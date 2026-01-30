Live Radio
Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Par Scores

The Associated Press

January 30, 2026, 4:34 PM

Friday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,624; Par: 72

Second Round

Lydia Ko 69-67—136 -8
Lottie Woad 67-69—136 -8
Nasa Hataoka 66-71—137 -7
Amy Yang 68-69—137 -7
You Min Hwang 71-67—138 -6
A Lim Kim 69-69—138 -6
Ingrid Lindblad 69-69—138 -6
Nelly Korda 68-71—139 -5
Jeeno Thitikul 67-72—139 -5
Chanettee Wannasaen 67-72—139 -5
Ayaka Furue 74-66—140 -4
Akie Iwai 69-71—140 -4
Lilia Vu 72-68—140 -4
Charley Hull 70-71—141 -3
Ruoning Yin 72-69—141 -3
Linn Grant 67-75—142 -2
Yealimi Noh 72-70—142 -2
Hae-Ran Ryu 73-69—142 -2
Brooke Henderson 73-70—143 -1
Chisato Iwai 75-68—143 -1
Somi Lee 69-74—143 -1
Patty Tavatanakit 70-73—143 -1
Miyu Yamashita 74-69—143 -1
Rose Zhang 70-73—143 -1
Linnea Strom 71-73—144 E
Rio Takeda 74-70—144 E
Madelene Sagstrom 75-70—145 +1
Mao Saigo 72-73—145 +1
Jasmine Suwannapura 73-72—145 +1
Bailey Tardy 72-73—145 +1
Miranda Wang 71-75—146 +2
Maja Stark 71-76—147 +3
Lauren Coughlin 77-71—148 +4
Jin Hee Im 72-76—148 +4
Jennifer Kupcho 75-73—148 +4
Angel Yin 76-76—152 +8
Austin Ernst 74-79—153 +9
Yuka Saso 79-78—157 +13
Moriya Jutanugarn 74-85—159 +15

