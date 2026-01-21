Sports on TV for Jan. 26 – Feb. 1

Adv24-25
Monday, Jan. 26
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — Louisville at Duke
FS1 — Penn St. at Ohio St.
9 p.m.
ESPN — Arizona at BYU
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4:30 p.m.
CBSSN — Bucknell at Lafayette
7 p.m.
ESPNU — Tennessee at Mississippi
8 p.m.
SECN — Florida at LSU
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. The Bay Golf Club
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Orlando at Cleveland
8 p.m.
PEACOCK — Portland at Boston
9:30 p.m.
PEACOCK — Golden State at Minnesota
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Boston at N.Y. Rangers
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Leeds United at Everton
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
3 a.m. (Tuesday)
ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
_____
Tuesday, Jan. 27
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Wake Forest at Pittsburgh
6:30 p.m.
FS1 — Michigan St. at Rutgers
7 p.m.
CBSSN — Richmond at VCU
ESPN — Arkansas at Oklahoma
ESPN2 — Virginia at Notre Dame
ESPNU — Syracuse at NC State
PEACOCK — Nebraska at Michigan
SECN — Tennessee at Georgia
7:30 p.m.
TNT — Providence at UConn
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech
8:30 p.m.
FS1 — Kansas St. at West Virginia
9 p.m.
CBSSN — Saint Joseph’s at Loyola of Chicago
ESPN — Kentucky at Vanderbilt
ESPNU — UMass at Miami (Ohio)
PEACOCK — Purdue at Indiana
SECN — Missouri at Alabama
9:30 p.m.
TNT — Creighton at Marquette
10:30 p.m.
FS1 — Grand Canyon at Nevada
11 p.m.
CBSSN — New Mexico at UNLV
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Milwaukee at Philadelphia
PEACOCK — Milwaukee at Philadelphia
10 p.m.
NBC — Regional Coverage: L.A. Clippers at Utah
PEACOCK — L.A. Clippers at Utah
TENNIS
3 a.m.
ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
3 a.m. (Wednesday)
ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
_____
Wednesday, Jan. 28
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Baylor at Cincinnati
7 p.m.
ACCN — California at Florida St.
BTN — Southern Cal at Iowa
CBSSN — Davidson at Georgia Tech
ESPN2 — Texas at Auburn
ESPNU — Rice at East Carolina
PEACOCK — Butler at St. John’s
SECN — Mississippi St. at LSU
7:30 p.m.
PEACOCK — Xavier at Seton Hall
8:30 p.m.
FS1 — DePaul at Georgetown
9 p.m.
ACCN — Stanford at Miami
BTN — Minnesota at Wisconsin
ESPN2 — Houston at TCU
ESPNU — South Florida at Tulane
SECN — Florida at South Carolina
10:30 p.m.
FS1 — Colorado St. at San Diego St.
11 p.m.
BTN — UCLA at Oregon
CBSSN — San Francisco at Santa Clara
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
PEACOCK — Xavier at UConn
COLLEGE FOOTBALL
5 p.m.
ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.
GOLF
3:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — L.A. Lakers at Cleveland
9:35 p.m.
ESPN — San Antonio at Houston
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Philadelphia at Columbus
TRUTV — Philadelphia at Columbus
TENNIS
3 a.m.
ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
3:30 a.m. (Thursday)
ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia
_____
Thursday, Jan. 29
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
CBSSN — Samford at Furman
7 p.m.
CBSSN — Liberty at MTSU
FS1 — Colorado at Iowa St.
8 p.m.
ESPN2 — FAU at Memphis
PEACOCK — Penn St. at Northwestern
9 p.m.
CBSSN — UNC-Wilmington at Towson
ESPNU — Presbyterian at High Point
FS1 — Washington at Illinois
11 p.m.
ESPNU — Hawaii at UC Irvine
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Stonehill at Fairleigh Dickinson
6 p.m.
ACCN — NC State at Boston College
BTN — Michigan St. at Purdue
ESPN — Kansas at TCU
6:30 p.m.
SECN — Alabama at Georgia
7 p.m.
PEACOCK — Michigan at Indiana
ESPNU — Quinnipiac at Fairfield
8 p.m.
ACCN — Duke at Miami
BTN — Wisconsin at Ohio St.
ESPN — Louisville at Stanford
9 p.m.
PEACOCK — Iowa at Southern Cal
SECN — South Carolina at Auburn
COLLEGE FOOTBALL
2:30 p.m.
ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
11:30 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, First Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, First Round, Torrey Pines South Course, San Diego
3:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Second Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Milwaukee at Washington
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Oklahoma City at Minnesota
TENNIS
3:30 a.m.
ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia
3 p.m.
ESPN2 — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia
10:30 p.m.
ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia
3:30 a.m. (Friday)
ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia
_____
Friday, Jan. 30
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Kent St. at Akron
7 p.m.
FS1 — Providence at Villanova
8 p.m.
CBSSN — Dayton at Saint Louis
ESPNU — TBA
FOX — Michigan at Michigan St.
9 p.m.
ESPN2 — Loyola of Chicago at VCU
FS1 — Boise St. at Grand Canyon
10 p.m.
CBSSN — UNLV at Nevada
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Columbia at Princeton
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
SECN — Oklahoma at Kentucky
7:30 p.m.
ESPN2 — Arkansas at Florida
7:45 p.m.
SECN — LSU at Missouri
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
ACCN — Virginia Tech at NC State
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Second Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
11:30 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Second Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Second Round, Torrey Pines South Course, San Diego
4 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Third Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Memphis at New Orleans
10:05 p.m.
