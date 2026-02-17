Czech Republic 3, Denmark 2

First Period_Penalties_Jan Rutta, Czechia (holding the stick), 7:06. Oliver Lauridsen, Denmark (tripping), 17:54.
Second Period_1. Czechia, Martin Necas (Filip Hronek, Roman Cervenka), 25:39 (pp). 2. Denmark, Alexander True (Joachim Blichfeld), 29:02. 3. Czechia, David Kampf (Jan Rutta, Martin Necas), 30:15. 4. Czechia, Roman Cervenka (David Pastrnak), 31:24. 5. Denmark, Nick Olesen (Oscar Moelgaard, Joachim Blichfeld), 37:12 (pp). Penalties_Lars Eller, Denmark (high sticking), 24:03. Tomas Hertl, Czechia (tripping), 35:21.
Third Period_No scoring. Penalties_Radko Gudas, Czechia (interference on a goalkeeper), 48:13. Tomas Hertl, Czechia (elbowing), 51:31.
Shots on Goal_Czechia 8-18-5_31. Denmark 6-8-12_26.
Goalies_Czech Republic, Lukas Dostal, Daniel Vladar. Denmark, Mads Sogaard, Frederik Andersen.
Referees_Dan O’Rourke, Canada; Kyle Rehman, Canada. Nick Briganti, United States; Jake Davis, United States.
_____
