All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|58
|36
|16
|3
|3
|78
|182
|141
|Maine
|57
|33
|16
|6
|2
|74
|174
|142
|Adirondack
|57
|32
|17
|7
|1
|72
|164
|154
|Reading
|57
|30
|20
|6
|1
|67
|165
|166
|Trois-Rivieres
|57
|28
|25
|1
|3
|60
|161
|165
|Worcester
|57
|26
|24
|5
|2
|59
|152
|171
|Norfolk
|57
|24
|29
|4
|0
|52
|171
|197
|Greensboro
|58
|17
|35
|5
|1
|40
|152
|209
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|61
|40
|13
|6
|2
|88
|198
|124
|South Carolina
|59
|38
|18
|1
|2
|79
|183
|159
|Atlanta
|58
|37
|18
|2
|1
|77
|170
|143
|Savannah
|58
|28
|26
|3
|1
|60
|176
|165
|Jacksonville
|59
|23
|28
|7
|1
|54
|149
|192
|Greenville
|57
|23
|27
|6
|1
|53
|151
|175
|Orlando
|61
|24
|32
|4
|1
|53
|155
|188
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|58
|36
|14
|4
|4
|80
|202
|151
|Fort Wayne
|58
|34
|15
|9
|0
|77
|199
|150
|Indy
|58
|27
|22
|8
|1
|63
|146
|154
|Cincinnati
|58
|29
|26
|3
|0
|61
|175
|205
|Bloomington
|57
|29
|26
|2
|2
|58
|172
|180
|Kalamazoo
|57
|26
|25
|3
|3
|58
|181
|207
|Iowa
|58
|19
|33
|4
|2
|44
|149
|200
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|60
|47
|10
|2
|1
|97
|215
|132
|Idaho
|60
|36
|19
|4
|1
|77
|206
|187
|Allen
|58
|32
|21
|5
|0
|69
|198
|172
|Tahoe
|59
|29
|25
|2
|3
|63
|211
|214
|Wichita
|57
|24
|24
|5
|4
|57
|165
|177
|Utah
|60
|23
|28
|8
|1
|55
|198
|215
|Rapid City
|58
|24
|29
|4
|1
|53
|181
|201
|Tulsa
|59
|20
|34
|5
|0
|45
|152
|217
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Adirondack 2, Maine 1
Florida 4, Orlando 1
Jacksonville 2, Atlanta 0
Cincinnati 2, Bloomington 1
Kansas City 4, Iowa 0
Tulsa 3, Idaho 1
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack at Reading, 7 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Greenville at Savannah, 7 p.m.
Rapid City at Kalamazoo, 7 p.m.
Utah at Indy, 7 p.m.
Wheeling at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Allen at South Carolina, 7:05 p.m.
Greensboro at Norfolk, 7:05 p.m.
Maine at Worcester, 7:05 p.m.
Tahoe at Toledo, 7:15 p.m.
Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Kansas City at Wichita, 8:05 p.m.
Tulsa at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Wheeling at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Rapid City at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Worcester at Maine, 6 p.m.
Allen at South Carolina, 6:05 p.m.
Greenville at Savannah, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
Reading at Adirondack, 7 p.m.
Utah at Indy, 7 p.m.
Greensboro at Norfolk, 7:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Tahoe at Toledo, 7:15 p.m.
Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Tulsa at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Rapid City at Kalamazoo, 3 p.m.
Reading at Maine, 3 p.m.
Wheeling at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.
Allen at South Carolina, 3:05 p.m.
Greensboro at Norfolk, 3:05 p.m.
Utah at Indy, 4 p.m.
Greenville at Jacksonville, 5 p.m.
Iowa at Bloomington, 5 p.m.
Tahoe at Toledo, 5:15 p.m.