ESPN — Detroit at Golden State
NHL HOCKEY
8:30 p.m.
NHLN — Columbus at Chicago
TENNIS
3:30 a.m.
ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia
3:30 a.m. (Saturday)
ESPN — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia
_____
Saturday, Jan. 31
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at Clemson
CBSSN — Campbell at William & Mary
ESPN — Duke at Virginia Tech
ESPN2 — Texas Tech at UCF
FOX — Cincinnati at Houston
PEACOCK — Marquette at Seton Hall
TNT — Georgetown at Butler
1 p.m.
CBS — San Diego St. at Utah St.
FS1 — DePaul at Xavier
SECN — Texas A&M at Georgia
1:30 p.m.
CW — Virginia at Boston College
2 p.m.
ACCN — North Carolina at Georgia Tech
CBSSN — ETSU at Wofford
ESPN — SMU at Louisville
ESPN2 — Texas at Oklahoma
ESPNU — LIU Brooklyn at CCSU
FOX — Ohio St. at Wisconsin
TNT — Arizona at Arizona St.
2:30 p.m.
USA — Saint Joseph’s at La Salle
3:30 p.m.
SECN — Mississippi St. at Missouri
3:45 p.m.
CW — NC State at Wake Forest
4 p.m.
ACCN — California at Miami
CBSSN — W. Kentucky at MTSU
ESPN — TBA
ESPN2 — Baylor at West Virginia
ESPNU — Norfolk St. at Howard
4:30 p.m.
USA — Davidson at Richmond
5 p.m.
PEACOCK — Indiana at UCLA
6 p.m.
ACCN — Stanford at Florida St.
CW — Notre Dame at Syracuse
CBSSN — Bradley at Drake
ESPN2 — Oklahoma St. at Utah
ESPNU — Rice at Charlotte
SECN — LSU at South Carolina
6:30 p.m.
ESPN — Kentucky at Arkansas
USA — George Mason at St Bonaventure
7 p.m.
PEACOCK — Rutgers at Southern Cal
8 p.m.
BTN — Washington at Northwestern
CBSSN — Murray St. at Belmont
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FOX — UConn at Creighton
8:30 p.m.
ESPN — Auburn at Tennessee
SECN — Vanderbilt at Mississippi
9:30 p.m.
FS1 — Colorado St. at Wyoming
10 p.m.
CBSSN — New Mexico at San Jose St.
ESPN2 — Louisiana Tech at Sam Houston St.
10:30 p.m.
ESPN — Saint Mary’s (Calif.) at Gonzaga
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
3 p.m.
FS1 — Colorado St. at UNLV
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — TBA
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Third Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego
GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Third Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.
3:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — San Antonio at Charlotte
8:30 p.m.
ABC — Dallas at Houston
NHL HOCKEY
1 p.m.
ABC — Colorado at Detroit
3:30 p.m.
ABC — N.Y. Rangers at Pittsburgh
7 p.m.
NHLN — Montreal at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
12:30 p.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Chelsea
3 p.m.
NBC — English Premier League: Newcastle United at Liverpool
TENNIS
3:30 a.m.
ESPN — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia
9 a.m.
ESPN2 — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia (Taped)
3:30 a.m. (Sunday)
ESPN — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia
_____
Sunday, Feb. 1
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
USA — Rhode Island at Duquesne
1 p.m.
ABC — Alabama at Florida
CBS — Purdue at Maryland
ESPN2 — Chattanooga at Furman
2 p.m.
CBSSN — UMKC at St. Thomas (Minn.)
ESPNU — Wichita St. at Tulsa
FOX — Iowa St. at Kansas St.
PEACOCK — Minnesota at Penn St.
TNT — TCU at Colorado
TRUTV — TCU at Colorado
3 p.m.
ESPN2 — Tulane at Memphis
4 p.m.
FS1 — Illinois at Nebraska
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Wake Forest at Duke
ESPNU — Richmond at VCU
FOX — Tennessee at UConn
SECN — Alabama at LSU
1 p.m.
ESPN — Baylor at West Virginia
2 p.m.
ACCN — Boston College at Georgia Tech
FS1 — TCU at Texas Tech
SECN — Kentucky at Arkansas
USA — George Washington at Dayton
3 p.m.
ABC — Oklahoma at Texas
TRUTV — Creighton at Seton Hall
4 p.m.
ACCN — Florida St. at Clemson
SECN — Florida at Vanderbilt
5 p.m.
TRUTV — Marquette at Georgetown
6 p.m.
BTN — Nebraska at Ohio St.
FS1 — Illinois at Washington
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — Iowa St. at Denver
6 p.m.
SECN — Auburn at Georgia
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego
2 p.m.
NBC — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Final Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego
LACROSSE (MEN’S)
7 p.m.
ESPNU — NLL: Saskatchewan at Calgary
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
ESPN — Milwaukee at Boston
7 p.m.
NBC — L.A. Lakers at New York
PEACOCK — L.A. Lakers at New York
9:30 p.m.
NBC — Oklahoma City at Denver
PEACOCK — Oklahoma City at Denver
NHL HOCKEY
6:30 p.m.
ESPN — Boston vs. Tampa Bay, Tampa Bay, Fla.
9:30 p.m.
ESPN — Vegas at Anaheim
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Crystal Palace at Nottingham Forest
TENNIS
3:30 a.m.
ESPN — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia
9 a.m.
ESPN2 — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia (Taped)
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ESPN2 — League One: Madison at Houston
_____
