Sports on TV for Friday, Jan. 2

The Associated Press

January 1, 2026, 2:10 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Jan. 2

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Lamar at McNeese St.

ESPNU — Kennesaw St. at Liberty

PEACOCK — Southern Cal at Michigan

7:30 p.m.

PEACOCK — Oregon at Maryland

8 p.m.

ACCN — Louisville at Stanford

PEACOCK — Ohio St. at Rutgers

9 p.m.

ESPN2 — West Virginia at Iowa St.

PEACOCK — Michigan St. at Nebraska

11 p.m.

ESPN2 — Notre Dame at California

COLLEGE FOOTBALL

1 p.m.

ESPN — Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas St., Fort Worth, Texas

4:30 p.m.

ESPN — AutoZone Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati, Memphis, Tenn.

8 p.m.

ESPN — Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi St., Charlotte, N.C.

FOX — Trust & Will Holiday Bowl: Arizona vs. SMU, San Diego

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

2 p.m.

NBATV — Dream City (Ariz.) vs. Dynamic Prep (Texas)

3:30 p.m.

NBATV — Rainier Beach (Wash.) vs. Matar Dei (Calif.)

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (BOY’S)

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: Sweden vs. Latvia, Quarterfinal, Saint Paul, Minn.

6 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: U.S. vs. Finland, Quarterfinal, Saint Paul, Minn.

8:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: Canada vs. Slovakia, Quarterfinal, Minneapolis

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Cleveland

10 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Golden State

NBL BASKETBALL

3:30 a.m.

NBATV — Sydney Kings vs. Adelaide 36ers

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami

TRUTV — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami

SOCCER (MEN’S)

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al Ahli

SPEEDSKATING

6:30 p.m.

USA — ISU: 2026 U.S. Winter Olympic Trials, Milwaukee

TENNIS

4 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 1 Group Stage: GRE v. JPN

6 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 1 Group Stage: GRE v. JPN

6:30 p.m.

TENNIS — United Cup – Day 2 Group Stage: BEL v. CHN

1:30 a.m. (Saturday)

TENNIS — United Cup – Day 2 Group Stage: USA v. ARG & AUS v. NOR

6 a.m. (Saturday)

TENNIS — United Cup – Day 2 Group Stage: USA v. ARG & AUS v. NOR

Sports
