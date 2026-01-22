Live Radio
The American Express Par Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 7:17 PM

Thursday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,210 yards; Par 72

Purse: $9.2 million

First Round

Note: Tournament is played on three courses.

Pierceson Coody 33b-29b—62 -10
Min Woo Lee 31b-31b—62 -10
Patrick Cantlay 31b-32b—63 -9
Jason Day 31c-32c—63 -9
Ben Griffin 30b-33b—63 -9
Si Woo Kim 32b-31b—63 -9
Seonghyeon Kim 32a-31a—63 -9
Robert MacIntyre 31b-32b—63 -9
Matthew McCarty 33a-30a—63 -9
Scottie Scheffler 30a-33a—63 -9
Vince Whaley 31b-32b—63 -9
Jacob Bridgeman 34b-30b—64 -8
Eric Cole 30b-34b—64 -8
Tom Hoge 34b-30b—64 -8
Billy Horschel 31b-33b—64 -8
Andrew Novak 33a-31a—64 -8
Matthieu Pavon 33b-31b—64 -8
Jordan L. Smith 34b-30b—64 -8
Sam Stevens 32a-32a—64 -8
Zachary Bauchou 30b-35b—65 -7
Sam Burns 33a-32a—65 -7
Davis Chatfield 33b-32b—65 -7
Harris English 33a-32a—65 -7
Russell Henley 31a-34a—65 -7
Beau Hossler 32c-33c—65 -7
Keita Nakajima 32a-33a—65 -7
Adam Scott 31b-34b—65 -7
Nick Taylor 32a-33a—65 -7
Will Zalatoris 31a-34a—65 -7
Rafael Campos 33b-33b—66 -6
Wyndham Clark 31b-35b—66 -6
Zecheng Dou 33c-33c—66 -6
Austin Eckroat 33b-33b—66 -6
Harry Higgs 34b-32b—66 -6
Max Homa 32c-34c—66 -6
Mark Hubbard 31b-35b—66 -6
Matt Kuchar 34a-32a—66 -6
Peter Malnati 32a-34a—66 -6
Max McGreevy 33a-33a—66 -6
William Mouw 33a-33a—66 -6
Chandler Phillips 35b-31b—66 -6
J.T. Poston 33c-33c—66 -6
Davis Riley 34b-32b—66 -6
Austin Smotherman 32c-34c—66 -6
Jackson Suber 31a-35a—66 -6
Michael Thorbjornsen 33a-33a—66 -6
Matt Wallace 34b-32b—66 -6
Gary Woodland 32c-34c—66 -6
Dylan Wu 34b-32b—66 -6
Kevin Yu 33a-33a—66 -6
Blades Brown 33a-34a—67 -5
Daniel Brown 35b-32b—67 -5
Bud Cauley 34a-33a—67 -5
Nicolas Echavarria 32a-35a—67 -5
David Ford 33a-34a—67 -5
Rickie Fowler 31a-36a—67 -5
Max Greyserman 35a-32a—67 -5
Emiliano Grillo 34b-33b—67 -5
Zach Johnson 34a-33a—67 -5
Takumi Kanaya 32b-35b—67 -5
Denny McCarthy 31c-36c—67 -5
John Parry 36b-31b—67 -5
Taylor Pendrith 32a-35a—67 -5
Seamus Power 34c-33c—67 -5
Chad Ramey 33b-34b—67 -5
Matti Schmid 33b-34b—67 -5
Alex Smalley 33a-34a—67 -5
Kevin Streelman 32a-35a—67 -5
Erik Van Rooyen 33a-34a—67 -5
Karl Vilips 32a-35a—67 -5
Ludvig Aberg 33a-35a—68 -4
Daniel Berger 35a-33a—68 -4
