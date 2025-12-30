Sports on TV for Wednesday, Dec. 31

(All times Eastern)
Wednesday, Dec. 31
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN2 — Wake Forest at NC State
ESPNU — Tulane at East Carolina
2 p.m.
ACCN — Virginia at Virginia Tech
CBSSN — Stony Brook at William & Mary
ESPN2 — Clemson at Syracuse
ESPNU — Rice at Tulsa
4 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Duke
ESPN2 — North Texas at Memphis
ESPNU — Wichita St. at UAB
5 p.m.
PEACOCK — UConn at Xavier
6 p.m.
FS1 — DePaul at Villanova
8 p.m.
FS1 — St. John’s at Georgetown
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
12:30 p.m.
BTN — Ohio St. at Purdue
2 p.m.
PEACOCK — UCLA at Penn St.
3 p.m.
PEACOCK — UConn at Providence
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ESPN — ReliaQuest Bowl: Iowa vs. Vanderbilt, Tampa, Fla.
2 p.m.
CBS — Tony the Tiger Sun Bowl: Arizona St. vs. Duke, El Paso, Texas
3 p.m.
ABC — Cheez-It Citrus Bowl: Michigan vs. Texas, Orlando, Fla.
3:30 p.m.
ESPN — SRS Distribution Las Vegas Bowl: Nebraska vs. Utah, Las Vegas
7:30 p.m.
ACCN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Field Pass with ACC Huddle)
ESPN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas
ESPN2 — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Field Pass with The Pat McAfee Show)
ESPNEWS — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Command Center)
ESPNU — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (SkyCast)
IIHF HOCKEY (BOY’S)
1 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Switzerland vs. Slovakia, Group A, Saint Paul, Minn.
3:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Czechia vs. Latvia, Group B, Minneapolis
6 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: U.S. vs. Sweden, Group A, Saint Paul, Minn.
8:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Canada vs. Finland, Group B, Minneapolis
NBA BASKETBALL
1 p.m.
NBATV — Golden State at Charlotte
3:30 p.m.
NBATV — Phoenix at Cleveland
7 p.m.
NBATV — New York at San Antonio
SOCCER (MEN’S)
10:10 a.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Ittihad at Neom SC
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Hilal at Al Kholood
