +7
Rashid Khan, India 37-42—79 +7
Anshul Mishra, India 39-40—79 +7
Elvis Smylie, Australia 36-43—79 +7
Fred Biondi, Brazil 42-38—80 +8
Jonathan Broomhead, South Africa 42-38—80 +8
Anshul Kabthiyal, India 42-38—80 +8
Yuvraj Sandhu, India 41-39—80 +8
Aaron Cockerill, Canada 44-37—81 +9
Robin Williams, South Africa 37-44—81 +9
Sukhman Singh, India 43-40—83 +11
Deepak Yadav, India 42-41—83 +11
Jairaj Singh Sandhu, India 39-45—84 +12
Kanav Chauhan, India 45-41—86 +14
Shubham Jaglan, India 38-49—87 +15
Joshua Berry, England 44-44—88 +16
Amardip Sinh Malik, India 44-45—89 +17
Akshay Sharma, India 46-43—89 +17

