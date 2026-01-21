Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Jan. 26 – Feb. 1

The Associated Press

January 21, 2026, 10:05 AM

Adv24-25

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 26

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Louisville at Duke

FS1 — Penn St. at Ohio St.

9 p.m.

ESPN — Arizona at BYU

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

CBSSN — Bucknell at Lafayette

7 p.m.

ESPNU — Tennessee at Mississippi

8 p.m.

SECN — Florida at LSU

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. The Bay Golf Club

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Orlando at Cleveland

8 p.m.

PEACOCK — Portland at Boston

9:30 p.m.

PEACOCK — Golden State at Minnesota

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Boston at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Everton

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

3 a.m. (Tuesday)

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

_____

Tuesday, Jan. 27

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Wake Forest at Pittsburgh

6:30 p.m.

FS1 — Michigan St. at Rutgers

7 p.m.

CBSSN — Richmond at VCU

ESPN — Arkansas at Oklahoma

ESPN2 — Virginia at Notre Dame

ESPNU — Syracuse at NC State

PEACOCK — Nebraska at Michigan

SECN — Tennessee at Georgia

7:30 p.m.

TNT — Providence at UConn

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech

8:30 p.m.

FS1 — Kansas St. at West Virginia

9 p.m.

CBSSN — Saint Joseph’s at Loyola of Chicago

ESPN — Kentucky at Vanderbilt

ESPNU — UMass at Miami (Ohio)

PEACOCK — Purdue at Indiana

SECN — Missouri at Alabama

9:30 p.m.

TNT — Creighton at Marquette

10:30 p.m.

FS1 — Grand Canyon at Nevada

11 p.m.

CBSSN — New Mexico at UNLV

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Milwaukee at Philadelphia

PEACOCK — Milwaukee at Philadelphia

10 p.m.

NBC — Regional Coverage: L.A. Clippers at Utah

PEACOCK — L.A. Clippers at Utah

TENNIS

3 a.m.

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

3 a.m. (Wednesday)

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

_____

Wednesday, Jan. 28

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Baylor at Cincinnati

7 p.m.

ACCN — California at Florida St.

BTN — Southern Cal at Iowa

CBSSN — Davidson at Georgia Tech

ESPN2 — Texas at Auburn

ESPNU — Rice at East Carolina

PEACOCK — Butler at St. John’s

SECN — Mississippi St. at LSU

7:30 p.m.

PEACOCK — Xavier at Seton Hall

8:30 p.m.

FS1 — DePaul at Georgetown

9 p.m.

ACCN — Stanford at Miami

BTN — Minnesota at Wisconsin

ESPN2 — Houston at TCU

ESPNU — South Florida at Tulane

SECN — Florida at South Carolina

10:30 p.m.

FS1 — Colorado St. at San Diego St.

11 p.m.

BTN — UCLA at Oregon

CBSSN — San Francisco at Santa Clara

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

PEACOCK — Xavier at UConn

COLLEGE FOOTBALL

5 p.m.

ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

GOLF

3:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Cleveland

9:35 p.m.

ESPN — San Antonio at Houston

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Philadelphia at Columbus

TRUTV — Philadelphia at Columbus

TENNIS

3 a.m.

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

3:30 a.m. (Thursday)

ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

_____

Thursday, Jan. 29

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

CBSSN — Samford at Furman

7 p.m.

CBSSN — Liberty at MTSU

FS1 — Colorado at Iowa St.

8 p.m.

ESPN2 — FAU at Memphis

PEACOCK — Penn St. at Northwestern

9 p.m.

CBSSN — UNC-Wilmington at Towson

ESPNU — Presbyterian at High Point

FS1 — Washington at Illinois

11 p.m.

ESPNU — Hawaii at UC Irvine

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Stonehill at Fairleigh Dickinson

6 p.m.

ACCN — NC State at Boston College

BTN — Michigan St. at Purdue

ESPN — Kansas at TCU

6:30 p.m.

SECN — Alabama at Georgia

7 p.m.

PEACOCK — Michigan at Indiana

ESPNU — Quinnipiac at Fairfield

8 p.m.

ACCN — Duke at Miami

BTN — Wisconsin at Ohio St.

ESPN — Louisville at Stanford

9 p.m.

PEACOCK — Iowa at Southern Cal

SECN — South Carolina at Auburn

COLLEGE FOOTBALL

2:30 p.m.

ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

11:30 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, First Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, First Round, Torrey Pines South Course, San Diego

3:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Second Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Milwaukee at Washington

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Minnesota

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

3 p.m.

ESPN2 — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

10:30 p.m.

ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

3:30 a.m. (Friday)

ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

_____

Friday, Jan. 30

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Kent St. at Akron

7 p.m.

FS1 — Providence at Villanova

8 p.m.

CBSSN — Dayton at Saint Louis

ESPNU — TBA

FOX — Michigan at Michigan St.

9 p.m.

ESPN2 — Loyola of Chicago at VCU

FS1 — Boise St. at Grand Canyon

10 p.m.

CBSSN — UNLV at Nevada

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Columbia at Princeton

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

SECN — Oklahoma at Kentucky

7:30 p.m.

ESPN2 — Arkansas at Florida

7:45 p.m.

SECN — LSU at Missouri

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

ACCN — Virginia Tech at NC State

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Second Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

11:30 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Second Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Second Round, Torrey Pines South Course, San Diego

4 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Third Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Memphis at New Orleans

10:05 p.m.

