Sports on TV for Friday, Jan. 2

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Jan. 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Lamar at McNeese St.
ESPNU — Kennesaw St. at Liberty
PEACOCK — Southern Cal at Michigan
7:30 p.m.
PEACOCK — Oregon at Maryland
8 p.m.
ACCN — Louisville at Stanford
PEACOCK — Ohio St. at Rutgers
9 p.m.
ESPN2 — West Virginia at Iowa St.
PEACOCK — Michigan St. at Nebraska
11 p.m.
ESPN2 — Notre Dame at California
COLLEGE FOOTBALL
1 p.m.
ESPN — Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas St., Fort Worth, Texas
4:30 p.m.
ESPN — AutoZone Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati, Memphis, Tenn.
8 p.m.
ESPN — Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi St., Charlotte, N.C.
FOX — Trust & Will Holiday Bowl: Arizona vs. SMU, San Diego
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
2 p.m.
NBATV — Dream City (Ariz.) vs. Dynamic Prep (Texas)
3:30 p.m.
NBATV — Rainier Beach (Wash.) vs. Matar Dei (Calif.)
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (BOY’S)
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: Sweden vs. Latvia, Quarterfinal, Saint Paul, Minn.
6 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: U.S. vs. Finland, Quarterfinal, Saint Paul, Minn.
8:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: Canada vs. Slovakia, Quarterfinal, Minneapolis
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Cleveland
10 p.m.
PRIME VIDEO — Oklahoma City at Golden State
NBL BASKETBALL
3:30 a.m.
NBATV — Sydney Kings vs. Adelaide 36ers
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami
TRUTV — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami
SOCCER (MEN’S)
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al Ahli
SPEEDSKATING
6:30 p.m.
USA — ISU: 2026 U.S. Winter Olympic Trials, Milwaukee
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — United Cup – Day 1 Group Stage: GRE v. JPN
6 a.m.
TENNIS — United Cup – Day 1 Group Stage: GRE v. JPN
6:30 p.m.
TENNIS — United Cup – Day 2 Group Stage: BEL v. CHN
1:30 a.m. (Saturday)
TENNIS — United Cup – Day 2 Group Stage: USA v. ARG & AUS v. NOR
6 a.m. (Saturday)
TENNIS — United Cup – Day 2 Group Stage: USA v. ARG & AUS v. NOR
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.