Christiaan Bezuidenhout 33b-35b—68 -4
Akshay Bhatia 35a-33a—68 -4
Ricky Castillo 38b-30b—68 -4
Tony Finau 35a-33a—68 -4
Patrick Fishburn 34a-34a—68 -4
Steven Fisk 35b-33b—68 -4
Doug Ghim 33b-35b—68 -4
Emilio Gonzalez 35b-33b—68 -4
Ryo Hisatsune 35c-33c—68 -4
Rasmus Hojgaard 34b-34b—68 -4
John Keefer 35a-33a—68 -4
Hank Lebioda 35b-33b—68 -4
Seung-taek Lee 35a-33a—68 -4
Hao-Tong Li 34a-34a—68 -4
David Lipsky 33b-35b—68 -4
Keith Mitchell 33a-35a—68 -4
Alex Noren 33c-35c—68 -4
Sam Ryder 35b-33b—68 -4
Adrien Saddier 35a-33a—68 -4
Isaiah Salinda 33b-35b—68 -4
Chandler Blanchet 35a-34a—69 -3
Joel Dahmen 33c-36c—69 -3
Jason Dufner 34c-35c—69 -3
Matt Fitzpatrick 34b-35b—69 -3
Kensei Hirata 35b-34b—69 -3
Chan Kim 34c-35c—69 -3
Chris Kirk 36b-33b—69 -3
Patton Kizzire 34c-35c—69 -3
Gordon Sargent 35a-34a—69 -3
Davis Thompson 36c-33c—69 -3
Sami Valimaki 35b-34b—69 -3
Camilo Villegas 34a-35a—69 -3
Carson Young 35c-34c—69 -3
Luke Clanton 37a-33a—70 -2
Cameron Davis 34a-36a—70 -2
Brice Garnett 34a-36a—70 -2
Ryan Gerard 36c-34c—70 -2
Joe Highsmith 34c-36c—70 -2
Lee Hodges 35c-35c—70 -2
Mac Meissner 33c-37c—70 -2
Taylor Moore 34c-36c—70 -2
Patrick Rodgers 36c-34c—70 -2
Jhonattan Vegas 36b-34b—70 -2
Kris Ventura 35c-35c—70 -2
Sudarshan Yellamaraju 35b-35b—70 -2
Michael Brennan 37c-34c—71 -1
Frankie Capan 37a-34a—71 -1
Adrien Dumont De Chassart 38c-33c—71 -1
A.J. Ewart 35c-36c—71 -1
Lanto Griffin 33a-38a—71 -1
Stephan Jaeger 34c-37c—71 -1
Michael Kim 35c-36c—71 -1
Kurt Kitayama 36c-35c—71 -1
Andrew Landry 35b-36b—71 -1
Justin Lower 36b-35b—71 -1
Marcelo Rozo 33c-38c—71 -1
Brandt Snedeker 35c-36c—71 -1
Sahith Theegala 34c-37c—71 -1
Harry Hall 34c-38c—72 E
Charley Hoffman 35c-37c—72 E
Mackenzie Hughes 37b-35b—72 E
Tom Kim 35c-37c—72 E
Andrew Putnam 35c-37c—72 E
Justin Rose 37a-35a—72 E
Kevin Roy 32c-40c—72 E
Neal Shipley 35c-37c—72 E
Sepp Straka 36a-36a—72 E
Jesper Svensson 37b-35b—72 E
Danny Walker 34c-38c—72 E
Michael Block 36c-37c—73 +1
Brian Harman 34c-39c—73 +1
Jeffrey Kang 35c-38c—73 +1
Adam Long 36a-37a—73 +1
Aldrich Potgieter 34c-39c—73 +1
Brian Campbell 35c-39c—74 +2
Adam Svensson 35c-39c—74 +2
John VanDerLaan 37c-37c—74 +2
Adam Schenk 39b-36b—75 +3
Nick Dunlap 41c-36c—77 +5
Rico Hoey 38c-39c—77 +5
Christo Lamprecht 36a-41a—77 +5
Jimmy Stanger 35c-42c—77 +5
Pontus Nyholm 42c-36c—78 +6
Alejandro Tosti 35c-43c—78 +6

