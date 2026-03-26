Ford Championship presented by Wild Horse Pass Scores

The Associated Press

March 26, 2026, 10:07 PM

Thursday

At The Cattail

Chandler, Ariz.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

First Round

Lydia Ko 30-30—60
Hyo Joo Kim 28-33—61
Nelly Korda 32-31—63
Frida Kinhult 32-32—64
Weiwei Zhang 34-30—64
Peiyun Chien 35-30—65
Manon De Roey 31-34—65
Esther Henseleit 34-31—65
Minami Katsu 34-31—65
Na Rin An 34-32—66
Jenny Bae 31-35—66
Akie Iwai 33-33—66
Somi Lee 33-33—66
Ruixin Liu 33-33—66
Emma McMyler 36-30—66
Nastasia Nadaud 33-33—66
Hae-Ran Ryu 32-34—66
Kokona Sakurai 34-32—66
Sophia Schubert 33-33—66
Rio Takeda 33-33—66
Dewi Weber 33-33—66
Laney Frye 35-32—67
Ayaka Furue 36-31—67
Megan Khang 34-33—67
Jeong Eun Lee5 35-32—67
Anna Nordqvist 31-36—67
Natasha Andrea Oon 33-34—67
Mimi Rhodes 34-33—67
Jenny Shin 35-32—67
Yani Tseng 33-34—67
Yana Wilson 36-31—67
Ina Yoon 34-33—67
Yuri Yoshida 34-33—67
Pajaree Anannarukarn 34-34—68
Saki Baba 35-33—68
Celine Borge 37-31—68
Helen Briem 33-35—68
Hye Jin Choi 34-34—68
Robyn Choi 36-32—68
In Gee Chun 35-33—68
Linn Grant 34-34—68
Nataliya Guseva 34-34—68
Nasa Hataoka 35-33—68
Chisato Iwai 35-33—68
Leona Maguire 33-35—68
Ryann O’Toole 36-32—68
Maja Stark 34-34—68
Carla Tejedo 35-33—68
Lottie Woad 36-32—68
Jing Yan 34-34—68
Amy Yang 34-34—68
Rose Zhang 35-33—68
Briana Chacon 34-35—69
Karis Davidson 36-33—69
Isi Gabsa 34-35—69
Melanie Green 34-35—69
Brooke Henderson 33-36—69
Jin Hee Im 35-34—69
Ariya Jutanugarn 35-34—69
MinJi Kang 34-35—69
Auston Kim 34-35—69
Maude-Aimee Leblanc 36-33—69
Ilhee Lee 34-35—69
Mary Liu 37-32—69
Gaby Lopez 34-35—69
Julia Lopez Ramirez 36-33—69
Yealimi Noh 34-35—69
Erica Shepherd 34-35—69
Riley Smyth 36-33—69
Asterisk Talley 36-33—69
Chiara Tamburlini 33-36—69
Jeeno Thitikul 34-35—69
Albane Valenzuela 35-34—69
Ruoning Yin 35-34—69
Chella Choi 35-35—70
Carlota Ciganda 35-35—70
Lauren Coughlin 35-35—70
Perrine Delacour 36-34—70
Lindy Duncan 34-36—70
You Min Hwang 37-33—70
Leah John 35-35—70
Sei Young Kim 37-33—70
Gina Kim 35-35—70
Jennifer Kupcho 36-34—70
Yan Liu 34-36—70
Alexa Pano 33-37—70
Cassie Porter 35-35—70
Madelene Sagstrom 37-33—70
Yuka Saso 37-33—70
Angel Yin 35-35—70
Arpichaya Yubol 34-36—70
Ana Belac 35-36—71
Gemma Dryburgh 34-37—71
Jodi Ewart Shadoff 34-37—71
Charley Hull 37-34—71
A Lim Kim 36-35—71
Dongeun Lee 35-36—71
Polly Mack 35-36—71
Brooke Matthews 36-35—71
Carolina Melgrati 36-35—71
Pauline Roussin 36-35—71
Mao Saigo 34-37—71
Linnea Strom 36-35—71
Jasmine Suwannapura 37-34—71
Suvichaya Vinijchaitham 35-36—71
Lauren Walsh 36-35—71
Miyu Yamashita 35-36—71
Aditi Ashok 38-34—72
Carla Bernat Escuder 36-36—72
Celine Boutier 37-35—72
Ssu-Chia Cheng 37-35—72
Allisen Corpuz 37-35—72
Amanda Doherty 38-34—72
Austin Ernst 36-36—72
Wei-Ling Hsu 37-35—72
Nanna Koerstz Madsen 37-35—72
Jessica Korda 35-37—72
Aline Krauter 36-36—72
Benedetta Moresco 39-33—72
Paula Reto 33-39—72
Gabriela Ruffels 36-36—72
Bailey Tardy 37-35—72
Lilia Vu 37-35—72
Erika Hara 38-35—73
Juniper Jang 37-36—73
Moriya Jutanugarn 36-37—73
Yuna Nishimura 37-36—73
Kum Kang Park 38-35—73
Pornanong Phatlum 38-35—73
Kate Villegas 40-33—73
Laetitia Beck 38-36—74
Soo Bin Joo 38-36—74
Yu Liu 35-39—74
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-38—74
Lizette Salas 34-40—74
Camille Boyd 38-37—75
Gurleen Kaur 39-36—75
Lexi Thompson 36-39—75
Hailee Cooper 38-38—76
Stephanie Kyriacou 39-37—76
Ingrid Lindblad 38-38—76
Hinako Shibuno 39-38—77
Patty Tavatanakit 41-36—77
Haeji Kang 38-41—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