ESPN — Detroit at Golden State

NHL HOCKEY

8:30 p.m.

NHLN — Columbus at Chicago

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

3:30 a.m. (Saturday)

ESPN — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia

_____

Saturday, Jan. 31

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at Clemson

CBSSN — Campbell at William & Mary

ESPN — Duke at Virginia Tech

ESPN2 — Texas Tech at UCF

FOX — Cincinnati at Houston

PEACOCK — Marquette at Seton Hall

TNT — Georgetown at Butler

1 p.m.

CBS — San Diego St. at Utah St.

FS1 — DePaul at Xavier

SECN — Texas A&M at Georgia

1:30 p.m.

CW — Virginia at Boston College

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Georgia Tech

CBSSN — ETSU at Wofford

ESPN — SMU at Louisville

ESPN2 — Texas at Oklahoma

ESPNU — LIU Brooklyn at CCSU

FOX — Ohio St. at Wisconsin

TNT — Arizona at Arizona St.

2:30 p.m.

USA — Saint Joseph’s at La Salle

3:30 p.m.

SECN — Mississippi St. at Missouri

3:45 p.m.

CW — NC State at Wake Forest

4 p.m.

ACCN — California at Miami

CBSSN — W. Kentucky at MTSU

ESPN — TBA

ESPN2 — Baylor at West Virginia

ESPNU — Norfolk St. at Howard

4:30 p.m.

USA — Davidson at Richmond

5 p.m.

PEACOCK — Indiana at UCLA

6 p.m.

ACCN — Stanford at Florida St.

CW — Notre Dame at Syracuse

CBSSN — Bradley at Drake

ESPN2 — Oklahoma St. at Utah

ESPNU — Rice at Charlotte

SECN — LSU at South Carolina

6:30 p.m.

ESPN — Kentucky at Arkansas

USA — George Mason at St Bonaventure

7 p.m.

PEACOCK — Rutgers at Southern Cal

8 p.m.

BTN — Washington at Northwestern

CBSSN — Murray St. at Belmont

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FOX — UConn at Creighton

8:30 p.m.

ESPN — Auburn at Tennessee

SECN — Vanderbilt at Mississippi

9:30 p.m.

FS1 — Colorado St. at Wyoming

10 p.m.

CBSSN — New Mexico at San Jose St.

ESPN2 — Louisiana Tech at Sam Houston St.

10:30 p.m.

ESPN — Saint Mary’s (Calif.) at Gonzaga

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

3 p.m.

FS1 — Colorado St. at UNLV

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — TBA

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Third Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego

GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Third Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at Charlotte

8:30 p.m.

ABC — Dallas at Houston

NHL HOCKEY

1 p.m.

ABC — Colorado at Detroit

3:30 p.m.

ABC — N.Y. Rangers at Pittsburgh

7 p.m.

NHLN — Montreal at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

12:30 p.m.

USA — English Premier League: West Ham United at Chelsea

3 p.m.

NBC — English Premier League: Newcastle United at Liverpool

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia

9 a.m.

ESPN2 — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia (Taped)

3:30 a.m. (Sunday)

ESPN — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia

_____

Sunday, Feb. 1

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

USA — Rhode Island at Duquesne

1 p.m.

ABC — Alabama at Florida

CBS — Purdue at Maryland

ESPN2 — Chattanooga at Furman

2 p.m.

CBSSN — UMKC at St. Thomas (Minn.)

ESPNU — Wichita St. at Tulsa

FOX — Iowa St. at Kansas St.

PEACOCK — Minnesota at Penn St.

TNT — TCU at Colorado

TRUTV — TCU at Colorado

3 p.m.

ESPN2 — Tulane at Memphis

4 p.m.

FS1 — Illinois at Nebraska

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Wake Forest at Duke

ESPNU — Richmond at VCU

FOX — Tennessee at UConn

SECN — Alabama at LSU

1 p.m.

ESPN — Baylor at West Virginia

2 p.m.

ACCN — Boston College at Georgia Tech

FS1 — TCU at Texas Tech

SECN — Kentucky at Arkansas

USA — George Washington at Dayton

3 p.m.

ABC — Oklahoma at Texas

TRUTV — Creighton at Seton Hall

4 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

SECN — Florida at Vanderbilt

5 p.m.

TRUTV — Marquette at Georgetown

6 p.m.

BTN — Nebraska at Ohio St.

FS1 — Illinois at Washington

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — Iowa St. at Denver

6 p.m.

SECN — Auburn at Georgia

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego

2 p.m.

NBC — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Final Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego

LACROSSE (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NLL: Saskatchewan at Calgary

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

ESPN — Milwaukee at Boston

7 p.m.

NBC — L.A. Lakers at New York

PEACOCK — L.A. Lakers at New York

9:30 p.m.

NBC — Oklahoma City at Denver

PEACOCK — Oklahoma City at Denver

NHL HOCKEY

6:30 p.m.

ESPN — Boston vs. Tampa Bay, Tampa Bay, Fla.

9:30 p.m.

ESPN — Vegas at Anaheim

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Crystal Palace at Nottingham Forest

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia

9 a.m.

ESPN2 — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia (Taped)

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

ESPN2 — League One: Madison at Houston

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up