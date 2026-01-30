Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Par Scores

Friday
At Lake Nona Golf & Country Club
Orlando, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,624; Par: 72
Second Round
|Lydia Ko
|69-67—136
|-8
|Lottie Woad
|67-69—136
|-8
|Nasa Hataoka
|66-71—137
|-7
|Amy Yang
|68-69—137
|-7
|You Min Hwang
|71-67—138
|-6
|A Lim Kim
|69-69—138
|-6
|Ingrid Lindblad
|69-69—138
|-6
|Nelly Korda
|68-71—139
|-5
|Jeeno Thitikul
|67-72—139
|-5
|Chanettee Wannasaen
|67-72—139
|-5
|Ayaka Furue
|74-66—140
|-4
|Akie Iwai
|69-71—140
|-4
|Lilia Vu
|72-68—140
|-4
|Charley Hull
|70-71—141
|-3
|Ruoning Yin
|72-69—141
|-3
|Linn Grant
|67-75—142
|-2
|Yealimi Noh
|72-70—142
|-2
|Hae-Ran Ryu
|73-69—142
|-2
|Brooke Henderson
|73-70—143
|-1
|Chisato Iwai
|75-68—143
|-1
|Somi Lee
|69-74—143
|-1
|Patty Tavatanakit
|70-73—143
|-1
|Miyu Yamashita
|74-69—143
|-1
|Rose Zhang
|70-73—143
|-1
|Linnea Strom
|71-73—144
|E
|Rio Takeda
|74-70—144
|E
|Madelene Sagstrom
|75-70—145
|+1
|Mao Saigo
|72-73—145
|+1
|Jasmine Suwannapura
|73-72—145
|+1
|Bailey Tardy
|72-73—145
|+1
|Miranda Wang
|71-75—146
|+2
|Maja Stark
|71-76—147
|+3
|Lauren Coughlin
|77-71—148
|+4
|Jin Hee Im
|72-76—148
|+4
|Jennifer Kupcho
|75-73—148
|+4
|Angel Yin
|76-76—152
|+8
|Austin Ernst
|74-79—153
|+9
|Yuka Saso
|79-78—157
|+13
|Moriya Jutanugarn
|74-85—159
|+15
