Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

January 22, 2026, 12:56 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
New England (42½) at DENVER
at SEATTLE (47) LA Rams

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Houston (221½) at PHILADELPHIA
at ORLANDO (229½) Charlotte
Denver (231½) at WASHINGTON
Golden State 4 (231½) at DALLAS
at MINNESOTA (239½) Chicago
San Antonio 13½ (238½) at UTAH
at PORTLAND (240½) Miami
LA Lakers (223½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MARSHALL 18½ UL Monroe
at AUSTIN PEAY FGCU
at LIPSCOMB 14½ Stetson
at NEW HAMPSHIRE Binghamton
Albany (NY) at MAINE
at UMBC NJIT
Vermont at UMASS-LOWELL
at YOUNGSTOWN STATE Green Bay
at APPALACHIAN STATE Louisiana
at COASTAL CAROLINA Texas State
at NORTHEASTERN Stony Brook
at GEORGIA STATE Southern Miss
Hofstra at N.C. A&T
at FAIRFIELD 10½ Niagara
Merrimack 1 at IONA
Eastern Kentucky at NORTH FLORIDA
Quinnipiac 5 at MOUNT ST. MARY’S
at ELON Towson
UNC Wilmington at WILLIAM & MARY
at JACKSONVILLE Bellarmine
at ROBERT MORRIS Milwaukee
Wisconsin at PENN STATE
at CHARLESTON (SC) Campbell
South Florida at UAB
at SIENA Marist
Arkansas State at GEORGIA SOUTHERN
at JAMES MADISON South Alabama
at SACRED HEART Canisius
at HAMPTON Monmouth
at MOREHEAD STATE 9 Western Illinois
North Dakota at ORAL ROBERTS
at LINDENWOOD Tennessee Tech
at SOUTHEAST MISSOURI STATE Little Rock
at SOUTHERN INDIANA 2 Eastern Illinois
Florida International at UTEP
at SIU-EDWARDSVILLE Tennessee State
Portland State at EASTERN WASHINGTON
at MONTANA STATE Idaho State
UCSD at UC DAVIS
North Dakota State at DENVER
at NEW MEXICO STATE Missouri State
at UCSB Cal Poly
at MONTANA Weber State
at IDAHO Sacramento State
at ST. THOMAS 7 South Dakota State
at CSU FULLERTON Long Beach State
UC Irvine at UC RIVERSIDE
at HAWAII 15½ CSU Bakersfield

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -298 Chicago +238
at MONTREAL -136 Buffalo +115
Vegas -135 at BOSTON +114
Dallas -124 at COLUMBUS +104
Ottawa -114 at NASHVILLE -106
Florida -115 at WINNIPEG -105
at EDMONTON -195 Pittsburgh +162
at MINNESOTA -154 Detroit +129

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up