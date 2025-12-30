Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Dec. 31

The Associated Press

December 30, 2025, 4:45 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Dec. 31

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — Wake Forest at NC State

ESPNU — Tulane at East Carolina

2 p.m.

ACCN — Virginia at Virginia Tech

CBSSN — Stony Brook at William & Mary

ESPN2 — Clemson at Syracuse

ESPNU — Rice at Tulsa

4 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Duke

ESPN2 — North Texas at Memphis

ESPNU — Wichita St. at UAB

5 p.m.

PEACOCK — UConn at Xavier

6 p.m.

FS1 — DePaul at Villanova

8 p.m.

FS1 — St. John’s at Georgetown

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

12:30 p.m.

BTN — Ohio St. at Purdue

2 p.m.

PEACOCK — UCLA at Penn St.

3 p.m.

PEACOCK — UConn at Providence

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ESPN — ReliaQuest Bowl: Iowa vs. Vanderbilt, Tampa, Fla.

2 p.m.

CBS — Tony the Tiger Sun Bowl: Arizona St. vs. Duke, El Paso, Texas

3 p.m.

ABC — Cheez-It Citrus Bowl: Michigan vs. Texas, Orlando, Fla.

3:30 p.m.

ESPN — SRS Distribution Las Vegas Bowl: Nebraska vs. Utah, Las Vegas

7:30 p.m.

ACCN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Field Pass with ACC Huddle)

ESPN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas

ESPN2 — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Command Center)

ESPNU — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (SkyCast)

IIHF HOCKEY (BOY’S)

1 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Switzerland vs. Slovakia, Group A, Saint Paul, Minn.

3:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Czechia vs. Latvia, Group B, Minneapolis

6 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: U.S. vs. Sweden, Group A, Saint Paul, Minn.

8:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Canada vs. Finland, Group B, Minneapolis

NBA BASKETBALL

1 p.m.

NBATV — Golden State at Charlotte

3:30 p.m.

NBATV — Phoenix at Cleveland

7 p.m.

NBATV — New York at San Antonio

SOCCER (MEN’S)

10:10 a.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Ittihad at Neom SC

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Hilal at Al Kholood

_____

