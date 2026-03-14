BNP Paribas Open Results

Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Saturday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Semifinals
Jannik Sinner (2), Italy, def. Alexander Zverev (4), Germany, 6-2, 6-4.
Daniil Medvedev (11), Russia, def. Carlos Alcaraz (1), Spain, 6-3, 7-6 (3).
Men’s Doubles
Championship
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Arthur Rinderknech, France, and Valentin Vacherot, Monaco, 7-6 (3), 6-3.
Women’s Doubles
Championship
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (3), Czechia, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, 7-6 (4), 6-4.
Mixed Doubles
Championship
Belinda Bencic, Switzerland, and Flavio Cobolli, Italy, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Lloyd Glasspool (1), Britain, 6-3, 2-6, 10-7.
