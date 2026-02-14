NASCAR Craftsman Truck Fresh From Florida 250 Results

Friday
At Daytona International Speedway
Daytona Beach, Fla.
Lap length: 2.50 miles
(Start position in parentheses)
1. (10) Chandler Smith, Ford, 102 laps, 65 points.
2. (9) Giovanni Ruggiero, Toyota, 102, 35.
3. (11) Christian Eckes, Chevrolet, 102, 46.
4. (1) Ty Majeski, Ford, 102, 45.
5. (19) John H. Nemechek, Toyota, 102, 0.
6. (30) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 102, 0.
7. (22) Brenden Queen, RAM, 102, 32.
8. (7) Kaden Honeycutt, Toyota, 102, 34.
9. (6) Tyler Ankrum, Chevrolet, 102, 28.
10. (24) Stewart Friesen, Toyota, 102, 27.
11. (25) Nick Leitz, Toyota, 102, 31.
12. (27) Ben Rhodes, Ford, 102, 26.
13. (28) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 102, 24.
14. (23) Cole Butcher, Ford, 102, 23.
15. (13) Travis Pastrana, Chevrolet, 102, 22.
16. (33) Frankie Muniz, Ford, 102, 21.
17. (31) Daniel Dye, RAM, 102, 20.
18. (17) Clay Greenfield, Chevrolet, 102, 19.
19. (37) Timothy Tyrrell, RAM, 102, 18.
20. (29) Josh Reaume, Ford, 102, 17.
21. (34) Spencer Boyd, Chevrolet, 102, 16.
22. (16) Justin Haley, RAM, 102, 15.
23. (3) Tanner Gray, Toyota, 102, 23.
24. (2) Michael McDowell, Chevrolet, 101, 0.
25. (26) Kris Wright, Chevrolet, 101, 12.
26. (32) Daniel Hemric, Chevrolet, 101, 12.
27. (20) Dawson Sutton, Chevrolet, 101, 10.
28. (14) Taylor Gray, Toyota, 101, 0.
29. (5) Grant Enfinger, Chevrolet, 100, 9.
30. (21) Jason Kitzmiller, Chevrolet, 100, 7.
31. (35) Layne Riggs, Ford, 98, 15.
32. (8) Jake Garcia, Ford, 98, 5.
33. (36) Jason M. White, Ford, 98, 4.
34. (18) Corey LaJoie, Chevrolet, engine, 92, 0.
35. (4) Carson Hocevar, Chevrolet, suspension, 88, 0.
36. (15) Tony Stewart, RAM, accident, 39, 1.
37. (12) Cleetus Mitchell, Chevrolet, accident, 5, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 121.426 mph.
Time of Race: 2 hours, 6 minutes, .0 seconds.
Margin of Victory: 0.044 seconds.
Caution Flags: 6 for 31 laps.
Lead Changes: 32 among 12 drivers.
Lap Leaders: T.Majeski 0; M.McDowell 1-2; C.Hocevar 3; M.McDowell 4-9; C.Hocevar 10; M.McDowell 11; C.Hocevar 12; M.McDowell 13; C.Hocevar 14; M.McDowell 15-16; C.Hocevar 17; M.McDowell 18; C.Hocevar 19-23; J.Nemechek 24-28; C.Hocevar 29-33; L.Riggs 34; C.Smith 35-41; L.Riggs 42; N.Leitz 43-45; T.Majeski 46-50; J.Nemechek 51-52; C.Hocevar 53-57; J.Nemechek 58-60; T.Pastrana 61; J.Haley 62-63; T.Gray 64-65; J.Haley 66-83; T.Gray 84-92; M.McDowell 93; C.Eckes 94; M.McDowell 95-100; K.Honeycutt 101; C.Smith 102
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Haley, 2 times for 20 laps; M.McDowell, 8 times for 20 laps; C.Hocevar, 8 times for 20 laps; T.Gray, 2 times for 11 laps; J.Nemechek, 3 times for 10 laps; C.Smith, 2 times for 8 laps; T.Majeski, 2 times for 5 laps; N.Leitz, 1 time for 3 laps; L.Riggs, 2 times for 2 laps; C.Eckes, 1 time for 1 lap; K.Honeycutt, 1 time for 1 lap; T.Pastrana, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Smith, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Smith, 65; 2. C.Eckes, 46; 3. T.Majeski, 45; 4. G.Ruggiero, 35; 5. K.Honeycutt, 34; 6. B.Queen, 32; 7. N.Leitz, 31; 8. T.Ankrum, 28; 9. S.Friesen, 27; 10. B.Rhodes, 26; 11. A.Perez De Lara, 24; 12. C.Butcher, 23; 13. T.Gray, 23; 14. T.Pastrana, 22; 15. F.Muniz, 21; 16. D.Dye, 20.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.